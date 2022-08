Wechselvolle Geschichte

+ © von 1947 Der Posaunenchor im Gruppe © von 1947

Der Posaunenchor Westen feiert Jubiläum und bietet einen Einblick in seine Chronik

Westen – Der Posaunenchor Westen feierte in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum mit einem festlichen Gottesdienst. Als gern gesehene Gäste und kräftige Unterstützung nahm mit seinen Bläserinnen und Bläsern der Posaunenchor Dörverden an der Veranstaltung teil. Auch einige Ehemalige waren bei dem Jubiläum dabei, darunter die Töchter des Gründers Pastor Reinhard Grußendorf, Christa Scheibe geborene Grußendorf und Elisabeth Pankoke geborene Grußendorf.

+ Foto von 1977 in der Chronik. Foto: Adolp © Foto: Adolph

Der Festgottesdienst wurde auf dem Kirchplatz bei leicht windigem Wetter gefeiert. Landesposaunenwart Reinhard Gramm übernahm die Chorleitung des gemeinsamen Posaunenchores. Er überbrachte die Glückwünsche des Landesposaunenwerkes der Hannoverschen Landeskirche und überreichte die Urkunde.

Weitere Glückwünsche wurden vom Kirchenvorstand durch Anke Prigge übermittelt. Michael Kappel überbrachte als Ortsvorsteher in Westen die Glückwünsche der Gemeinde.

Pastorin Birgit Bredereke, auch aktive Posaunenbläserin, hielt die Festpredigt, da Pastor Rolf Görnandt und Pastorin Corinna Schäfer mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden auf Freizeit waren. Eine besondere Ehrung wurde Hendrik Bodenstab zuteil, der auf eine 35-jährige Mitgliedschaft zurückblicken kann.

Laut Chronik des Chores, aus der Walter Wenzel Auszüge zusammengestellt hat, trat Pastor Reinhard Grußendorf 1946 seinen Dienst in der Kirchengemeinde Westen an und zog in das große Pfarrhaus ein. Er wünschte sich in seiner neuen Kirchengemeinde einen Posaunenchor. Es wurde beraten und überlegt, wie es bewerkstelligt werden könne, diesen zu gründen. Es mussten zunächst Instrumente und Noten besorgt werden. Die Anschaffung insbesondere der Instrumente war dabei nicht einfach. Sie wurden zum Teil aus Bremen und Osnabrück geholt.

Am 29. Januar 1947 war es dann vollbracht. Am Abend dieses Tages trafen sich bei Pastor Grußendorf im Amtszimmer des Pfarramtes die Männer zur Gründung des Posaunenchores. Die Gründer waren: Pastor Grußendorf, Lehrer und Organist Johannes Heinbockel, Heinz Kracke, Heinrich Meyer, Arthur Müller, Dietrich Holze, Willy Richter, Paul Doppelstein, Heinrich Richter, Friedrich Borcherding, Willi Meineke, Fritz Kracke und Otto Knipping. Leitwort des Posaunenchores ist seit Anfang an: Psalm 150 Vers 3: „Lobet den Herrn mit Posaunen“.

In den Anfangsjahren dirigierte Johannes Heinbokel den Posaunenchor (siehe Foto) und Pastor Grußendorf hat Waldhorn geblasen. Nach emsigem Üben war dann am 23. März 1947 der erste große öffentliche Einsatz mit schon 18 Bläsern (siehe Foto).

In Erinnerung geblieben sind viele Veranstaltungen, Fahrten und auch Bläserfreizeiten in Zelten, mit dem Ehepaar Grußendorf am Dümmersee, in den Sommerferien. Dort wurden dann auf dem Zeltplatz regelmäßig Bläserständchen durchgeführt.

An vielen Kreisposaunenfesten nahm der Chor teil. Landesposaunenfeste blieben immer ein herausragendes Ereignis. Das Landesposauenfest in Lüneburg war eines, dass in besonderer Erinnerung blieb. Es war ein Auswahlchor gebildet worden. Landesbischoff Hanns Lilie war Schirmherr und Festredner des Festes. Der Auswahlchor eröffnete die Veranstaltung mit einem Chorsatz. Jedoch klappte dieser Eröffnungssatz nicht und brach wie Katzengejauel ab. Landesbischof Hanns Lilie machte dann humorvoll, am Mikrofon, lachend die Aussage: „Es ist nichts vollkommen, denn durch Gott.“ Die 1 500 Posaunenbläser und -bläserinnen stimmen fröhlich lachend ein. Auswahlchor und Gesamtchor gestalteten dieses Fest zu einem unvergesslichen Tag.

Nach Johannes Heinbokel übernahm dann Pastor Grußendort bis zu seinem Tod 1964 die Chorleitung. Die Kreisposaunenfeste gestaltete er in emsiger Arbeit mit. Er wurde von den Bläsern und Bläserinnen liebevoll „Posaunengeneral“ genannt. Die weiteren Chorleiter waren Eduard Meister, Lorenz Reuter, Arthur Lang und Arno Schielke. Seit 1981, somit seit 41 Jahren, leitet Thomas Scheibe den Chor.

Highlights für den Posaunenchor waren die Kreisposaunenfeste zum 25-jährigen Jubiläum im Jahr 1972 in Westen und zum 50-jährigen Jubiläum 1997 in Hülsen. Zwei besondere Fahrten zu den deutschen Posaunentagen 2008 und 2016 in Leipzig und Dresden werden dem Westener Posaunenchor in unvergesslicher Erinnerung bleiben. Dort nahmen zwischen 15 000 und 22 000 Bläserinnen und Bläser teil.

Der Posaunenchor besteht zur Zeit aus acht Bläsern und Bläserinnen sowie drei Nachwuchsbläserinnen. Die Mitglieder wünschen sich weitere Verstärkung, wie auch eventuell Wiedereinsteiger. Seine musikalische Arbeit findet nach wie vor in den Gottesdiensten statt sowie bei Ständchen an verschieden Orten in der Kirchengemeinde und der Mitgestaltung des Laternenumzuges in Hülsen.

Bei runden Geburtstagen und auch Hochzeitsjubiläen werden auf Wunsch gern Ständchen dargeboten.