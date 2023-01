Änderung für Gastronomie beim Essen zum Mitnehmen – neues Gesetz ab Januar 2023 in Kraft

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Ab Januar 2023 sind Gastronomen dazu verpflichtet, Mehrwegverpackungen für Essen und Trinken zum Mitnehmen anzubieten. Das sind die wichtigsten Änderungen.

Berlin – Die Bundesregierung hat bereits Anfang des Jahres ein neues Verpackungsgesetz beschlossen. Deshalb sind ab dem 1. Januar 2023 alle Gastronomen, die Essen oder Trinken für unterwegs verkaufen, dazu verpflichtet, ihre Produkte in einer Einweg- und Mehrwegverpackungsvariante anzubieten. Ein Sprecher des Bundesumweltministeriums, das auch für Verbraucherschutz zuständig ist, erklärt Kreiszeitung.de: „Die Mehrwegvariante darf nicht teurer sein als das Produkt in der Einwegverpackung.“

Bundesministerium: Umwelt, Naturschutz, Nuklearsicherheit, Verbraucherschutz Gründung: 6. Juni 1986 Behördenleitung: Steffi Lemke (Grüne) Bedienstete: 1214

Ab 2023 gilt Mehrweg-Pflicht für Essen und Trinken zum Mitnehmen

Weiter erklärt der Sprecher des Bundesumweltministeriums: „Außerdem müssen für alle Angebotsgrößen eines To-Go-Getränks entsprechende Mehrwegbecher zur Verfügung stehen und die Mehrwegverpackung darf auch ansonsten nicht zu schlechteren Bedingungen angeboten werden als die Einwegverpackung.“ Es sei erlaubt, Mehrwegverpackungen gegen Pfand auszugeben, der bei einer Rückgabe dann wieder ausgezahlt werden müsste.

„Die neue Mehrwegangebotspflicht aus dem Verpackungsgesetz richtet sich an alle ,Letztvertreibenden‘, die Lebensmittelverpackungen aus Einwegkunststoff sowie Einwegbecher, unabhängig von deren Material, in Verkehr bringen“, so der Sprecher. Letztvertreibende seien diejenigen, die mit Essen oder Getränken befüllte To-Go-Verpackungen an Verbraucherinnen und Verbraucher verkaufen, also in der Regel Gastronomiebetriebe – wie zum Beispiel Restaurants, Cafés, Bistros, aber auch Kantinen, Tankstellen und Catering-Betriebe.

Im kommenden Jahr werden Gastronomen verpflichtet, neben Einweg- auch Mehrwegbehälter für Essen und Getränke zum Mitnehmen anzubieten. © dpa / Robert Guenther

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Neues Verpackungsgesetz 2023: Ausnahmen für Gastros unter 80 Quadratmetern

Doch es gibt auch Ausnahmen für das neue Verpackungsgesetz: „Von der Pflicht ausgenommen sind kleinere Geschäfte wie Imbisse, Spätkauf-Läden und Kioske, in denen insgesamt fünf Beschäftigte oder weniger arbeiten und die eine Ladenfläche von nicht mehr als 80 Quadratmetern haben.“ Diese Betriebe müssten jedoch ihren Kundinnen und Kunden ermöglichen, ihre eigenen, mitgebrachten Mehrwegbehältnisse befüllen zu lassen. Auch für Kaffeebecher gelte die neue Regelung.

„Ketten, wie zum Beispiel Bahnhofsbäckereien, können von der Ausnahme für kleine Unternehmen keinen Gebrauch machen. Zwar mag die Verkaufsfläche der einzelnen Verkaufsstellen kleiner als 80 Quadratmeter sein. Aber wenn im gesamten Unternehmen insgesamt mehr als fünf Beschäftigte arbeiten, gilt die Ausnahme nicht für sie“, erklärt das Bundesumweltministerium weiter. Auch für Autofahrerinnen und Autoverkehr gelten ab 2023 neue Regeln.

Mehrweg-Verpackungspflicht für Essen und Trinken: Bundesregierung will zunehmende Abfälle vermeiden

Laut der Bundesregierung sollen mit diesen Maßnahmen zunehmende Abfälle vermieden und Rohstoffe geschont werden – immerhin warnt eine Studie vor unwiderruflichen Folgen durch Plastikverschmutzung in den Weltmeeren. Für Lieferdienste, die unabhängig von einem einzelnen Restaurant agieren würden, gelte die Pflicht aber nicht unmittelbar. Wenn sie jedoch Hand in Hand mit Restaurants arbeiten, würde die Ausnahmeregelung nicht gelten. Denn Lieferdienste seien Dienstleister für Gastronomen, die ihre Speisen und Getränke auf der Plattform eines Lieferdienstes anbieten.

Von der Bundesregierung heißt es dazu: „Bei Verstoß drohen empfindliche Strafen. Im Ergebnis werden Gastronomen nur solche Lieferdienste nutzen, die auf ihrer Plattform auf die Mehrwegoption hinweisen.“ Für Verbraucherinnen und Verbraucher mache es demnach keinen Unterschied, ob sie ihr Essen vor Ort abholen oder bestellen und zu sich nach Hause bringen lassen. „In allen Fällen müssen sie zukünftig die Möglichkeit haben, Mehrweggeschirr und -becher zu wählen“, so die Bundesregierung.