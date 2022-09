Wenn plötzlich der Bus auftaucht

+ © wienken Nase an Nase: In diesem Fall hat der Fahrer auf dem Nikolaiwall alles richtig gemacht. Das Auto steht vor der Linie, der Bus kann bequem von links aus der Georgstraße über die Gegenfahrbahn auf den Wall biegen. © wienken

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Markus Wienken schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Unterwegs mit Fahrlehrerin Sabine Deutsch geht es in Verden über den Wall Richtung Eitzer Straße. Eine Kreuzung und eine Einmündung sind stark frequentiert und unübersichtlich. Hier ist besondere Aufmerksamkeit von allen Verkehrsteilnehmern gefordert.

Verden – Das war knapp. Der Bus schlägt einen weiten Bogen aus der Georgstraße, scheint direkt in die Flanke des Fahrschulwagens zu krachen. Aber dann klappt es doch reibungslos, weil Busfahrer und Fahrlehrerin sich an die Regeln halten. Sabine Deutsch wusste das, schaut gelassen nach vorn, ihr Beifahrer hat sich auch schnell wieder beruhigt. Szenen auf dem Wall in Verden.

Da, auf dem Wall, ist Sabine Deutsch mit ihren Fahrschülern gerne unterwegs. Eine optimale Trainingsstrecke, weil die Verbindung von Nordertor, Johanniswall, Nikolaiwall und Andreaswall bis Eitzer Straße in beiden Richtungen viel zu bieten hat. Fußgängerüberwege, große, aber auch kleinere Kreuzungen, durchaus mal kniffelig.

Zu den kleineren Kreuzungen gehört die Einmündung Georgstraße/Nikolaiwall/Andreaswall. Alle kleineren Wohnstraßen am Wall kommen ohne Ampel aus – bis auf die Georgstraße. Was durchaus einen Grund hat. Wer mit dem Auto auf dem Nikolaiwall stadtauswärts unterwegs ist, nimmt zwar die Ampel, nicht aber die Georgstraße, die von links auf den Wall mündet, so richtig wahr. Auch deshalb, weil auf Höhe der Einmündung ein Haus dicht an der Straßenkante steht. Springt die Ampel auf dem Wall auf Rot, ist der Autofahrer gut beraten, deutlich vor der Anlage zu halten. Eine in die Jahre gekommene, leicht ausgefranste weiße Linie zeigt dem Fahrer auch an, wo er bei Rot zu stehen hat. Vielleicht ist aber der angegriffene Zustand der Haltelinie ein Grund mit dafür, dass der SUV-Fahrer mit auswärtigem Autokennzeichen drüber und dann bis an die Ampel fährt. Sieht zunächst ungefährlich aus, versetzt die Kreuzung allerdings kurz darauf in Unruhe, als eben von links wie aus dem Nichts ein Bus aus der Georgstraße auftaucht, um auf den Wall aufzubiegen. Das schwere Gefährt muss weit in den Gegenverkehr ausholen, damit es in die richtige Spur kommt, und steht dann – Nase an Nase – mit dem SUV. Es geht zunächst weder vor noch zurück, weil sich hinter dem SUV bereits eine Schlange gebildet hat. Nach einigem Hin und Her ist Minuten später das Knäuel dann doch entwirrt.

+ Stadteinwärts mit Sabine Deutsch im Auto unterwegs: Der Bus kommt von rechts aus der Georgstraße, die Ampel zeigt zwar Grün, aber es gibt kein Durchkommen. Klappt dann trotzdem, weil der Fahrschulwagen vor der gestrichelten Linie steht. © Wienken, Markus

Sabine Deutsch am Lenkrad geht die Situation gelassener an. Als sie die besagte Kreuzung ansteuert, dieses Mal stadteinwärts, springt das Rotlicht auf Gelb und dann auf Grün. Deutsch könnte fahren, dennoch geht sie leicht auf die Bremse – und tut gut daran. Aus der Georgstraße braucht der Bus etwas länger, nimmt den ganz großen Bogen, schafft es aber nur, weil Sabine Deutsch das irgendwie geahnt hat und sogar noch vor der besagten Linie steht. Der Beifahrer atmet durch, die Fahrlehrerin nimmt es lässig und bucht den Zwischenfall unter der Rubrik „Vorausschauendes Fahren“ ab. Womit sie wieder bei einem ihrer nachhaltigen Tipps im Straßenverkehr wäre.

+ Ordentlich Betrieb an der Einmündung Eitzer Straße auf den Andreaswall. Wer, wie der silberne Mercedes, auf den Wall will, braucht Geduld und den Überblick. © Wienken, Markus

Die Fahrlehrerin bleibt auf dem Wall, fährt aber nun in Richtung stadtauswärts, wo der Andreaswall auf Höhe der Aller-Weser-Klinik in die Eitzer Straße mündet. „Da wird es jetzt unübersichtlich“, sagt Sabine Deutsch. Sie zeigt auf die Fußgängerampel, die auf Rot springt. Fahrerin und Beifahrer können in aller Ruhe beobachten, wie die Fußgänger die Straßenseite wechseln. Einmal vom Domfriedhof in die Innenstadt oder umgekehrt. Relativ problemlos. Für die Autofahrer allerdings ist es ein bisschen komplizierter. „Wer aus der Innenstadt auf den Wall oder die Eitzer Straße will, hat es schwer“, sagt Sabine Deutsch. Wie zum Beweis herrscht an der Einmündung ordentlich Betrieb. Eine gestrichelte Linie auf dem Wall markiert einen Haltepunkt, der bei roter Ampel gilt, von vielen Autofahrern aber nicht wahrgenommen wird. Wer also auf den Wall biegt, sollte sich auf keinen Fall darauf verlassen. Dennoch ist das Problem aus Sicht der Fahrlehrerin natürlich lösbar. „Geduld, die notwendige Ruhe, Augen links, Augen rechts und im Zweifel so lange warten, bis die Lücke groß genug ist. Kein unnötiges Risiko“, betont Sabine Deutsch. Blickkontakt mit dem jeweiligen Gegenüber helfe ebenfalls.

Dennoch kracht es immer mal wieder an der Gabelung, auch weil Einmündungen, Ampel und gestrichelte Linie in einer Kurve liegen und drumherum dichte Bäume und Büsche stehen. „Es ist schon unübersichtlich“, sagt Sabine Deutsch. Löst der geplante Kreisel an der Ecke das Problem? „Da kommt es auf die Größe der Anlage an. Viel Platz ist nicht, der Verkehr wird zunehmen, ich bin mal gespannt“, so die zurückhaltende Antwort.