Weihnachtsmarkt in Verden: Lichterglanz und staunende Blicke

Von: Markus Wienken

Stimmungsvolle Eröffnung des Weihnachtsmarktes: Lebkuchenfrau und -männchen zogen die Blicke der zahlreichen Zuschauer auf sich. © Markus Wienken

Lichterglanz, Glühwein, Punsch und Lebkuchenmännchen auf Stelzen, seit Montag ist Weihnachtsmarkt in Verden.....Hunderte waren dabei...

Verden – Die Temperaturen um null Grad, dennoch wurde den meisten warm ums Herz, als die circa 8000 LED-Lampen am Montagabend Verdens Innenstadt in ein Lichtermeer tauchten. „Es ist schön, dass so viele Menschen, insbesondere auch Kinder, heute gekommen sind“, freute sich Verdens stellvertretende Bürgermeisterin Claudia Wehrstedt anlässlich der Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Rathausplatz.

Und es war kaum ein Durchkommen vor den Rathaustreppen, wo der Lichterumzug mit Fackeln, Weihnachtstruck und Lebkuchenmännchen auf riesigen Stelzen sein Stelldichein gab. Hunderte von großen und kleinen Zuschauern staunten nicht schlecht, als der Umzug mit Domstollen, gezogen von Dom-Pastor Dieter Sogorski und Bäckermeister Horst Rotermundt, den Rathausplatz erreichte. „Alles für einen guten Zweck“, sagte Horst Rotermundt und meinte damit den Erlös aus dem Verkauf des Stollens. Auch in den kommenden Wochen wird das Gebäck verkauft, jeweils 50 Cent gehen an die Domkitta, für Bücher und Musikinstrumente.

Die Moderatoren auf der Bühne, Tina und Patrick, stimmten das Publikum auf die kommenden Wochen ein, die der Verein Veranstaltungen für Verden erneut mit zahlreichen Höhepunkten gespickt hat. „Seit zehn Jahren sind die Ehrenamtlichen aktiv, dafür gebührt ein besonderer Dank“, sagte Claudia Wehrstedt. Das Publikum stimmt dem mit viel Beifall zu. Und den gab es auch für die junge Aurélie, die mutig und fehlerfrei auf der großen Bühne ein Gedicht aus der Feder ihrer Oma vortrug: „Und das Auto schnell geparkt, ab geht es zum Weihnachtsmarkt. Es gibt soviel leckere Sachen, die uns alle Freude machen“, reimte Aurélie.

Auf der Bühne: Verdens stellvertretende Bürgermeisterin Claudia Wehrstedt eröffnete den Weihnachtsmarkt. © Wienken, Markus

Ein Bummel über den Weihnachtsmarkt, Kunsthandwerk, Glühwein, Punsch oder Feuerzangenbowle: „Wir wünschen uns in den kommenden vier Wochen viele Gäste aus nah und fern“, sagte Claudia Wehrstedt. Und sie hatte noch einen Wunsch: „Kaufen sie in hiesigen Geschäften. Die Auswahl ist groß. Verden hat viel zu bieten.“

Der bunte Reigen der Veranstaltungen setzt sich in den kommenden Tagen bis zum 21. Dezember fort, darunter Musik, Kinderprogramm und vieles mehr.

Weitere Infos unter www.weihnachtsmarkt-verden.de.