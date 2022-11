Verden gönnt sich trotz Krise die Weihnachtsbeleuchtung

Von: Markus Wienken

Teilen

Die Weihnachtsbeleuchtung hängt, ab 21. November brennen die Birnen. © Markus Wienken

Die Verdener Innenstadt wird - trotz Energiekrise - in der Weihnachtszeit beleuchtet.....Und: es gibt Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt...

Verden – Zwar zeitlich leicht abgespeckt, aber die Weihnachtsbeleuchtung in Verdens Innenstadt wird in der Adventszeit brennen. „Nach einigen durchaus auch längeren Überlegungen haben wir uns entschlossen, trotz der Energiekrise nicht darauf zu verzichten. Die Beleuchtung gehört zum Weihnachtsmarkt einfach dazu“, sagt Birgit Koröde, Leiterin des Fachbereichs Stadtentwicklung.

Weihnachtsmarktbeleuchtung: Es wird gelobt - aber auch geschimpft

Seit zwei Tagen sind die Mitarbeiter der Stadtwerke und des Betriebshofes unterwegs, ziehen von Nordertor bis Lugenstein, von Herrlichkeit bis Ostertorstraße sowie in der Nagelschmiede und in der Brückstraße die Strippen zwischen den Giebelwänden der Häuser. Aufgehängt werden die seit Jahren üblichen „Schmuckstücke“, eingerahmt von LED-Birnen. Knapp eine Dreiviertelstunde, dann hängt das Grün. Viel Zeit für die Handwerker, das eine oder andere Gespräch mit Passanten zu führen. Meist dreht es sich um die Energiekrise. „Viele freuen sich trotzdem, andere sind skeptisch, einige schimpfen fürchterlich“, so die Bilanz. „Schön, dass sie wieder brennt“ bis hinzu „Überall muss gespart werden, nur hier nicht“, lauten die Beiträge. Und auch das Wort „Idioten“ ist gefallen. Wo konstruktiv gefragt wird, gibt’s gerne Antworten, wo es derbe wird, bleibt’s eher diplomatisch zurückhaltend. Wer selbst an Ort und Stelle die Arbeiten verfolgt, macht ähnliche Erfahrungen. Auch wenn es, werden Stift, Block und Kamera gezückt, deutlich leiser wird. So richtig öffentlich möchte sich keiner äußern.

8.000 Birnen werden brennen, alle im Energiesparmodus von LED. „Damit haben wir in den vergangenen Jahren gute und sparsame Erfahrungen gemacht“, so Andreas Engfer von den Stadtwerken. Umgelegt wird der Schalter zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes auf dem Rathausplatz am Montag, 21. November. Hüseyin Tavan, erster Vorsitzender des Vereins Veranstaltungen für Verden, und einmal mehr Organisator des Events, zeigte sich erfreut darüber, dass die Beleuchtung brennt. Tavan steht mit seiner Mannschaft in den Startlöchern, will am kommenden Dienstag, 15. November, damit beginnen, die Hütten und Stände auf dem Rathausplatz aufzubauen. „Wir haben eine ganze Menge auf die Beine gestellt, darunter Bekanntes aber auch Neues“, sagt Tavan. Auch ein Begleitprogramm soll es geben. Bis einschließlich Donnerstag, 22. Dezember, hat der Markt geöffnet.

Alle Jahre wieder: Stadtwerke und Betriebshof hängen die Beleuchtung auf. © Wienken, Markus

Wo andere Städte das Licht in der Krise ganz ausknipsen, kocht Verden immerhin auf Sparflamme. „Wir haben uns dafür entschieden, die Zeiten einzuschränken und halten das für eine gute Lösung“, so Birgit Koröde. Brennen wird die Beleuchtung mit Beginn des Weihnachtsmarktes von Sonntag bis Donnerstag, jeweils von 15.30 bis 20.30 Uhr. Freitag und Sonnabend eine Stunde länger bis 21.30 Uhr. Früher galt generell alle Tage von 15 bis 21 Uhr, am Wochenende durchaus deutlich länger. Ab dem 27. Dezember, und damit eine Woche früher als üblich, bleiben die LED-Birnen dunkel.