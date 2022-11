Verdener Weihnachtsmarkt: Glanz und Bowle in der Pyramide

+ © Markus Wienken Die Weihnachtspyramide ist der Hingucker: Benito und Georgino Wimmert (r.) freuen sich auf viele Gäste in dem Neubau. © Markus Wienken

Kunsthandwerk, Buden, Puffer, Pommes und eine riesengroße Weihnachtspyramide, am 21. November startet der Markt auf dem Rathausplatz mit großem Programm......

Verden – Rund sieben Meter hoch, da braucht Georgino Wimmert schon eine Leiter, um die eine oder andere Verzierung fest zu verschrauben. Bruder Benito steht hilfreich zur Seite. Sogar ein Kran musste her, um die „Premiere“ auf dem Rathausplatz ins rechte Licht zu rücken. „Komplett neu und ein echter Hingucker“, so beschreibt Georgino Wimmert die Weihnachtspyramide. Krippenfiguren, LED-Leuchten und Tannengrün, am Montag, 21. November, strahlt das Bauwerk zur Markteröffnung in hellem Lichterglanz. Und: „Es gibt Feuerzangenbowle“, verspricht Georgino Wimmert.

Weihnachtsmarkt in Verden? „Das volle Programm, endlich mal wieder!“

Weihnachtsmarkt in Verden? „Das volle Programm, endlich mal wieder“, freut sich Hüseyin Tavan, Vorsitzender des Vereins Veranstaltungen für Verden. Und er ist sich sicher: „Die Leute haben richtig Bock.“ Dass die Erwartungen erfüllt werden, dafür hat der Verein einiges auf die Beine gestellt. Wer etwas für den Gabentisch sucht, Kunsthandwerk, darunter handgefertigte Keramik, Sehenswertes aus dem Erzgebirge, duftende Seifen, selbst gezogene Kerzen und wärmende Strickwaren, darf sich in neun geschmückten Hütten auf die Suche machen. Die Kinder können sich im Karussell die Zeit vertreiben, in angrenzenden Buden gibt’s Pommes, Puffer, Burger, Bratwurst und Brezeln. Und wer die Hausmannskost bevorzugt, kann sich eine kräftige Suppe bestellen. Für den Nachtisch ist mit Glühwein, Eierpunsch und Feuerzangenbowle ebenfalls gesorgt.

Auf dem Rathausplatz in Verden: Start am 21. November

Sehen lassen kann sich einmal mehr, was sich rund um die weihnachtliche Budenstadt abspielen wird. Eröffnet wird das Programm am Montag, 21. November, mit einem kleinen Umzug durch die Innenstadt. In Bewegung setzt sich der weihnachtliche Lichterzug um 16.30 Uhr am Dom. Mit dabei der Domstollen, den einmal mehr die Bäckerei Rotermund nach altem und wohlschmeckenden Rezept aus dem Ofen geholt hat. Die Kinder des Domkindergartens, Bäcker Horst Rotermund, Fackelträger der Pfadfinder vom Stamm Amelungen, ein Feuerwehrtruck und „Fräulein Lebkuchenherz und ihr Lebkuchenmann“ sorgen dafür, dass die Backware pünktlich um 17 Uhr auf dem Rathausplatz ankommt.

Kinderchor des Verdener Domgymnasiums

Dort werden Verdens stellvertretende Bürgermeisterin Claudia Wehrstedt, Vertreter des Vereins Veranstaltungen für Verden sowie der Vorstand der beteiligten Kirchen den Stollen anschneiden und für einen guten Zweck zum Verkauf anbieten. Der Kinderchor des Domgymnasiums „Nightingales“ unter der Leitung von Dr. Dietrich Steincke sowie Tina Härtel singen Chansons und Weihnachtslieder und stimmen auf die festliche Zeit ein.

Weihnachtsmarkt in Verden: Täglich gibt’s Musik und Überraschungen,

Was zur Eröffnung seinen Anfang nimmt, soll sich in den kommenden Wochen nahtlos fortsetzen. Täglich gibt’s Musik und Überraschungen, präsentiert auf der großen Bühne vor dem Rathaus. Neben Tina Härtel sind Rike Rey, das Pop-Akustik-Duo M.A.C.-Sisters, Singer/Songwriter Jürgen Schöffel und weitere Künstler und Musiker gebucht. Die Tanzschule Beuss präsentiert ein Potpourri verschiedener Tanzstile, der Kinderchor der Nicolaischule und die Bläserklasse des Domgymnasiums singen und spielen aus ihrem großen Repertoire.

Auf dem Rathausplatz in Verden: Am 6. Dezember kommt der Nikolaus

Der Kinderkalender birgt ab dem 1. Dezember so manche Überraschung und der Nikolaus steuert am 6. Dezember den Markt an. Er dürfte in seinem Gepäck ebenfalls so manches Geschenk für die Kleinsten haben. Die Schneeprinzessin kommt auch vorbei, lässt mit wunderbaren Disneysongs Geschichten lebendig werden und sich mit den Kindern fotografieren.

Versteigerung der Verdener Weihnachtsbäume für guten Zweck

Zum Marktende, am 21. Dezember, wechseln die Weihnachtsbäume bei einer Versteigerung für den guten Zweck den Besitzer. Ein kleines Spektakel wartet für die Zuschauer zum Abschluss des Marktes, wenn gegen 18 Uhr Tina und Steff zur Weiberweihnacht anstoßen.

Augenzwinkernd und mit ironischem Witz servieren sie die musikalische Geschichte von „ziemlich besten Freundinnen“. Das Duo verspricht Solo-Songs und gemeinsame Duette mitten aus dem Leben, gewürzt mit „Erfahrungsberichten und Döntjes“ aus der weiblichen Seelenwelt. Ein riesiger Spaß zur Weihnachtszeit, ein besonderes Event, das natürlich nicht nur für Frauen gedacht ist.

Weitere Infos unter

www.weihnachtsmarkt-verden.de.