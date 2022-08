Fortsetzung vom 9-Euro-Ticket: Lindner gibt grünes Licht

Von: Jens Kiffmeier

Vorfahrt für Bus und Bahn: Die Bundesregierung will eine Forsetzung des 9-Euro-Tickets ermöglichen. © Martin Schutt/dpa

Gute Nachricht für Pendler: Beim 3. Entlastungspaket soll es ein Nachfolgemodell für das 9-Euro-Ticket geben. Christian Lindner (FDP) gab seinen Widerstand auf.

Berlin – Kunden von Bus und Bahn dürfen sich freuen: Künftig soll es in Deutschland dauerhaft ein einfaches Billigticket geben. So plant die Bundesregierung nach dem Auslaufen des beliebten 9-Euro-Tickets eine Fortsetzung. FDP-Finanzminister Christian Lindner gab seinen grundsätzlichen Widerstand auf und kündigte ein Nachfolgemodell an. Verkehrsminister Volker Wissing habe ihn „überzeugt“, twitterte der Liberale laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Er kann mit einem Bruchteil der Finanzmittel des 9-Euro-Tickets ein bundesweit nutzbares, digital buchbares Ticket realisieren.“ Deshalb werden man jetzt mit den Ländern die Details klären.

3. Entlastungspaket: Fortsetzung vom 9-Euro-Ticket geplant – Lindner gibt Widerstand auf

Damit beendet die Ampel-Koalition das wochenlange Rätselraten um das 9-Euro-Ticket. Drei Monate durften die Deutschen damit in allen Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs fahren. Jedoch war die Rabattaktion zeitlich im Entlastungspaket 2022 zeitlich begrenzt. Zuletzt pochten aber Politiker aus allen Parteien auf eine Fortsetzung des Modells. Aus Sicht von Finanzminister Christian Lindner galt das aber als unfinanzierbar. Doch zuletzt drängte auch sein Kabinettskollege auf eine Verlängerung.

49-Euro-Ticket statt 9-Euro-Ticket? Details zur Fortsetzung der Billigaktion im dritten Entlastungspaket muss noch ausgehandelt werden

Über Dauer und Höhe des Preises eines Nachfolgemodells ist aber noch nichts bekannt. Es liegen dazu mehrere Vorschläge auf dem Tisch. Zuletzt wurde dabei vor allem die Einführung eines 49-Euro-Tickets im Rahmen eines dritten Entlastungspakets favorisiert.