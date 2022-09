Wegziehen oder wohnen bleiben?

Wohin geht es nach der Schule? Junge Leute und ihre Pläne. © HMBMedia/J.Becker

Merle plant, nach ihrem FSJ eine Ausbildung in Verden zu beginnen. © Privat

Ihre Zukunft planen junge Menschen immer öfter mit dem Landkreis Verden. Vorübergehend, meistens für die Berufsausbildung, ziehen sie aber auch gerne in eine größere Stadt. Gleichzeitung sehen sie die Vorzüge der Kleinstadt und die familiären Bindungen.

Verden – Wenige Stellenangebote, ausbaufähiger ÖPNV – der Landkreis Verden scheint für die Jugend uninteressant. Aber dennoch: Früher haben ganze Abi-Jahrgänge die Region zwischen Ottersberg und Dörverden verlassen. Inzwischen beginnt sich das Bild zu wandeln, wie eine Stichprobe belegt. Vier von sieben befragten Verdener Abiturienten sind der Meinung, man kenne alles und jeden und hätte wenig Abwechslung. Ein Szenenwechsel durch einen Umzug in eine größere Stadt mit neuen Leuten wirkt für sie besser, als im altbekannten Verden zu bleiben. Dennoch gaben drei der Befragten an, im Landkreis Verden bleiben oder zurückkehren zu wollen.

Eine von ihnen ist die 22-jährige Yasmin. Sie lernt Pflegefachfrau in Halle an der Saale und ist im dritten Lehrjahr. In Zukunft möchte sie sich auf diesem Berufsweg auch weiterbilden und vielleicht Pflegepädagogik studieren. Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung aber will sie zurück zu den Wurzeln: „Ich will wieder nach Verden ziehen, da mein engster Familienkreis dort lebt. Ich bin dort aufgewachsen und vermisse die Kleinstadt sehr“, begründet sie die Entscheidung. Pflegepädagogik könne sie auch in Bremen, Oldenburg oder Hannover studieren.

Auch Merle plant, nach ihrem FSJ bei Werder Bremen erst mal in Verden zu bleiben und eine Ausbildung in der Verwaltung zu beginnen. Gründe für die 19-Jährige hierzubleiben, sind ebenfalls ihre Familie und Freunde, genauso wie ihr Pferd. Dennoch versteht sie den Wunsch nach einer neuen Umgebung, den viele Jugendliche verspüren und könnte sich einen Umzug raus aus Verden später mal gut vorstellen.

Viele der jungen Leute, die befragt wurden, bemängelten das Ausbildungsangebot im Landkreis Verden. Das war für sie der Grund ihres Wegzugs. „Der Landkreis Verden ist in meinen Augen eher handwerklich geprägt, was Jobs angeht“, meint Isabel, die dem Landkreis für ihr Studium den Rücken kehrt. Auch Elena, die ein duales Studium in Bremen anfängt, sagt: „Es gibt halt nur diese industrielle Richtung und die Verwaltungsrichtung und, wenn man etwas studieren will mit Ausrichtung auf kreatives Schaffen, wird es da schon etwas kritischer, Stellen zu finden und zu bekommen.“ So gebe es in Verden zwar sehr viele Ausbildungsplätze in Verwaltung, Einzelhandel, Pflege, Dienstleistung und Industrie, aber kreativere und speziellere Ausbildungsmöglichkeiten würden fehlen.

Auch fehlt es beiden an ausreichenden ÖPNV-Angeboten und Freizeitaktivitäten. „Das Leben in Verden ist nicht aufregend genug für junge Leute. In größeren Städten gibt es immer Dinge zu tun, im Dorf sitze man nur den ganzen Tag zu Hause.“

Es sei gut, in der Stadt zu wohnen, findet die 20-jährige Isabel. Dort sei man nicht so stark auf das Auto angewiesen. Als junge Erwachsene möchte man sich auch „einfach in einen Bus reinsetzten und überall hinfahren können“.

Auch für Elena bietet das Landleben zu wenig Angebote für die Jugend. „Um junge Menschen zu halten, müssten mehr Anziehungspunkte geschaffen werden. Auch so in Richtung Restaurants, Bars, Klamottenläden. Sind halt auch Sachen, die fehlen“, meint sie.

Dennoch sieht sie auch positive Seiten des Lebens auf dem Lande. Besonders begeistert ist sie davon, dass Verden „eine Art Speckgürtel“ ist. Man könne immer nach Bremen, Hannover und Hamburgfahren, habe aber dennoch Kleinstadt- oder Dorfatmosphäre. So sei es relativ ruhig, es gebe aber trotzdem Möglichkeiten, öfter mal etwas in den Großstädten zu unternehmen.

Verden verlässt sie für ihr duales Studium im Bereich Public Administration trotzdem. Da sie in Bremen arbeitet, ist es für sie sinnvoller, dort auch zu wohnen. „Wenn die Infrastruktur besser wäre, könnte man sich sicher überlegen hierzubleiben, aber mit den Zugfahrzeiten lohnt sich das halt nicht wirklich“, begründet sie ihre Entscheidung.

Einen Rückzug nach Verden mit einer späteren Familie kann sich die 19-Jährige vorstellen, dies hänge aber auch von ihren Lebensumständen und späteren Jobangeboten ab.

Obwohl ein Teil der Befragten den Landkreis Verden aufgrund der Mängel in ÖPNV und Ausbildungsangeboten verlassen wollen, sind sie sich einig, dass er zwar für Leute Anfang 20 teils unattraktiv ist, für junge Familien aber ein guter Ort zum Leben sei.

„Man sollte ein Dorf auch nicht in eine Stadt umwandeln, ÖPNV ausbauen gerne, aber die Leute mögen ein Dorf ja für seine Merkmale genauso wie eine Stadt für ihre Merkmale. Jede Altersgruppe erwartet etwas anderes und innerhalb der Gruppen gibt es ja auch Unterschiede“, fasst Isabel dies zusammen. Yasmin schließt sich ihrer Meinung an. „Ich habe durch den Umzug nach Halle gemerkt, dass mir mehr als eine Kleinstadt zu groß ist.“ In Verden hätte man mehr Ruhe und Sicherheit, sind sich die Befragten einig. Auch, dass Kinder ohne Aufsicht draußen spielen können, sehen beide als einen Vorzug an. Im Landkreis Verden später mit ihrer Familie zu leben, planen nur zwei der Befragten fest ein, komplett ausschließen möchte es dann aber auch nur eine.

Von Lydia Dräger