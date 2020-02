Ägyptens Ex-Diktator Mubarak ist tot 

Der frühere ägyptische Machthaber Hosni Mubarak ist tot. Er stand länger an der Spitze als jeder andere Präsident Ägyptens.

Hosni Mubarak , der ehemalige Machthaber Ägyptens, ist gestorben.

, der ehemalige Machthaber Ägyptens, ist gestorben. Nach 30 Jahren an der Macht wurde er im Zuge des arabischen Frühlings gestürzt.

gestürzt. Hosni Mubarak wurde 91 Jahre alt und stand länger an der Spitze als jeder andere Präsident Ägyptens.

Ägyptens Ex-Diktator Hosni Mubarak ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren, wie das ägyptische Staatsfernsehen berichtet. Mubarak stand fast 30 Jahre an der Spitze des bevölkerungsreichsten Landes der arabischen Welt. Dann brachen im Zuge der arabischen Aufstände tagelange Massenproteste im Land - und vor allem auf dem Tahrir-Platz der Hauptstadt Kairo - aus. „El Rais“ - der Präsident - trat am 11. Februar 2011 zurück.

Ägypten: Ehemaliger Machthaber Mubarak ist tot

Mubarak hatte seine letzten Lebensjahre zu großen Teilen in einem Militärkrankenhaus in Kairo verbracht. Gegen ihn liefen mehrere Prozesse, in denen er teilweise zu Haftstrafen verurteilt wurde. 2012 wurde er wegen tödlicher Gewalt gegen Demonstranten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Im März 2017 sprach dann das oberste Gericht Ägyptens den Ex-Staatschef von dem Vorwurf frei, Mitschuld am Tod von mehr als 800 Demonstranten während der Aufstände gehabt zu haben und ließ ihn frei.

Ägyptens früherer Machthaber #Mubarak im Alter von 91 Jahren gestorben. Er hatte das Land fast 30 Jahre lang mit harter Hand regiert, bevor ihn 2011 die Massenproteste des Arabischen Frühlings zum Rücktritt zwangen. — MDR AKTUELL (@MDRAktuell) February 25, 2020

Mubarak griff gegen islamistische Extremisten in Ägypten hart durch. Durch autoritäre Methoden wurden vor allem in Vierteln der ägyptischen Unterschicht viele angebliche Radikale festgenommen und weggesperrt. Die Muslimbruderschaft gewann dadurch kontinuierlich an Einfluss.

Ägypten: Mubarak stand lange an der Spitze

Ägypten ist seither kaum zur Ruhe gekommen. Der 2012 gewählte Islamist und Muslimbruder Mohammed Mursi wurde nach Massenprotesten 2013 vom Militär gestürzt. Seit 2014 regiert der autoritäre Armeechef Abdel Fattah al-Sisi das Land, das sich in einer schweren Wirtschaftskrise befindet. Repressionen gegen Oppositionelle und die Medien werden als härter empfunden als unter Mubarak. Die Muslimbrüder sind verboten und werden als Terroristen verfolgt.

