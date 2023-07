Drei Fachbereiche statt fünf Ämter: Neues Führungsteam im Rathaus Kirchlinteln vorgestellt

Von: Reike Raczkowski

Das neue Leitungsteam im Rathaus Kirchlinteln (v.l.): Dennis Jäckel, Ralf Vogts, Frank Weiberg, Arne Jacobs, Manuel Rampelmann, Ulf Hillebrandt und Volker Behrmann. Es fehlt der Fachbereich 2, für den noch bis zum 7. August die Leitungsstelle ausgeschrieben ist. © Raczkowski

Die Kirchlintler Gemeindeverwaltung strukturiert sich um. Statt fünf Ämtern soll es künftig drei Fachbereiche mit jeweils zwei oder drei Sachgebieten geben. In einem Pressegespräch erklärte die Leitungsebene am Dienstag, was dahinter steckt.

Kirchlinteln – Bürgermeister Arne Jacobs und die bisherigen Amtsleitungen hätten gemeinsam bereits seit geraumer Zeit an der Entwicklung der neuen Organisationsstruktur gearbeitet. Im Ergebnis hat diese die Zustimmung der Führungskräfte im Rathaus gefunden und wurde auch vom Gemeinderat einstimmig beschlossen – ein großer Vertrauensbeweis seitens der Politik, wie Verwaltungschef Jacobs meint.

„In der bisherigen Struktur hatten die einzelnen Amtsleitungen einen hohen Anteil an Sachbearbeitung zu erledigen und dadurch nur wenig Zeit für die Mitarbeiterführung, oder um Strategien und Zukunftsprojekte zu entwickeln“, erklärt Jacobs.

Dadurch, dass nun mit den Sachgebietsleitungen eine Führungsebene eingezogen wird, können dort zukünftig Entscheidungen getroffen werden, für die bisher wesentlich die Amtsleitungen zuständig waren. Das bietet den zukünftigen Fachbereichsleitungen mehr Raum für die strategische Arbeit und Personalführung.

Mehr Raum für strategische Arbeit

Durch die Stellen der Sachgebietsleitungen würden in Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels, der sich längst auch auf die Verwaltung auswirkt, attraktive Stellen geschaffen. „Wir haben jetzt eine schlanke Spitze von drei Fachbereichsleitungen, in der wir auch Führungskräfte mit langjähriger Erfahrung halten können und darunter die Ebene der Sachgebietsleitungen, die insbesondere für Nachwuchsführungskräfte interessant ist“, so Jacobs.

Jacobs verspricht sich von der neuen Struktur außerdem eine Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung insgesamt, eine Entlastung der einzelnen Führungskräfte durch Verteilung der Verantwortung auf mehrere Schultern und dadurch ein geringeres Ausfallrisiko sowie die Möglichkeit der Ausbildung eigenen Personals zu Führungskräften.

Zum Teil bereits seit Jahren gelebte Praxis

Das bisherige Hauptamt und das Amt für Finanzen werden zukünftig den Fachbereich 1 „Zentrale Dienste und Finanzen“ unter Leitung des allgemeinen Vertreters und bisherigen Kämmerers Frank Weiberg bilden. Das Sachgebiet „Zentrale Dienste“ wird vom bisherigen Hauptamtsleiter Ralf Vogts geleitet, das Sachgebiet „Finanzen“ von Dennis Jäckel, der sich auf die neue Aufgabe im bestens vertrauten Bereich freut.

Das bisherige Amt für Gemeindeentwicklung und Bauen wird in den gleichnamigen Fachbereich 3 umgewandelt. „Hier haben wir die zum Teil bereits seit Jahren gelebte Praxis auch organisatorisch abgebildet“ berichtet der bisherige Bauamtsleiter und zukünftige Fachbereichsleiter Manuel Rampelmann, der das Sachgebiet „Gemeindeentwicklung“ in Personalunion leiten wird. Das Sachgebiet „Hochbau“ wird der seit vielen Jahren in diesem Bereich tätige Ulf Hillebrandt leiten. Volker Behrmann, ebenfalls langjährig für die Gemeinde aktiv, wird die Leitung des Sachgebietes „Tiefbau und Bauhof“ übernehmen. Rampelmann ist überzeugt: „Mit der neuen Struktur können wir die großen Herausforderungen, die auf uns als Kommune zu kommen, besser im Blick behalten.“ Frank Weiberg: „Wir hoffen, dass wir auf diese Weise vor die Welle kommen – und nicht mehr nur reagieren.“

Stelle frei: Fachbereichsleitung Ordnung und Soziales

Für den neuen Fachbereich 2 „Ordnung und Soziales“, in dem das Ordnungsamt und das Amt für Bildung, Jugend und Soziales vereint werden, läuft zurzeit das Bewerbungsverfahren für die Stelle der Fachbereichsleitung. „Wir haben hier eine sehr attraktive Stelle ausgeschrieben, sodass ich davon ausgehe, hier eine sehr gute Leitung finden zu können“, ist Jacobs optimistisch. „Wir werden mit der neuen Fachbereichsleitung die Struktur und Aufgabenverteilung h festlegen.“ Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 7. August.