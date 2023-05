Autofahrer ignorieren Geschwindigkeitsbegrenzung: Frau erlebt Horror-Unfall in Neddenaverbergen

Von: Reike Raczkowski

Die Wucht des Aufpralls lässt sich an Inas Passat ablesen. © Raczkowski

Eine junge Frau aus Neddenaverbergen hat einen schlimmen Unfall gehabt. Auf der Strecke fahren viele Autofahrer viel zu schnell.

Neddenaverbergen – Zwei Scheinwerfer rasen in hoher Geschwindigkeit auf sie zu. Ein Knall. Und dann ist alles schwarz. Ina Warneke schaut sich das Video auf ihrem Handy an. „Ich kann mich nicht erinnern, was nach dem Aufprall passiert ist. Man hat mir erzählt, dass ich auf der Straße herumgegeistert sei und die Rettungskräfte immer wieder nach meinem Hund gefragt hätte.“

Zum Glück hatte Rottweilermischling Buddy am Abend des 16. Januar gar nicht bei seinem Frauchen im Auto gesessen, aber das wusste die verletzte 25-Jährige nicht mehr. Nach dem schweren Unfall, der sich direkt vor ihrer Haustür ereignete, war erst mal alles weg, Filmriss.

Dash-Cam zeigt die Wucht des Aufpralls

Heute, fast vier Monate später, hat Ina immer noch keine Klarheit darüber, was an diesem Abend eigentlich genau geschehen ist. Aber eins weiß sie sicher: „Es war nur eine Frage der Zeit, bis so etwas passiert.“ An der Neddener Dorfstraße, im Bereich des Bahnübergangs, halte sich so gut wie niemand an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ein erheblicher Teil der Verkehrsteilnehmer fahre hier viel zu schnell. Ina und ihr Vater, Tischlermeister Dietmar Warneke, müssen es wissen. Sie leben schon ewig in der ehemaligen Molkerei, dem letzten Gebäude vor dem Bahnübergang, wenn man von der Landesstraße 160 kommt.

Im Bereich des markanten Gebäudes gilt in Richtung Ortschaft Tempo 50 beziehungsweise kurz vor dem unbeschrankten Bahnübergang nur noch 20 km/h Höchstgeschwindigkeit. In die andere Richtung gilt im Prinzip das Gleiche, nach den Schienen kommt aber bald ein Aufhebungszeichen, sodass – rein theoretisch – Autofahrer hier keine Geschwindigkeitsbegrenzung beachten müssten. „Aber wer auf dem Bahnübergang die vorgeschriebenen 20 Stundenkilometer fährt, der schafft es ja gar nicht, so zu beschleunigen, dass er vor unserem Haus wirklich schnell fahren würde“, erklärt Ina. Auf 40, 50 km/h würde ein PS-starkes Fahrzeug wohl kommen. Der Wagen, der Ina am Abend des 16. Januars gerammt hat, war aber viel, viel schneller, davon ist die Neddenerin überzeugt.

Anwohner wünschen sich Blitzer an dieser Stelle

Die Dash-Cam, die an der Frontscheibe von Inas Passat befestigt war, hat die Horrorsekunden aufgezeichnet. „Es war 18.25 Uhr, ich war auf dem Weg nach Nedden zu unseren Pferden.“ Es war dunkel und die junge Frau wollte nach links von ihrer Hofeinfahrt auf die Neddener Dorfstraße abbiegen. „Ja, ich weiß noch, dass ich das andere Auto wahrgenommen habe.“ Aber es sei weit weg gewesen, auf Höhe des Nachbarhauses etwa, bei Familie Winter, noch hinter den Gleisen, sicher 200 Meter entfernt – in der 20er-Zone. „Hätte sich der Fahrer an die Höchstgeschwindigkeit gehalten, dann wäre es nicht einmal knapp gewesen.“

