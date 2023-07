Wenn die Kneipe der Nachbar ist

Von: Erika Wennhold

Teilen

Sommer in der Stadt – da möchte man bis in den späten Abend hinein draußen sitzen. © wennhold

Wenn heiße Sommerabende nach draußen locken, müssen Regeln beachtet werden.

Verden – Die Räume sind aufgeheizt, Außen- und Innentemperaturen unterscheiden sich kaum, und das frische Lüftchen nach Sonnenuntergang macht sich im Innern kaum bemerkbar. Klar, bei über 30 Grad am Tag, braucht der Mensch Abkühlung – auf dem Balkon, im Garten oder im Außenbereich der Kneipe nebenan. Aber wie ist es da mit der Lärmbelästigung, wenn andere schlafen müssen, um den nächsten Tag bewältigen zu können?

„Wann gibt es endlich Ruhe!“, wüten die einen, während die anderen das Zubettgehen wegen der Hitze im Schlafzimmer hinauszögern und sich angeregt unterhalten. Die Lösung ist einfach, hält man sich an berühmte Philosophen wie Immanuell Kant: „Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt.“

Aber wer nimmt sich das schon zu Herzen? Und so klingelt wegen Lärmbelästigung irgendwann das Telefon im nächsten Polizeirevier. Und sollte sich die Lärmbelästigung wiederholen oder gar zum Dauerzustand werden, gibt es Beschwerden bei der Stadtverwaltung.

Erstmal miteinander reden

Niklas Haasner vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung kennt das Problem und verweist auf die Nachtruhe, die ab 22 Uhr gilt. Geregelt wie vieles andere auch im Ordnungswidrigkeitengesetz, wo genau festgelegt ist, was und wie geahndet werden darf. „Ich rate allen Betroffenen, immer erst mal miteinander zu reden.“ Die Gartenparty könne man bei Nachbarn ankündigen oder sie gleich miteinladen, um Ärger zu vermeiden.

Sind die Fronten jedoch verhärtet oder kennt man sich kaum, wird es schwieriger, und der Griff zum Telefon, um die Polizei zu rufen, wird nicht lange hinausgezögert. Lärm kann man messen, doch ab wann er wehtut, ist individuell und hängt nicht selten von der Toleranzschwelle des Einzelnen ab.

Womöglich schreitet die Polizei am Wochenende weniger früh ein, als in der Woche. Beim Kindergeburtstag würde sie vermutlich gar nicht erst kommen, der stört ja auch selten die Nachtruhe. Bei Partys mit lauter Musik im Freien hat alles seine Grenzen, und der Aufenthalt in der Kneipe oder im Restaurant ist baurechtlich stets geregelt.

Doch, wo kein Kläger, da kein Richter. Niklas Haasner: „Wenn ein Außenbereich länger als bis zehn Uhr am Abend belebt ist, das aber niemanden stört, dann greift auch niemand ein.“

Bei ihm kommen eher andere Beschwerden an, die die nächtliche Ruhe stören. Zum Beispiel der Betrieb einer Waschmaschine in der Wohnung oben drüber oder das Zuschlagen von Türen im Treppenhaus, egal, ob der Verursacher von der Arbeit oder vom Kneipenbesuch kommt. Da greife wieder das Ordnungswidrigkeitengesetz, das Sanktionen bei Lärm regelt, der vermeidbar ist.

Für die Außengastronomie ist der Landkreis Verden zuständig. Beim Genehmigungsverfahren wird alles geprüft, was zu Problemen führen könnte. Ein grundsätzlicher Punkt dürfte der Schutz der Nachbarn sein, denn naturgemäß geht es hier allein schon durch das Kommen und Gehen lauter zu, als anderswo.

Ausnahmen gibt es immer

Die Bauaufsicht muss das im Blick haben, um Konflikte einzugrenzen. So darf zum Beispiel die Musik im Lokal nicht nach draußen dringen. Die gesetzlichen Anforderungen gelten natürlich auch dann, wenn das Wetter schön ist und die Gäste länger draußen sitzen möchten.

Ausnahmen gibt es immer, zum Beispiel, wenn Domweih gefeiert wird oder ein Open-Air-Konzert stattfindet. Zuständig ist in diesem Falle wieder die Stadt Verden, die aber darauf achten muss, dass die Empfindlichkeiten der Umgebung Berücksichtigung finden. Richtlinien und Gesetze regeln das und können nicht ignoriert werden. Solche Veranstaltungen müssen zuvor genehmigt werden, aber nur, wenn verschiedene Kriterien erfüllt werden. Zum Beispiel einen historischen, kulturellen oder sportlichen Hintergrund haben, was bei Familienfeiern oder privaten Festen nicht zutrifft.

Mehr oder weniger vor Lärm geschützt sind erholungssuchende Menschen am Wochenende, und zwar sonnabends ab 22 Uhr, dann ist Nachtruhe. An Sonn- und Feiertagen heißt es von 0 bis 24 Uhr: „Ruhe bitte!“