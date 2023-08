Was lange währt....

Von: Christel Niemann

„Was lange währt wird endlich gut“ – am vergangenen Freitag fand durch Bürgermeister Lutz Brockmann die offizielle Übergabe des neuen Feuerwehrhauses an der Lindhooper Straße an die Ortsfeuerwehr Verden statt. Zum Festakt waren neben Vertretern der städtischen Ortsfeuerwehren auch Stadtrat, Hilfsorganisationen, die beteiligten Planer und Baufirmen sowie eine Delegation der Partnerfeuerwehr aus Walsrode gekommen, die das Gebäude unisono sowohl funktional als auch optisch als rundum gelungen bezeichneten.

1 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

2 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

3 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

4 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

5 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

6 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

7 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

8 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

9 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

10 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

11 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

12 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

13 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

14 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

15 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

16 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

17 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

18 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

19 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

20 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

21 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

22 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

23 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

24 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

25 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

26 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

27 / 27 Festakt der Übergabe des Feuerwehrhaus Verden © Christel Niemann

Vergessen sind die Widrigkeiten, die mit dem Bau des Domizils einher gegangen sind: der Neubau musste in zwei Phasen umgesetzt werden, außerdem haben bauliche Verzögerungen sowie die darauf folgenden juristischen Auseinandersetzungen das ambitionierte Projekt zeitlich stark ausgebremst.