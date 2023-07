Abfuhr für Klingbeil: Schwesig mischt sich in Streit um Ehegattensplitting ein

Von: Felix Busjaeger

Die Wogen schlagen hoch in der Ampel. SPD-Chef Klingbeil will die Abschaffung des Ehegattensplittings. Nach der FDP regt sich nun auch Widerstand in den eigenen Reihen.

Berlin – Die Idee sorgt derzeit in der deutschen Politik für mächtig Ärger: Mit dem Vorschlag zur Abschaffung des Ehegattensplittings hat SPD-Chef Lars Klingbeil am Wochenende den nächsten Koalitionsstreit losgetreten, doch nicht nur die FDP geht auf die Barrikaden, sondern auch intern scheint es zu brodeln. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern spricht sich dafür aus, Kinder bei der möglichen Reform stärker zu berücksichtigen. Ihre Kritik: Das Steuerrecht sei schon lange für Familien sehr ungerecht, und es wäre sehr fortschrittlich, wenn die Ampel die Kraft finden würde, dies zu ändern. Doch wieso agiert sie so?

Ehegattensplitting in der Kritik: Gegenwind für Lars Klingbeil – Droht neuer Ärger für die Koalition?

Der Gegenwind für Klingbeils Vorstoß beim Ehegattensplitting könnte nicht deutlicher sein. Schwesig sagte dem Spiegel, die mögliche Reform sei „nicht geeignet zum Stopfen von Haushaltslöchern“. Wie die SPD-Politikerin erklärte, sei es vielmehr notwendig, ein gerechtes Steuerrecht für alle Familien einzuführen. Im Fokus müssten dabei die Kinder stehen.

SPD-Chef Lars Klingbeil hatte am Wochenende die Abschaffung des Ehegattensplittings für neue Ehen gefordert. Rückendeckung bekam er von seinen Parteigenossen: „Das Ehegattensplitting zumindest für künftige Ehen durch eine gerechtere Form der Einkommensteuer zu ersetzen, würde den Zielen von Gleichstellung und Steuergerechtigkeit gleichermaßen zugute kommen“, sagte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert der Deutschen Presse-Agentur. „Lars Klingbeil hat recht: Darüber sollte die Koalition vorurteilsfrei diskutieren.“

FDP schießt gegen Reform von Ehegattensplitting: Auch Schwesig kritisiert Pläne

Zwar konzentriert sich der Ärger innerhalb der Ampel auf Mitglieder der FDP, doch Schwesigs Vorstoß lässt erahnen, dass auch die Sozialdemokraten uneins über Klingbeils Vorstoß beim Ehegattensplitting sind – möglicherweise steckt auch ein ganz anderer Plan dahinter. Der SPD-Chef hatte zuvor argumentiert, dass der Staat durch eine Reform der Regelung am Ende Geld sparen könnte. In diesem Punkt widersprach Schwesig ihrem Chef.

Was ist das Ehegattensplitting? Beim Ehegattensplitting wird das gemeinsame Einkommen eines Paares halbiert, die darauf entfallende Einkommensteuer berechnet und die Steuerschuld anschließend verdoppelt. Das nützt vor allem Paaren, bei denen einer viel und der andere wenig verdient. Das Ehegattensplitting wurde 1958 erst auf Veranlassung des Bundesverfassungsgerichts ins Einkommensteuergesetz geschrieben. (dpa)

Schwesig gegen Klingbeil Plan: Warum die SPD-Politikerin die Änderung beim Ehegattensplitting kritisiert

Doch wieso stellt sich Schwesig gegen den SPD-Chef? Auf diese Frage gibt es mehrere mögliche Antworten. Dass es intern bei den Sozialdemokraten brodelt, kam in den vergangenen Dekaden immer mal wieder vor.

Doch neben neuen Lagerkämpfen in der SPD ist es gegenwärtig naheliegend, dass die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern die Turbulenzen um das Ehegattensplitting nutzt, um sich deutlich politisch positionieren zu können. Denn die SPD im nordöstlichen Bundesland hat seit Anfang Juli ein ernstes Problem: Bei der jüngsten Sonntagsumfrage rutschen die Sozialdemokraten auf den zweiten Platz ab. Die AfD würden gegenwärtig 29 Prozent der Befragten wählen und damit zur stärksten Kraft machen.

AfD weiter auf dem Vormarsch: Schwesig setzt Gegenimpuls mit Gedanken zum Ehegattensplitting

Nach Sonneberg und der Kleinstadt Raguhn-Jeßnitz sind die alteingesessenen Parteien derzeit gehörig unter Druck geraten und suchen nach möglichen Wegen, Wählerstimmen zurückzugewinnen. Schwindendes Vertrauen in politisches Handeln und Demokratie, soziale Spaltung und bröckelnde Solidarität wurden zuletzt als mögliche Gründe identifiziert, die zur Stärkung der AfD geführt haben könnten. Womöglich ist es nun das Anliegen der Ministerpräsidentin, ebendieses Sozial mit einem Gegenimpuls zu Klingbeils Ehegattensplitting wieder zur stärken. (feb)