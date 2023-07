„900 Jahre Kirchlinteln“ mit Markt und großer Party auf dem Kruggelände

Von: Reike Raczkowski

Haben ein buntes Programm auf die Beine gestellt: der Arbeitskreis mit (v.l.) Ingrid Berger, Dr. Jörg Schumacher, Maik Becker, Ada Walter, Andrea Hartmann, Hermann Meyer und Dennis Oswich. Es fehlen Michael Dienst, Elke Beckmann und Norbert Röttjer. © Raczkowski

Ein richtig schönes Sommerfest soll es werden, eine fröhliche Geburtstagsparty für die Ortschaft Kirchlinteln, die 900 Jahre alt wird.

Kirchlinteln – Zu einer guten Party gehören natürlich viel Musik, Leckereien und Unterhaltung für Kinder, sodass es am Sonnabend, 26. August, im und um den Lintler Krug garantiert nicht langweilig wird. Der Arbeitskreis, der die Feier in den vergangenen Monaten engagiert geplant hat, ist bereits voller Vorfreude. Alle hoffen, dass ganz viele Kirchlintler und Gäste kommen.

Am Geburtstag wird hoffentlich schon am Vormittag, ab 10 Uhr, der beliebte „Markt am Krug“ viele Besucher in den Kruggarten locken. „Der Markt wird nahtlos in die 900-Jahr-Feier übergehen“, sagt Ortsvorsteher Hermann Meyer. Um 11 Uhr beginnt der offizielle Festakt im Kruggebäude. Es gibt Reden und Grußworte vom Bürgermeister, vom Landrat und vom Ortsvorsteher. „Diese Beiträge werden untermalt von ukrainischer Volksmusik. Eine Mutter und ihre Töchter werden auf der Bandura spielen“, freut sich Hermann Meyer. Es folgt eine Andacht, bei der der Kirchlintler Posaunenchor spielt.

Es gibt Kaffee und Kuchen sowie Waffeln von den Fördervereinen der Kita Unter den Buchen und des Kindergartens Bendingbostel. Ein Imbisswagen sorgt für Deftiges und ein Eiswagen für Abkühlung. Die Verdener Braumanufaktur bringt ein Kirchlintler Jubiläumsbier mit. Kinder dürfen über Friedrich den Zauberer staunen, sich beim Kinderschminken verwandeln lassen und sich auf der Hüpfburg austoben.

Im Speicher laufen den ganzen Tag über historische Fotos in einer Dauerschleife, während im Krug die Kirchlintler „Heimatmalerin“ Sabine Kunath eine Auswahl ihrer Kunstwerke zeigt. Die Abschlussschüler des Wahlpflichtkurses Kunst der Schule am Lindhoop setzten sich mit der 900-jährigen Geschichte Kirchlintelns auseinander und schufen einige Kunstwerke, die in der Kulturdiele des Krugs gezeigt werden. Der TSV Kirchlinteln stellt seine Sparten Badminton, Fußball und Darts vor und auch der Bürgerbusverein sowie der Kultur- und Förderverein geben Einblicke in ihre ehrenamtliche Arbeit,

Von Posaunenchor bis Rockband

In den Nachmittagsstunden wird die Vielharmonie Kirchlinteln aufspielen, gefolgt von Karsten Grewe mit Band. Ab 20 Uhr wird der Hauptact erwartet, die Bremerhavener Band Sixtons, die für ordentlich Partystimmung sorgen will.

Wer sich einstimmen möchte auf die Feier, hat am Vorabend, Freitag, 25. August, 19 Uhr, Gelegenheit dazu. Der Kultur- und Förderverein lädt zu einem Vortrag des Kreisarchivars Dr. Florian Dirks in den Krug ein. Unter dem Titel „900 Jahre Kirchlinteln“ beleuchtet der Historiker die Zeit der Ersterwähnung und nimmt die Besucher auf eine Zeitreise vom Hochmittelalter bis in die Anfänge der Geschichte mit.

Eintritt frei

Sowohl der Vortrag am Freitag als die Geburtstagsparty am Samstag sind kostenfrei, darüber freut sich der Arbeitskreis ganz besonders. „Denn so kann es wirklich ein Fest für alle werden“, sagt Pastor Dennis Oswich. Auf Eintrittsgelder zu verzichten sei nur möglich durch einen Zuschuss der Gemeinde sowie der finanziellen Unterstützung zahlreicher großzügiger Sponsoren. „Wenn wir bei der Ansprache der Sponsoren jemanden vergessen haben sollten, dann ist das kein Problem, weitere Spenden werden noch angenommen“, so Andrea Hartmann aus dem Arbeitskreis.

Potenzielle Sponsoren finden auf der Internetseite www.900-jahre-kirchlinteln.de alle wichtigen Informationen. Marktbeschicker können sich auf www.markt-kirchlinteln.de noch für den Geburtstagsmarkt am 26. August anmelden.