Rajoy gesteht Niederlage schon vor Misstrauensvotum ein

Er hat anscheinend keine Aussicht im Amt zu bleiben: Kurz vor dem Misstrauensvotum im spanischen Parlament hat Ministerpräsident Mariano Rajoy seine Niederlage eingestanden.

Madrid - "Das Misstrauensvotum wird wahrscheinlich angenommen, was bedeutet, dass Pedro Sánchez neuer Ministerpräsident werden wird", sagte Rajoy am Freitag vor den Abgeordneten in Madrid. Sánchez, Chef der oppositionellen Sozialdemokraten (PSOE), hatte das Misstrauensvotum angestrengt und am Donnerstag dem Vernehmen nach die nötige Mehrheit für eine Absetzung des Konservativen Rajoy zusammenbekommen.

Es sei eine Ehre gewesen, Regierungschef von Spanien zu sein. „Ich danke allen Spaniern für ihre Unterstützung. Viel Glück“, fügte Rajoy hinzu. Er sei der erste, der Sánchez nach der Abstimmung gratulieren wolle.

AFP/dpa