Sie bog ab – und das andere Auto raste in hoher Geschwindigkeit auf sie zu: frontal. „Ich weiß bis heute nicht, warum der Fahrer auf der linken Spur war. Es gab nichts zu überholen und außerdem ist hier Überholverbot. Allerdings habe ich schon manchmal gesehen, dass Autos kurz vor dem Bahnübergang die Spur wechseln, vielleicht ist der Huckel da nicht so hoch und sie können noch ein wenig schneller fahren, ich weiß es nicht.“

Bei dem Crash wurde Inas Passat meterweit geschleudert. Sie kann sich zwar nicht mehr daran erinnern, aber Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Gedächtnisverlust, eine Schnittverletzung am Knie, eine Knieprellung, eine Rippenprellung. „Wegen des Knies bin ich immer noch in Behandlung, aber – ganz ehrlich? Es ist ein Wunder, dass mir nicht noch mehr passiert ist.“ Wie es dem anderen Autofahrer heute geht, wisse sie nicht.

Schon am nächsten Tag sei sie selbst direkt wieder Auto gefahren. Als Postzustellerin könne sie es sich nicht leisten, da irgendwelche Ängste zu entwickeln, sagt sie. „Ich weiß, ich wirke ziemlich cool, wenn ich über den Unfall spreche. Aber das Ganze beschäftigt mich schon.“ Die Ermittlungen seien immer noch nicht abgeschlossen. Das Video ihrer Dash-Cam habe sie der Polizei zur Verfügung gestellt.

Sie ärgert sich, dass sich auf der Neddener Dorfstraße nichts ändert. „Ich habe wirklich geglaubt, dass es nach meinem Unfall relativ schnell geht und hier mal jemand einen Blitzer aufstellt oder so, aber leider passiert nichts.“

Viele Katzen werden hier überfahren

Dahinter stecke wohl eine kuriose Geschichte, wissen die Warnekes: Weil die Schilder nicht weit genug auseinanderstehen würden, dürfe die Polizei hier nicht mit dem Lasergerät arbeiten und der Landkreis dürfe nicht blitzen. Versetzt werden dürften die Schilder aber auch nicht.

„Wir haben uns an den Bürgermeister gewandt, der versprochen hat, dass hier demnächst für eine gewisse Zeit eine Messtafel aufgestellt wird und die Ergebnisse der Straßenverkehrsbehörde als neue Argumente mitgeteilt werden sollen. Vielleicht bringt das ja endlich was“, hofft Ina.

50 km/h fährt hier fast niemand. Ina Warneke wollte am 16. Januar von ihrer Hofeinfahrt (wo das weiße Auto steht) nach links Richtung Neddenaverbergen abbiegen, als auf einmal ein Wagen frontal auf sie zu schoss. Eine Kamera hat den heftigen Crash aufgezeichnet. © Raczkowski

Ein Blick auf die Straße vor dem Haus. Nur für ein paar Minuten. Ein grauer Kombi mit einem älteren Mann am Steuer überholt in der 50er-Zone mehrere Fahrzeuge, schafft es nicht vor dem Bahnübergang und entscheidet sich, Vollgas zu geben. In der 20er-Zone, auf den Schienen. Ein Zufall, dass das ausgerechnet beim Pressebesuch passiert? Wohl kaum, denn wenige Minuten später rast ein roter Kleinwagen mit mindestens 80 km/h an der Molkerei vorbei Richtung Ortschaft. Die Frau am Steuer geht nicht einmal anstandshalber etwas vom Gas, ihr Auto fliegt über die Schienen und weg ist sie. „So war es hier eigentlich schon immer. Ich weiß nicht, was mit den Leuten nicht stimmt, warum sie die Schilder einfach ignorieren.“

Unzählige Katzen habe die Familie bereits verloren, weil sie vor dem Haus überfahren wurden. „Wie geht das? Wie überfährt man eine Katze in einer 20er-Zone?“, fragt die junge Frau, die hofft, dass zumindest der ein oder andere Leser dieser Zeitung künftig in Nedden den Fuß vom Gas nimmt.