Projektpartner beugen sich Preisentwicklung: Vorläufiges Aus für Blühfelder bei Kirchlinteln

Von: Katrin Preuß

Auf einem breit angelegten Streifen testen die Projektpartner, hier Frederik von Bremen (l.) und Heinrich Kersten weiterhin ein- und mehrjährige Saatmischungen, um deren Zusammenstellung zu optimieren. © Preuß

Viel Lob gab es ein Blühflächenprojekt bei Kirchlinteln. Aber von Lob kann man sich nichts kaufen.

Kirchlinteln-Huxhall – Blauer Himmel, für den Herbst wohltemperierte Luft und vor Augen das pralle (Insekten-)Leben auf dem großen Blühfeld, das jetzt die Sonnenblumen dominieren. Insekten fliegen von Blüte zu Blüte, über der Fläche steht ein Falke in der Luft, in Erwartung fetter Beute. Landwirt Frederik von Bremen, dem die Fläche in Kirchlinteln-Huxhall gehört, Imker Heinrich Kersten und Jägerschaftsvorsitzender Jürgen Luttmann können zufrieden sein. Ihr gemeinsames Projekt steht noch immer in voller Blüte, überzeugte in diesem Jahr sogar Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast.

Aber „das wird so, in dieser Art und Weise, das allerletzte Jahr sein“, holt von Bremen seine Zuhörer jäh zurück auf den Boden der Tatsachen. Der Grund: Der Kirchlintler Landwirt wird, zumindest vorerst, keinen Energieroggen zum Verstromen in Biogasanlagen mehr anbauen. Damit fehlt zugleich die Grundlage für die Zwischenfrucht.

„Das lohnt sich für uns nicht mehr“, sagt von Bremen mit Blick auf die aktuellen Weltmarktpreise. Sie sind für Gerste, Weizen und Roggen als Futter oder zur Lebensmittelproduktion im Vergleich zum Vorjahr um circa 30 Prozent stärker gestiegen. „Bei dem Energieroggen würden wir Geld verlieren“, erklärt der Landwirt. Also werden nun auch auf den Flächen von Bremens andere Fruchtarten, Futtergerste oder Brotroggen, angebaut. „Man muss betriebswirtschaftlich denken“, sagt er nüchtern und schüttelt doch den Kopf. „Wir entwickeln uns politisch genau ins Gegenteil von dem, was wir wollen“, fügt der 40-Jährige hinzu.

Im Sinn hat von Bremen dabei die lauten Forderungen nach mehr Artenschutz und nach der deutschen Autarkie beispielsweise von russischem Gas. Mit dem Anbau von Getreide für die Biogasproduktion und dem Setzen einer blühenden Zwischenfrucht bedient der Kirchlintler Landwirt beides. Doch jetzt ist Schluss damit.

Reiche Honigernten in dem Gebiet

Futter- und Brotgetreide, das heißt auch veränderte Aussaat- und Erntezeiten. Dazwischen bliebe Frederik von Bremen ein Zeitfenster von etwa zwei Monaten zum Ausbringen der hochwertigen Zwischenfrucht, an der er gemeinsam mit Imker Kersten und der Jägerschaft im Interessensverband tüftelt. „Das lohnt sich dann nicht mehr“, erklärt der 40-Jährige. „Viele Arten würden nicht mehr zum Blühen kommen.“

Die als Zwischenfrucht gedachte Blühmischung hat mehr als vier Monate Zeit, um zu keimen, zu wachsen und nach und nach ihre Pracht zu entfalten. Das erfreut nicht nur die Augen des Betrachters über einen langen Zeitraum. Ackerbohne, Phacelia, Sonnenblume und fünf weitere Blüher locken auch die Insekten und damit die Vögel an. Heinrich Kersten, der in der Nähe der Versuchsfelder Bienenstöcke platziert hat, fährt an dieser Stelle eine reiche Honigernte ein. „Eine Fettweide“ nennt er das Feld lächelnd. „Der Tisch ist hier reich gedeckt.“ Das gebe es in seinem Heimatort Eißel nicht.

Die schnell wachsenden Pflanzen unterdrücken unerwünschtes Beikraut wie das Acker-Stiefmütterchen. Ihre feinen Wurzeln lockern den Boden, binden unter anderem Stickstoff. Das erfreut den Landwirt und das Bodenleben. Und weil von Bremen die Zwischenfrucht über den Winter stehen lässt, um sie erst kurz vor Beginn der Brut- und Setzzeit umzubrechen und in den Boden einzuarbeiten, bieten die vergehenden Pflanzen vielen Tieren Schutz und Nahrung.

Da viele Seiten vom Projekt „Blühfeld als Zwischenfrucht – GAPplus“ profitieren, ist es für Frederik von Bremen und seine Mitstreiter umso unverständlicher, dass es dafür keine politische Anerkennung, geschweige denn Förderung gibt. „Diese nicht anerkannte Mehrleistung für Artenvielfalt und Naturschutz, das ist für mich die größte Schmach“, sagt von Bremen. „Ich würde mir wünschen, dass unser Know-how politisch mit eingebunden wird“, lädt er alle Entscheidungsträger zum Dialog ein. Eine Agrarministerkonferenz in Huxhall? Von Bremen hätte nichts dagegen.

Hatten die drei Partner im vergangenen Jahr noch darauf gehofft, weitere Landwirte für ihr Projekt zu gewinnen, um hier den politischen Druck zu erhöhen, so ist ihnen nun klar: Angesichts der Preisentwicklungen auf dem Getreidemarkt wird das nichts. „Wir selber können das aktuell betriebswirtschaftlich nicht vertreten. Und das kann ich auch von meinen Berufskollegen nicht erwarten“, steht für von Bremen fest.

Aufgeben will das Trio nicht

Aufgeben wird das Trio, verbunden auch über den von ihnen gegründeten Verein der Bienenfreunde Verden, natürlich nicht. Statt großer Blühfelder sind es nun Blühränder, gefördert über den Hegefonds der Kreisjägerschaft. Diese Unterstützung ist jedoch auf zwei Hektar pro Betrieb begrenzt.

Daher hat von Bremen zusätzlich auf einem breiteren Streifen verschiedene Blühmischungen ausgesät, um sie miteinander vergleichen und optimieren zu können: die Wildpflanzenmischung „Niedersächsischer Weg“, dazu die Verdener Frühjahrsblüten 2022 und 2021, „kruziferen- und kreuzblütlerfrei“, wie von Bremen betont, mal als ein-, mal als mehrjährige Variante.

Die Erkenntnisse sollen helfen, die Blühfeld-Mischung weiter zu vervollkommnen und sie, wie andere Mixturen am Markt, förderfähig zu kriegen, sodass ihre Verwendung auch für Interessensgruppen wie Landwirte und Naturschutzverbände attraktiv ist.

Trotz des momentanen Rückschlags glauben von Bremen, Luttmann und Kersten an das Potenzial ihrer Blüh-Projekte. Und an die Qualität ihrer Saatmischung, die die konventionelle Landwirtschaft mit dem Artenschutz verbindet, sowieso.