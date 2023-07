Vemag in Verden: Parkplatz für 500 Autos an der Weserstraße

Von: Markus Wienken

Blick auf das Gelände an der Ecke Memelstraße/Weserstraße, wo das Unternehmen Vemag, gegenüber der Kläranlage, den Parkplatz plant. © Markus Wenken

Das Unternehmen Vemag wächst...immer mehr Autos, die da parken...die sollen nun gebündelt an der Ecke Weserstraße/Memelstraße untergebracht werden...

Verden – Ein alltägliches Bild: Autos parken links und rechts an der Weserstraße, weil es anderswo keinen Platz mehr gibt, die Mitarbeiter der Vemag, auch wenn sie wollten, ihr Fahrzeug nicht unterbringen können. Nun wird neu gedacht. An der Ecke Weserstraße/Memelstraße, gegenüber der Kläranlage, soll, so möchte es das Unternehmen, gebündelt Parkraum für circa 500 Auto geschaffen werden. Im Ausschuss für Stadtentwicklung gab’s dafür schon mal Zustimmung.

Vemag in Verden mit über 800 Besschäftigen

Schritt für Schritt, auch mal in großen Sprüngen, ist das Vemag-Unternehmen an der Weserstraße gewachsen, zählt mit über 800 Beschäftigten zu Verdens größten Arbeitgebern. Und der Standort bietet noch Potenzial für Erweiterung, dafür braucht das Unternehmen Personal und das dann Parkplätze. An der Weserstraße, auf dem Grundstück des Betriebes nur noch sehr begrenzt, an der Straße kaum noch möglich, liegt die Baulücke an der Ecke, nur ein paar hundert Meter entfernt, ideal.

Die Pläne dafür sind schon weit fortgeschritten, verschiedene Fachgutachten eingeholt, auch weil das angrenzende Wohngebiet Maulhoop vor zusätzlichem Lärm zu schützen ist. Zur östlichen Seite, da wo angrenzend an die Fläche Häuser stehen, darf nicht auf Grenze geparkt werden. „Ein mehrere Meter breiter Puffer, bepflanzt mit Büschen und Bäumen, sorgt für Immissionsschutz“, erklärte Tina Rulffes vom Fachbereich Stadtentwicklung. Über ein Schallgutachten sei die Verträglichkeit der geplanten Stellplatzanlage mit der Bebauung überprüft worden. „Daraus abgeleitet wird der östliche Teil des Plangebiets nicht als ,Sondergebiet Parkplatz’, sondern als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt“, heißt es im Amtsdeutsch. Widerspruch hat es dagegen im Rahmen der öffentlichen Auslegung nicht gegeben.

Parken an der Weserstraße: Da kann es durchaus schon mal eng werden. © Wienken, Markus

Umgerechnet auf acht Autos ein Baum gepflanzt werden

Nicht in einem Parkhaus, wie vor geraumer Zeit schon mal angedacht, sollen die circa 500 Autos stehen. Die Stellplätze unter freiem Himmel, muss umgerechnet auf acht Autos ein Baum gepflanzt werden. „Aber keine Bäumchen“, wandte Carsten Hauschild (SPD) ein. „Nein, Bäume, 18 bis 20 Zentimeter Stammumfang, das ist schon ordentlich“, formulierte Rulffes. Aber auch Solar-Carports sind möglich, allerdings müssten dann in dem Fall die Bäume woanders gesetzt werden. „Aber auf dem Gelände“, so die Planerin.

Neuer Parkplatz in Verden von 6 bis 22 Uhr geöffnet

Im Schichtbetrieb wird bei der Vemag gearbeitet, entsprechend sind die Zeiten des Parkplatzes geregelt, kann, über eine Schranke, das Gelände von 6 bis 22 Uhr genutzt werden. Beleuchtet ja, aber nicht durchgehend. „Das wird im städtebaulichen Vertrag geregelt“, versprach Rulffes. Grün wird’s entlang von Memelstraße und Weserstraße bleiben, wo eine Hecke, vermutlich Hainbuche oder Weißdorn, das Gelände eingrenzt. Weiterhin gekickt werden kann auf dem Bolzplatz, der von dem Projekt unberührt bleibt.

Ein Parkplatz, mehr Verkehr, geht das gut? Carsten Hauschild verwies auf den Knotenpunkt, wo die Memelstraße auf die Bremer Straße trifft. „Ohne Ampel ist das vermutlich nicht zu lösen“, gab er zu bedenken. Auch Rasmus Grobe (Grüne) wünschte sich ein Mobilitätskonzept, um die Verkehrsströme zu ordnen. Birgit Koröde verwies auf die Gutachten im Vorfeld des Projektes. „Das ist soweit geklärt. Bislang gehen wir davon aus, dass es sich lediglich um eine Verlagerung der bisherigen Parkflächen handelt, es am Knotenpunkt keine zusätzliche Belastungen geben wird“, so die Fachbereichsleiterin. „Sollte Vemag weiter wachsen, haben wir die Knotenpunkte im Blick.“

Zum Verdener Betrieb circa 300 Meter laufen

Der Parkplatz fertig, müssen die Mitarbeiter des Unternehmens von der Ecke bis zum Betrieb ein Stückchen, circa 300 Meter, laufen. Bislang wird vielfach vor dem Haus oder in den angrenzenden Wohnstraßen geparkt. „Wichtig für den Bereich, dass einer der größten Arbeitgeber Verdens eine geordnete Regelung findet, eine gute Lösung“, sagte Lars Brennecke (CDU). Die müsse aber auch umgesetzt werden. „Nicht, dass alles so bleibt wie bisher, und nachher keiner auf dem neuen Parkplatz steht.“