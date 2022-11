Abstimmung Bürgergeld: Linke im Bundesrat wollen sich Patrteiführung widersetzen

Von: Bona Hyun

Der Bundestag gibt grünes Licht für das Bürgergeld. Die Linke kritisierte im Vorfeld den Entwurf. © Christian Ohde/imago (Symbolbild)

Der Bundestag hat dem Gesetzesentwurf zum Bürgergeld zugestimmt. Der Bundesrat soll folgen. Mit Stimmen der Linken, deren Parteispitze eigentlich Kritik übt.

Berlin – Das Bürgergeld geht auf die letzten Meter: Am Freitag, 25. November 2022, hat der Bundestag für den Gesetzesentwurf der geplanten Hartz-IV-Reform gestimmt. Als Nächstes muss der Bundesrat dem Entwurf zustimmen. Die Linken hatten im Vorfeld dem Bürgergeld den Kampf angesagt, „um den Systemwechsel zu erreichen“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Partei- und Fraktionsspitze, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt. Die Partei fordert eine „eine sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1200 Euro“.

Bürgergeld auf der Zielgeraden: Linke beharrt auf Forderung nach sanktionsfreier Grundsicherung

Die Linken üben seit Tagen Kritik an dem von Ampel-Koalition und Union ausgehandelten Kompromiss. Die Co-Vorsitzende der Linken, Janine Wissler, hatte im Deutschlandfunk betont, dass es sich beim Bürgergeld um keine „keine echte Reform von Hartz IV“ handeln würde. Entgegen der Parteiführung wollen laut The Pionieer die Linken mit Regierungsbeteiligung in Thüringen, Berlin, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern für den Bürgergeld-Gesetzentwurf stimmen. Der Bundesrat könnte dann einstimmig für die Reform votieren, berichtet The Pioneer aus Länderkreisen.

Auch dem Deutschen Paritätischer Wohlfahrtsverband sind die neuen Regelsätze des Bürgergeldes unzureichend. Die Erhöhung des Regelsatzes würde gerade einmal den inflationsbedingten Kaufkraftverlustes ausgleichen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Wann kommt das Bürgergeld? Das Bürgergeld geht es nach dem Kompromiss im Vermittlungsausschuss am Freitag in die Schlussabstimmungen in Bundestag und Bundesrat. Der Vermittlungsausschuss von Parlament und Länderkammer hatte den bereits im Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf in einigen Punkten verändert, nachdem er im Bundesrat gescheitert war. Stimmt der Bundesrat dem Entwurf noch zu, wird das Bürgergeld ab dem 1. Januar 2023 kommen.

Abstimmung Bürgergeld 2023: SPD wirbt für Zustimmung im Bundestag

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat bereits auf die Kritik der Linken reagiert und den Entwurf zum Bürgergeld verteidigt. „Es gehe um die „größte Sozialstaatsreform seit Jahrzehnten“, sagte auch die Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Katja Mast, zur Eröffnung der Sitzung am Freitag im Plenum. Sie forderte alle Demokraten des Parlaments auf, dem Gesetz zuzustimmen.

Gleichzeitig schoss die SPD nochmals gegen die CDU und CSU. SPD-Chefin Saskia Esken sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern, CDU und CSU hätten „mit ihrer Kampagne gegen das Bürgergeld offenbart, dass sie den Umfang der Reform nicht überblicken“. Die Union zündelte auch nach der Einigung des Bürgergeldes und hatte anfangs sogar mit einer Blockade gedroht. Schlussendlich setzte die Union beim Kompromiss eine ihrer Hauptinteressen, scharfe Sanktionsmöglichkeiten, durch.

Bürgergeld 2023: Mehrheit der Deutschen für strengere Bürgergeld-Sanktionen

Eine große Mehrheit der Deutschen hat die von der Union durchgesetzten Sanktionen beim Bürgergeld für gut befunden. Das geht aus dem ZDF Politbarometer hervor, das am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach halten es 74 Prozent der Befragten für gut, dass es nun doch von Anfang an strengere Vorgaben und Sanktionen für Arbeitslose geben soll. Anhängern der Union stimmten zu 92 Prozent für strengere Sanktionen, während es bei den SPD-Anhängern 68 Prozent Befürworter gab.