Wer nicht arbeitet, der fliegt? Zoff um Abschiebung entsetzt die Grünen

Von: Jens Kiffmeier

Abschiebung für Leistungsschwache: Die CDU pocht auf einen strikten Kurs in der Frage der Zuwanderung. Bei den Grünen ist man entsetzt über die Kaltherzigkeit.

Berlin – Zuwanderung ja – aber zu welchem Preis? Über die Anwerbung von Fachkräften ist in Deutschland eine scharfe Debatte zwischen Regierung und Opposition entbrannt. So stoßen die Pläne der Ampel-Koalition für eine erleichterte Migration bei der Union auf Ablehnung. Bei den Grünen löst das Kopfschütteln aus: „Die Politik der CDU ist kalt und ausgrenzend“, kritisierte der Vize-Fraktionschef Andreas Audretsch und warnte zugleich davor, dass CDU und CSU auf Dauer mit ihrer Haltung den Wirtschaftsstandort Deutschland in Gefahr bringen würden. Doch an Parteichef Friedrich Merz perlt die Kritik ab. Zu Recht?

Streit um Abschiebung: Deutschland droht ohne Zuwanderung ein eklatanter Mangel an Fachkräften

Fakt ist: Ungeachtet des Streits um die Abschiebung droht Deutschland ein massiver Fachkräftemangel. Die Bundesregierung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) will deshalb im Ausland verstärkt um Arbeitskräfte werben und die Zuwanderung erleichtern. Deshalb sollen die gesetzlichen Hürden für Einbürgerungen gesenkt werden. Länger in Deutschland lebenden Ausländern soll zudem die aktiver die deutsche Staatsbürgerschaft angeboten werden.

Erhitzt mit seiner Forderung nach mehr Abschiebung die Gemüter: Parteichef Friedrich Merz (CDU). © Martin Müller/Michael Kappeler/imago/dpa/Montage

Das von der Ampel-Koalition geplante Chancen-Aufenthaltsrecht soll nun gut integrierten Ausländern, die schon mehrere Jahre ohne gesicherten Status in Deutschland leben, eine Perspektive bieten. Die bisherige Praxis der Kettenduldungen soll beendet werden. Wer zum Stichtag 31. Oktober 2022 fünf Jahre im Land lebt und nicht straffällig geworden ist, soll 18 Monate Zeit bekommen, um die Voraussetzungen für einen langfristigen Aufenthalt zu erfüllen. Dazu gehören etwa Deutschkenntnisse und die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts. Ein geplantes Punktesystem soll dabei auch Nicht-EU-Ausländern die Möglichkeit für die Einwanderung bieten.

Abschiebung 2022: Zuwanderung fähiger Fachkräfte nach Deutschland ja – die anderen will die CDU abschieben

Doch bei der Union stößt das auf Vorbehalte. Zwar begrüßte Parteichef Friedrich Merz (CDU) grundsätzlich den Ansatz, die sogenannte Fachkräftelücke per Zuwanderung ausländischer Fachkräfte zu schließen. Dennoch pocht die Union im Gegenzug auf eine härtere Abschiebung 2022. „Da muss sich etwas ändern“, forderte Merz im Gespräch mit der Rheinischen Post. Die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber Einwanderern, „die wir ja brauchen“, werde nur erhalten, wenn beides getan werde: gezielte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt und Rückführung derer, die in Deutschland keine Perspektive haben.

Streit um Abschiebung und Zuwanderung in Deutschland: Was sagen die Zahlen in der Statistik?

Die Union verweist dabei auf die aktuellen Zahlen: Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa wurden im Jahr 2021 knapp 165.000 Asylsuchende registriert und 11.982 Menschen abgeschoben. Die Union weist jedoch darauf hin, dass insgesamt eigentlich bis zu 300.000 Menschen des Landes verwiesen werden müssten. Doch bislang scheitert es vor allem an bürokratischen Hürden: Entweder fehlen Ausweispapiere oder die Aufnahmestaaten stellen sich quer.



Die Grünen werfen der Union aber ein gefährliches Spiel vor – zulasten der deutschen Firmen und Betriebe. Er rate Merz dringend dazu, weniger mit der rechtskonservativen Werteunion und dafür mehr mit der Wirtschaft zu sprechen, so Fraktionsvize Audretsch. „Wer einmal mit Unternehmerinnen und Unternehmern spricht, weiß, wie dringend Deutschland Fachkräfte braucht“, sagte Audretsch. Merz habe sich aber für „für eine wirtschaftsfeindliche Politik entschieden“.

Zuwanderung: Lücke bei Migration ist zwischen 2021 und 2022 enorm gewachsen

Tatsächlich leidet die Wirtschaft in Deutschland seit Jahren unter den fehlenden Fachkräften. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW) blieben im Zwölf-Monats-Durchschnitt von Juli 2021 bis Juli 2022 ungefähr 537.923 Stellen für qualifizierte Arbeitskräfte unbesetzt – quer über alle Berufe hinweg. Die Zahl beinhaltet die offenen Stellen, die rein rechnerisch nicht besetzt werden konnten, da es keine passend qualifizierten Arbeitslosen für sie gab. (jeki/dpa)