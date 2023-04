An der B215 in Hönisch: Radler drängeln auf der Insel

Von: Markus Wienken

Radfahrer auf dem Weg in Richtung Verden. Auf der Verkehrsinsel vor dem Bypass kann es eng werden. © H.Wittboldt-Müller

Eine Ampel bremst die Radler an der B215 der Kreuzung in Verden-Hönisch aus....kann die weg?...oder wird‘s dann gefährlich??

Verden-Hönisch – Rad neben Rad drängelt über die Hönischer Kreuzung. Es wird eng, die nächste Ampel springt auf Rot, alles steht auf der kleinen Insel. Und dann saust doch einer rüber, um Platz zu schaffen, weil er es eilig hat und schnell in Richtung Verden auf die Südbrücke will. Nicht ungefährlich die Kreuzung, sagen Polizei und Straßenbaubehörde, haben sich wiederholt an dem Knotenpunkt schlau gemacht und entschieden: „Derzeit nicht zu ändern.“ Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen.

Nur wenig Platz auf der Verkehrsinsel an der B215 in Verden-Hönisch

Den Stein ins rollen hat Ratsherr Henning Wittboldt-Müller gebracht. Regelmäßig radelt der Kommunalpolitiker aus Döhlbergen in Richtung Verden. Nicht nur er, auch zahlreiche Schüler sind auf der Strecke unterwegs. An der Ampel, vor der B 215, geht’s, bei Rot, nur per Knopfdruck weiter. Springt die Ampel auf Grün, führt der Weg auf die kleine Insel, wo, wenn’s ungünstig läuft, die Radler erneut Rot sehen und warten müssen – wird gemacht oder eben auch nicht, weil es nur wenig Platz gibt.

Am zweiten Bypass an der B215 gibt’s keine Ampel, müssen Radfahrer und Fußgänger warten – die Autos haben Vorfahrt, oder lassen die Radler durch. © Markusn Wienken

Stau ist morgens an der Kreuzung in Verden-Hönisch sowieso

„Kein Zustand“, sagt Wittboldt-Müller. Sein Vorschlag: „Die zweite Ampel kommt weg, ein Zebrastreifen auf das Straßenpflaster, Radfahrer müssen absteigen, gehen gemeinsam mit Fußgängern rüber, die Autos müssen eben warten.“ Bedenken, dass der Autoverkehr steht, hat Wittboldt-Müller nicht, weil das nichts Neues ist. „Stau ist da morgens vor der Ampel sowieso.“

Die Kreuzung ist ein Nadelöhr. Aus Richtung Hönisch drängen täglich 16. 800 Fahrzeuge nach Verden rein, davon 1. 300 Lkw – Tendenz steigend. Wissen auch die Polizei, die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau- und Verkehr (NLStBV) und die Unfallkommission des Landkreises, warnen auch deshalb, nach einem Besuch an der Kreuzung, vor Schnellschüssen. Voll sei es auf der kleinen Insel zu Stoßzeiten, doch es gebe stets noch ausreichend Platz für Radler und Fußgänger. Rotlichtsünder seien nicht notiert worden, so eine Rückmeldung.

Autofahrer sehen die Radler auf der Kreuzung in Verden-Hönisch spät

Insbesondere die Ampel ist es denn, die, so die Experten, dafür sorge, dass es an dem Übergang in Richtung Südbrücke geregelt ablaufe. Schlechte Sicht, versperrt durch Lastwagen, die Kurvensituation und dann hohes Verkehrsaufkommen, das rote Lichtzeichen trage zu Beruhigung und Ordnung des großen Andrangs bei. Fällt die Ampel weg, könnte es für alle gefährlich werden, weil der Radfahrer bei Grün stadteinwärts die erste Ampel über die Bundesstraße nimmt und dann in einem Zug über den Zebrastreifen und durch den sogenannten Bypass fährt – und eben nicht absteigt. Mit möglicherweise fatalen Folgen für den Radler, der von den Autofahrern nicht oder zu spät gesehen werde. Polizei, Unfallkommission und Behörde raten daher davon ab, die Ampel abzuschalten.

„Grüne Welle“ für Radler auf der Kreuzung in Verden-Hönisch?

Und noch ein Szenario spielten die Experten durch: Die „grüne Welle“, die freie Fahrt für Radler über Bundesstraße und dann den Bypass in Richtung Südbrücke. „Theoretisch machbar“, sagt die Straßenbaubehörde, in der Praxis allerdings mit erheblichen Folgen. Die Kreuzung schon jetzt an ihrer Belastungsgrenze, löse jede Veränderung der Schaltzeiten zusätzliche Staus aus, haben NLStBV und Baufirma beobachtet. Daher nicht zu empfehlen.

Mit der Expertise von Polizei und Behörde müsste demnach alles bleiben, wie es ist. Darauf wies Fachbereichsleiter Philipp Rohlfing im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung hin. „Die Gründe sind nachvollziehbar. Wir sehen von städtischer Seite keine Handhabe, etwas zu verändern.“

Stadt Verden sieht auf der Kreuzung keinen Handlungsbedarf

Nicht so Henning Wittboldt-Müller. Der Radler aus Döhlbergen fährt morgens nicht nur nach Verden rein, er fährt abends auch wieder raus. „Auf der anderen Seite der Kreuzung gibt’s einen ähnlichen Bypass“, weiß Wittboldt-Müller. Und: „Da klappt’s auch, und zwar ohne Ampel und sogar ohne Zebrastreifen.“

Es soll nochmal kontrolliert werden - mit Polizei, aber ohne Uniform

Zu den Akten ist der Antrag damit nicht gelegt. Nun sollen Verantwortliche, darunter Ortsbürgermeister und Polizei, noch einmal zwecks Erfahrungsaustausch an den runden Tisch, aber auch an die Kreuzung: „Gerade im Sommer herrscht da Hochbetrieb“, sagt Wittboldt-Müller. Und noch was: „Wenn kontrolliert wird, dann nicht in Polizeiuniform – sonst bringt das nichts.“