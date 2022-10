Corona in Deutschland: Anstieg flacht ab – was wäre ohne die Isolationspflicht?

Von: Alexander Eser-Ruperti

Die Infektionszahlen in Deutschland steigen weiter, doch flacher, während mehrere Länder ein Ende der Isolationspflicht fordern. Welche Argumente gibt es dafür?

Berlin – Mit Blick auf Corona in Deutschland gibt es bei der Inzidenz endlich wieder erfreulichere Nachrichten aus dem Robert Koch-Institut (RKI): Die Inzidenz steigt zwar weiter, jedoch wird die Kurve flacher. Während einige Bundesländer ein Ende der Isolationspflicht fordern, hält Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dagegen. In anderen Ländern Europas ist die Isolationspflicht bereits ausgesetzt – doch welche Erfahrungen gibt es? Und: Welches Licht werfen sie auf die Forderungen einiger Länder?

Corona Zahlen Deutschland: RKI verzeichnet flachere Kurve bei Corona in Deutschland

Hinsichtlich der Corona-Zahlen in Deutschland ist offenbar ein Abflachen der Kurve zu beobachten. Zuvor war der Anstieg maßgeblich stärker, Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärte den erwarteten Beginn einer Herbst- und Winterwelle bei Corona in Deutschland. Der Wochenbericht des RKI vom Donnerstag, 20. Oktober 2022, zeigt: Die Zahlen steigen zwar weiter, doch in geringerem Maße als im Zeitraum davor. Im Vergleich zur Vorwoche gab es einen Anstieg der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner um acht Prozent. Eine Woche davor waren es noch 28 Prozent, noch eine weitere zuvor wiederum 54 Prozent.

Während Deutschland über neue Sublinien wie Omikron BQ.1.1 oder Omikron XXB diskutiert, zeigt sich beim Blick auf die aktuellen Zahlen vor allem eins: Nach wie vor dominiert hierzulande die Omikron-Variante Omikron BA.5. In Stichproben liegt der Anteil der Virusvariante seit mehreren Wochen kontinuierlich bei 95 bis 97 Prozent. Die Daten aus den Berichten beziehen sich immer auf die vorvergangene Woche. Omikron BA.5 dominiert seit langem das Infektionsgeschehen in Deutschland.

Corona Deutschland aktuell: Einzelne Länder fordern Ende der Isolationspflicht, Lauterbach winkt ab

In der Debatte um Corona Deutschland aktuell sind besonders die Forderungen einiger Länder nach einem Ende der Isolationspflicht Thema. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält diese Forderungen zum jetzigen Zeitpunkt für unangemessen. Erst kürzlich hatten Umfragen ergeben, dass jede zehnte befragte Person auch mit Corona-Infektion arbeiten geht.

Statt einer weiteren Lockerung der Maßnahmen forderten Krankenhäuser zuletzt viel mehr eine Maskenpflicht in Innenräumen. Weitere Erhebungen hatten ergeben, dass sich fast jeder zweite befragte Arbeitnehmende bei einer Herbstwelle eine Maskenpflicht im Büro wünscht. Ganz grundsätzlich wollen weiterhin viele Menschen in Deutschland an der Isolationspflicht festhalten.

Corona aktuell: Andere Länder haben die Isolationspflicht abgeschafft, doch was sind die Erfahrungen?

In der aktuellen Corona Debatte gehen die Meinungen zur Isolationspflicht auseinander. Andere Länder haben die Corona-Regel bereits abgeschafft, doch was sind die Erkenntnisse? Österreich setzt auf „Verkehrsbeschränkungen“, statt Isolationspflicht. Heißt: Infizierte dürfen das Haus nur unter Einhaltung bestimmter Regeln verlassen, es gilt etwa die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Wenn sie nicht dort arbeiten, dürfen Infizierte bestimmte Einrichtungen, wie Krankenhäuser, nicht betreten. Am Arbeitsplatz gelten besondere Schutzmaßnahmen. Nach Änderung der Regelung folgte keine Corona-Welle, später stiegen die Zahlen wieder.

Die Schweiz hob, wie das ZDF berichtet, am 1. April 2022 alle Corona-Regeln auf, es gibt dort nur noch sogenannte Verhaltensempfehlungen. Das Land setzt auf Eigenverantwortung, die Zahl der Infizierten steigt, die Inzidenz liegt landesweit offiziell über 400. Insgesamt befinden sich in Krankenhäusern landesweit jedoch nur fünf Prozent der Behandelten wegen einer Corona-Infektion. Kritiker verweisen auf die Vernachlässigung von Long Covid.

Auch in Großbritannien gibt es keine Isolationspflicht mehr, Stichproben lassen indes von einer extrem hohen Inzidenz ausgehen. In Spanien wiederum blieb die Situation, etwa bei den Todesfällen, nach der Abschaffung relativ stabil. Die Krankenhausauslastung ist laut ZDF auf dem tiefsten Stand seit Pandemiebeginn.

Corona in Österreich, Spanien und Co.: Kein klares Urteil auf Grundlage der Corona-Zahlen möglich

Auf Grundlage der Beispiele von Corona in Österreich, Spanien und Co. ein einheitliches Urteil zu treffen, ist schwierig. Festzuhalten ist, dass in den betroffenen Ländern bisher nicht die Worst-Case-Szenarien eingetreten sind, die viele zuvor prognostiziert hatten. Im Umkehrschluss bedeutet das nicht, dass Länder wie Großbritannien nicht trotzdem einen hohen Preis zahlen – Stichproben nach könnte die Inzidenz dort um die 2500 liegen.

Tatsächlich sind in vielen der Länder parallel zur Abschaffung der Isolationspflicht auch die Testungen drastisch zurückgegangen. Ein Verweis auf die Inzidenzen ist daher nur bedingt sinnvoll. Die Corona-Zahlen sind nur wenig aussagekräftig. Kurzum: Anhand der Daten lässt sich keine eindeutige Empfehlung aussprechen – und so bleibt die Frage nach der Isolationspflicht auch in Deutschland wohl vorerst weiter hochumstritten.