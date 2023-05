Wieder Überfall auf Tankstelle in Verden

Von: Markus Wienken

Die Score-Tankstelle in Verden-Dauelsen wurde überfallen. © wienken

Verden – Es scheint, so bitter es auch klingt, die Regel zu werden. Wieder wurde in Verden, dieses Mal an der Hamburger Straße in Dauelsen, eine Tankstelle überfallen. Am späten Montagabend, gegen 22.41 Uhr, betrat ein dunkel gekleideter Mann den Verkaufsraum der Score-Tankstelle und flüchtete mit der Beute.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen zwar schnell vor Ort, konnte den Täter allerdings nicht fassen. Der muss, so den ersten Ermittlungen der Beamten zufolge, nach dem Überfall das Tankstellengelände verlassen und dann die Hamburger Straße stadtauswärts, in Richtung Kreisel, gelaufen sein. Ob er Helfer bei der Flucht hatte, ist bislang nicht bekannt. Außerhalb des Geländes verliere sich die Spur des Räubers, so Polizeisprecherin Sarah Schlierkamp.

Der Täter war bei dem Raub nach Betreten des Verkaufsraums auf den jungen Kassierer zugegangen und hatte von dem 20-Jährigen die Herausgabe des Geldes gefordert. Ob eine Waffe im Spiel war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei macht dazu aus ermittlungstaktischen Gründen bislang keine Angaben. Auch die Höhe der Beute ist noch nicht genau bekannt. Zur Beschreibung des Täters liegen nur einzelne Hinweise vor: Dunkel bekleidet, schlanke Statur und circa 1,75 Meter groß, teilt die Polizei mit. Wer weitere Hinweise zu der Tat geben kann, im Bereich der Tankstelle zur Zeit des Überfalls etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Verden, Telefon 04231/8060, in Verbindung zu setzen.

Die Untersuchungen der Polizei konzentrieren sich derzeit auf den Tatort an der Hamburger Straße. Angesichts der Häufungen der Überfälle dürfte aber auch darüber hinaus ermittelt werden. Ob es Verbindungen zwischen dem jüngsten Raub und dem auf die Classic-Tankstelle am Berliner Ring, am 30. April, gibt, dazu vermochte Sprecherin Schlierkamp keine konkreten Angaben machen. Am Sonntag vor dem Maifeiertag war die Classic-Tankstelle überfallen, der Kassierer bedroht worden. Auch eine grobe Beschreibung des Räubers liegt vor: circa 30 Jahre alt, sportliche Statur, so das äußere Erscheinungsbild. Dunkel gekleidet, eine Kopfbedeckung, ebenfalls dunkel, dazu eine helle FFP2-Maske vor dem Gesicht, so die Hinweise. Besonders markant: Der Mann hatte beim Überfall eine Netto-Tüte, rote Schrift auf gelbem Hintergrund, dabei. Mit der Beute rannte der Räuber aus dem Verkaufsraum nach draußen, über den Berliner Ring, in das dort angrenzende Wohngebiet Meldauer Berg. Da verliert sich die Spur.

Der jüngste Raub am Montagabend ist innerhalb von 15 Monaten der mittlerweile elfte Überfall auf eine Tankstelle in der Region. Erst Ende Februar war ein 24-Jähriger festgenommen worden, der im Verdacht steht, innerhalb von zwei Tagen zunächst eine Tankstelle in Verden, an der Lindhooper Straße, und dann in Kirchlinteln überfallen zu haben.

Gefasst wurde auch der Mann, der vor etwa fünf Monaten am Berliner Ring die Tankstelle „tankpoint“ ausraubte. Der Täter, ein 28-jährigen Mann aus dem Landkreis Verden, konnte innerhalb nur weniger Tage von der Polizei verhaftet werden und steht derzeit vor Gericht. Er hat die Tat gestanden (wir berichteten). mw