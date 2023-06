Von Flüchtlingen bis Finkenberg: Chronik Weitzmühlen ist fertig

Von: Reike Raczkowski

Weitzmühlenerin mit Leib und Seele: Renate Treffner hat viel Arbeit in die Chronik in ihres Dorfes gesteckt, aber sie hat es gern getan. Denn sie hat sich schon immer für alles interessiert, was mit „ihrem Dorf“ zu tun hatte und zum Beispiel © Raczkowski

Renate Treffner hat Weitzmühlens jüngste Geschichte aufgearbeitet, die Chronik über das schmucke Dorf in der Gemeinde Kirchlinteln ist ab sofort erhältlich.

Weitzmühlen – „Da hab ich mir ganz schön was zugetraut“, sagt Renate Treffner schmunzelnd. So richtig kann sie noch gar nicht glauben, dass die jahrelange Recherche-Arbeit für die Chronik „Weitzmühlen, Specken & Ramelsen“ vorbei sein soll. Aber es stimmt, das 193 Seiten starke Werk liegt ja vor ihr auf dem Gartentisch.

Von hier aus kann Renate Treffner über die Wiesen bis zum Gibbach gucken, denn ihr Zuhause liegt mitten im Ortskern. „Ich bin hier aufgewachsen und mir liegt viel an Weitzmühlen. Ich hab schon früher immer alles über den Ort gesammelt, Zeitungsausschnitte und so weiter. Leider habe ich oft nicht das Datum dazu geschrieben – das hat sich jetzt gerächt“, sagt die 69-jährige ehemalige Schulsekretärin lachend.

Zweieinhalb Jahre habe sie an der Chronik gearbeitet. Bis dahin sei Weitzmühlen ein „weißer Fleck“ auf der Chronik-Landkarte der Gemeinde Kirchlinteln gewesen, sagt Treffner. Viele andere Ortschaften hätten bereits entsprechende Werke über ihre Historie.

Häuser, Höfe, Gastronomie und Gemischtwarengeschäft

Die Weitzmühlerin habe sich kurz nach ihrem Renteneintritt ans Werk gemacht und sich zuerst die Frage gestellt, welche Themen wohl für den Ort von besonderem Interesse seien. „Ich wollte nicht zu weit zurückgreifen, sondern besonders die Geschichte des Dorfes um den Zweiten Weltkrieg bis in die heutige Zeit lebendig werden lassen.“

In der Chronik wird eindrucksvoll, untermalt von historischem Bildmaterial, die Entwicklung des Dorfes und das Leben in Weitzmühlen erläutert. Die vor dem Krieg bestehenden Häuser und Höfe, Gastronomie und Gemischtwarengeschäft sowie das Anwachsen des Dorfes durch die vielen Kriegsflüchtlinge und deren Unterbringung werden ausführlich beschrieben. „Das muss man sich mal vorstellen. Weitzmühlen hatte damals 131 Einwohner – und 150 Flüchtlinge“, weiß Treffner.

Das Schönste ist der Zusammenhalt

Auch die Ereignisse der jüngeren Vergangenheit, wie die Dorferneuerung oder die neue Straße zum Gewerbegebiet Finkenberg finden in der Chronik einen Platz, ebenso die Geschichte der Bauschuttdeponie und ihrer Stilllegung.

Treffner hat in mühevoller Kleinarbeit das Material zusammengetragen. Dabei half ihr das Archiv des Kirchlintler Ortschronisten Hermann Meisloh. Aber auch viele Weitzmühlener hätten sie bei ihrem Vorhaben aktiv unterstützt und sich von ihren Fragen löchern lassen. „Ich habe mit vielen Leuten im Ort gesprochen – alle waren super hilfsbereit und freundlich, das hat Spaß gemacht und mich bestärkt.“ Auch Schützenverein und Feuerwehr seien eine große Hilfe gewesen und finden sich entsprechend ebenfalls in dem Werk wieder. Für das Layout zeichnet Maik Meyer aus Kirchlinteln verantwortlich. „Er hat das toll gemacht.“

Sie hoffe, dass sie mit der Chronik bei den älteren Einwohnern Erinnerungen an frühere Zeiten wecken könne, sagt Treffner. Aber nicht nur für Alteingesessene sei die Chronik gedacht. „Auch aus Gesprächen mit Neubürgern weiß ich, dass sie die Herausgabe einer Chronik begrüßen, weil das auch eine Möglichkeit bietet, sich besser mit ihrer Wahlheimat zu identifizieren.“ Weiterhin sei vielleicht auch ein Interesse bei mittlerweile verzogenen, ehemaligen Mitbürgern vorhanden.

Auf die Frage, was ihr an ihrer Ortschaft so gut gefällt, antwortet Treffner ohne zu zögern: „Der große Zusammenhalt im Dorf.“

Die Chronik, die erst einmal in einer Auflage von 100 Stück erschienen ist, ist zu einem Preis von 27,95 Euro bei der Tankstelle Bomnüter erhältlich.