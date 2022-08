Energiepauschale bei Krankengeld: Was passiert mit den 300 Euro im Krankheitsfall?

Von: Anika Zuschke

Energiepauschale bei Krankengeld: Bekommt man die 300 Euro auch, wenn man langzeitkrank ist? (kreiszeitung.de-Montage) © Future Image/Fotostand/Imago

Die Auszahlung der Energiepauschale im September 2022 steht bevor. Doch bekommt man die 300 Euro auch bei Krankengeld? Wie es sich mit Langzeitkranken verhält.

Berlin – Die Auszahlung der Energiepauschale rückt für alle Erwerbstätigen in Deutschland immer näher. Schon im September sollen die 300 Euro auf dem Konto von rund 44 Millionen Deutschen landen. Doch immer noch gibt es Unklarheiten in Bezug auf die Berechtigung und Auszahlung der Energiepreispauschale (EPP). So kommt derzeit vermehrt die Frage auf, ob die Energiepauschale auch bei Krankengeld ausgezahlt wird und wie es sich mit Langzeitkranken verhält. Kreiszeitung.de liefert die Antworten.

Wer bekommt die 300 Euro Energiepauschale – und wer zahlt die Energiepauschale bei Krankheit?

Die lang ersehnte Energiepauschale aus dem Entlastungspaket wurde infolge der explodierenden Strom- und Gaspreise von der Bundesregierung auf den Weg gebracht. Im September werden im Zuge dessen allen einkommensteuerpflichtigen Erwerbstätigen, die in den Steuerklassen 1 bis 5 eingeordnet sind, pauschalbesteuerten Minijobbern, kurzfristig (geringfügig) Beschäftigten, Gewerbetreibenden und Selbständigen 300 Euro ausgezahlt – wobei die Energiepauschale in den meisten Fällen versteuert wird.

Was netto von den 300 Euro übrig bleibt, landet also bereits im kommenden Monat über die Lohnabrechnung des Arbeitgebers einmalig auf dem Konto aller Berechtigten. Doch wie verhält es sich bei einem Bezug von Krankengeld? Haben auch Langzeitkranke einen Anspruch auf die Energiepauschale?

Auszahlung der 300 Euro Energiepauschale bei Krankengeld: Steht mir das Geld auch langzeitkrank zu?

Die gute Nachricht zuerst: Ja, auch der Bezug von Krankengeld berechtigt für die Auszahlung der 300 Euro Energiepauschale. Dafür muss das Krankengeld aber laut dem Sozialverband Deutschland e.V. in Zusammenhang mit einem aktiven Beschäftigungsverhältnis stehen, also als Lohnersatzleistung.

Wenn man demnach länger als sechs Wochen krankgeschrieben ist, läuft die Lohnfortzahlung aus und wird durch Krankengeld ersetzt. Da der Arbeitsvertrag aber weiterhin besteht, bekommen auch Langzeitkranke die Energiepauschale von 300 Euro.

Energiepauschale trotz Krankengeld: Wann erfolgt die Auszahlung der 300 Euro?

Der FDP-Abgeordnete Dr. Marco Buschmann bestätigt diese Angaben auf der Website abgeordnetenwatch.de: „Bezieht ein Arbeitnehmer beispielsweise ab Dezember 2021 ausschließlich Krankengeld von seiner gesetzlichen Krankenversicherung, ist der Arbeitgeber dennoch zur Auszahlung der Energiepreispauschale verpflichtet, da ein gegenwärtiges erstes Dienstverhältnis vorliegt“, erklärt Buschmann und fährt fort: „Lediglich der Anspruch auf Auszahlung des Arbeitslohns ist unterbrochen.“

Doch erfolgt die Auszahlung der Energiepreispauschale (EPP) bei dem Bezug von Krankengeld auf einem anderen Weg. Diese wird nämlich nicht mit dem Krankengeld im September, sondern über den Umweg der Steuerklärung im kommenden Jahr abgewickelt. „Die Energiepreispauschale wird mit der Einkommensteuerveranlagung automatisch gewährt, sofern sie nicht bereits durch den Arbeitgeber oder im Rahmen der Einkommensteuervorauszahlung ausgezahlt wurde und die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen“, schreibt der SPD-Abgeordnete Josip Juratovic auf abgeordnetenwatch.de und fügt hinzu: „Ein besonderer Antrag ist dafür nicht erforderlich.“

Energiepauschale 2022 bei Krankengeld – wann kommen neue Entlastungen dazu?

Mit der Energiepauschale wurden im Zuge des Entlastungspaketes auch das beliebte 9-Euro-Ticket, der Kinderbonus, der Zuschuss für Hartz-IV-Empfänger sowie der Tankrabatt auf den Weg gebracht. Doch werden aufgrund der weiter steigenden Lebenshaltungskosten und der ab Oktober geltenden Gasumlage die Forderungen nach einem neuen Entlastungspaket immer lauter.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, schlägt beispielsweise ein Energiegeld von 100 Euro pro Person und Monat für die nächsten anderthalb Jahre vor. Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, hält derweil eine Neuauflage der Energiepauschale für sinnvoll. Die Politik zeigt sich dem gegenüber offen: Zumindest hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz bereits ein neues Entlastungspaket versprochen. Darauf müssen nun aber auch Taten folgen.