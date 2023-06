Lönsweg in Verden: Rettung der beschädigten Linden

+ © Markus Wienken Mächtige Stämme der Douglasie schützen die angeschlagenen Wurzeln der Linden am Lönsweg vor weiteren Schäden. Rund um die Bäume werden Beete angelegt. © Markus Wienken

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Markus Wienken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Wurzeln von 30 Linden am Verdener Lönsweg massiv beschädigt...nun werden die Bäume aufwendig geschützt...

Verden – Die Ansage ist klar: Zwischen den Linden am Lönsweg darf nicht geparkt werden. Verboten vor allem da, wo Bäume nach Grabungsarbeiten eines Unternehmens gekappt wurden. Geparkt wird trotzdem. „Tut den beschädigten und auch den gesunden Bäumen gar nicht gut“, schreibt der Gutachter. Nun macht die Stadt ernst, sperrt die Flächen mit Baumstämmen.

Bauarbeiter flexen inVerden Wurzeln der Linden ab

30 Linden sind es, denen es im vergangenen Jahr mit der Flex ans Wurzelwerk ging, weil es einem Elektrokabel im Weg war. Die Schäden irreparabel. Ein Baum hat's nicht mehr geschafft. Armdicke Wurzeln gekappt, musste die Linde nachfolgend gefällt werden. Damit es den anderen nicht ähnlich ergeht, die Straße nicht mehr Bäume und damit ihren besonderen Allee-Charakter verliert, müsse gehandelt werden, sagte der eingeschaltete Gutachter. Eine ganz Liste von Maßnahmen soll dafür sorgen, dass die „Patienten“ auch dauerhaft weiterhin Blätter tragen. Die Stadt Verden hat es sogar schriftlich: „Der Boden braucht Lockerung, darf nicht weiter verdichtet werden“, zitiert Planerin Silke Schwarz aus dem Gutachten. Also keine Autos zwischen den Flächen, schon allein deshalb, weil sie zu schwer sind, den Boden festfahren und damit angeschlagenen Bäumen noch weiteren Schaden zufügen. „Die Bitte, dort nicht zu parken, ist bekannt“, so Silke Schwarz. Der Blick in die Straßenverkehrsordnung sagt zudem: Nach den geltenden Verkehrsregeln ist es ohnehin unzulässig und kann mit einem Verwarn- oder Bußgeld geahndet werden.

Zwischen den Bäumen am Lönsweg in Verden Parkverbot

Die Kontrolle zu aufwendig, wäre den Bäumen damit auch nicht geholfen. Also werden die Flächen – welch' Ironie des Schicksals – mit Baumstämmen gesperrt. „Zunächst einmal auf der Strecke ab Einmündung Niedersachsenring bis Kreuzung Artilleriestraße“, erklärt Schwarz. Es ist der Rand, wo die angeschlagenen Bäume stehen. „Baumstämme auf weiteren Abschnitten sind durchaus vorstellbar, auch im vorderen Bereich des Lönsweges, wo jetzt noch Metallbarrieren stehen“, so Schwarz. Die Beulen in den massiven Bügeln dürften ihr Recht geben.

Mächtige Baumstämme sperren den Randbereich der Allee in Verden

Parkverbot, allein die Maßnahme wird aber insbesondere den angeschlagenen Bäumen nicht reichen. Zwei der „Patienten“ haben bereits einen Teil ihrer Krone eingebüßt. Aus Sicherheitsgründen. „Wo die Wurzeln fehlen, droht bei Windlast der Baum zu kippen“, so der Gutachter. Also mussten die Bäume Äste lassen. Soweit soll es bei den anderen Linden nicht kommen: „Den Boden durch besondere Verfahren lockern, Nährstoffe einbringen, darunter Mykorrhiza-Pilze, eine Vielzahl von Maßnahmen sind angedacht, um die Wurzeln zu stärken“, so Schwarz. Und: „Zur Aktivierung des Bodenlebens werden wir zudem im Grünstreifen Blumen- und Gräsermischungen für schattige Standorte säen.“ Ob es den Bäumen hilft, bleibt in den kommenden Jahren abzuwarten. Die Kronen tragen derzeit volles Laub, und wer ein kleines Päuschen darunter einlegen möchte, auf den Balken sitzt es sich gut!

Kosten im fünfstelligen Bereich

Die Kosten für die lange Liste der Maßnahmen zur Revitalisierung der Bäume, auch das hat die Stadt vom Gutachter schriftlich, bewegen sich im fünfstelligen Bereich. Zahlen muss die der Verursacher.

Im vergangenen Sommer hatte ein Tiefbauunternehmen beim Verlegen von Kabeln mehrere der rund 100 Jahre alten Linden beschädigt, um Leitungen für eine neue, energiesparende LED-Straßenbeleuchtung der Stadtwerke in die Erde zu bringen (wir berichteten). Die Vorgabe an die ausführende Firma war, in Baumnähe nicht mit dem Bagger, sondern mit Hand und Schaufel zu arbeiten. Stattdessen kam leider die Flex zum Einsatz.

Einer der Bäume musste unmittelbar nach dem Stopp der Bauarbeiten geköpft, dann gefällt werden. Wie es um seine Nachbarn und deren Standsicherheit bestellt ist, prüfte der Gutachter. Der Experte unternahm mehrere Zugversuche, öffnete bei 18 Bäumen den Leitungsgraben, prüfte das Wurzelwerk, um sich auch Rückschlüsse auf den Zustand der übrigen betroffenen Linden zu holen. Deren Pflege dürfte in den kommenden Jahren Zeit und Geld kosten.