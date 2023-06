Wahnebergen wächst nach Westen - aber ohne Gasheizung oder Schottergärten

Von: Reike Raczkowski

40 Baugrundstücke können am Ortsrand von Wahnebergen entstehen. Das ist eine Menge und das wird sicher viele Menschen freuen, denn die Nachfrage nach Bauland ist nach wie vor groß. Die „Erweiterung Westeresch" soll besonders klimafreundlich werden: Gasheizungen und Schottergärten werden in diesem Baugebiet tabu sein.

Ein neues Baugebiet in der Gemeinde Dörverden soll besonders nachhaltig werden.

Dörverden – Fossile Brennstoffe sind nicht mehr zeitgemäß, das Gleiche gilt für Schottergärten und übermäßig versiegelte Flächen. Deswegen macht die Gemeinde Dörverden jetzt ernst: Der Plan für ein neues, großes Baugebiet, „Erweiterung Westeresch“ in Wahnebergen, sieht strenge Regeln vor. Damit will die Gemeinde einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

„In der Gemeinde Dörverden besteht seit Jahren Siedlungsdruck, der nicht ausschließlich im Hauptort Dörverden befriedigt werden kann“, heißt es im Entwurf für den Bebauungsplan, der im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird. Der fast vier Hektar große Geltungsbereich – im Moment ein Acker – , befindet sich im Westen der Ortschaft Wahnebergen und grenzt dort an die vorhandene Wohnbebauung im Eschweg und Westeresch an. Immerhin 40 Baugrundstücke könnten hier entstehen und vielen Dörverdenern beziehungsweise Wahnebergern endlich die Chance auf ein lang ersehntes Eigenheim in der Heimat einräumen.

Car-Sharing-Fläche wird geplant

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt berichtete die NLG, die das Baugebiet planen und vermarkten wird, wie die Fläche genutzt werden soll. Vor allem die nach wie vor besonders stark nachgefragten Einfamilienhäuser sollen hier entstehen, aber auch Doppelhäuser sowie zumindest zwei Mehrfamilienhäuser. Im Plangebiet werden außerdem Flächen für ein elektrisches Carsharing-Angebot ausgewiesen, informierte Susanne Janzen von der NLG.

Die Planungen sind vom Gedanken einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Wärmeversorgung getragen. Deswegen soll der Einsatz von fossilen Energieträgern ausgeschlossen werden.

Um den Nachweis zu erbringen, dass eine von fossilen Brennstoffen unabhängige Versorgung erfolgen kann, wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Darin wurden Möglichkeiten für eine dezentrale Versorgung mit Energie beschrieben, aber auch für die Errichtung eines Nahwärmenetzes untersucht. Vor dem Hintergrund einer kurzfristigen Realisierung des Baugebietes zur Deckung des Wohnbedarfes wird derzeit eine dezentrale Lösung zur Wärmeversorgung über Wärmepumpen favorisiert, erklärten die Mitarbeiter des mit der Machbarkeitsstudie beauftragten Büros Beks aus Bremen.

Photovoltaikanlagen auf den Dächern sind Pflicht

Doch damit nicht genug: Photovoltaikanlagen auf den Dächern sind Pflicht, Schottergärten verboten. Statt Zäunen sind, zumindest zur Straße hin, lediglich Hecken erlaubt. Und auf jedem Grundstück muss die Bauherrin oder der Bauherr mindestens einen „hochstämmigen, standortgerechten, heimischen Laubbaum“ pflanzen und dauerhaft erhalten. Um den Grad der Versiegelung im Baugebiet gering zu halten, wird eine geringe Grundflächenzahl festgesetzt. Die Straßenverkehrsflächen werden ebenfalls auf ein notwendiges Maß reduziert. „Unser Ziel ist es, in diesem Winter die Ausschreibungen machen zu können, um im Frühjahr in die Erschließung zu gehen“, beschrieb Torsten Hoins von der NLG den Politikern den Zeitplan.

Grundsätzlich zufrieden mit der Planung schien das Gremium. Ehler Lohmann (Grüne) bat jedoch darum, noch keine Beschlussempfehlung zu treffen, um noch etwas Zeit zu haben, innerhalb der Gruppe das Ganze zu diskutieren. Er war nicht ganz damit zufrieden, dass wieder vor allem „sehr traditionelle“ Einfamilienhäuser und nur wenige Mehrfamilienhäuser geplant werden. Adrian Mohr, CDU, sah das anders: „Wir machen hier schon extrem viele Vorgaben, die machen dieses Projekt nicht günstiger. Am Ende muss sich das für die NLG auch rentieren.“ Dem Wunsch von Lohmann, erst den Verwaltungsausschuss über den Entwurf entscheiden zu lassen, kam das Gremium aber nach.