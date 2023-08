„Steintastische“ Tage im Domherrenhaus Verden: Spannende Aktionen rund um Legosteine

+ © Haubrock-Kriedel In der Bauecke sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt, auch die „Großen“ machen gerne mit. © Haubrock-Kriedel

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Antje Haubrock-Kriedel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Passend zur aktuellen Lego-Ausstellung hatte das Domherrenhaus an diesem Wochenende alle Lego-Fans zu den „Steintastischen Aktionstagen“ eingeladen. In Zusammenarbeit mit dem Verein Steineland Harz + Heide hatte das Museumsteam viele interessante Aktionen rund um die bunten Plastiksteine für die ganze Familie vorbereitet.

Verden – „Wir bauen alle selbst gern mit Lego und haben großen Spaß daran“, sagt Haiko Etzel vom Steineland. Niklas Berends ist nach eigenen Angaben „Star-Wars-verrückt“. Die große Star Wars-Abteilung in der aktuellen Ausstellung hat er gebaut. „An Lego fasziniert mich, dass man so viele unterschiedliche Dinge damit machen kann. Lego ist einzigartig, bauen kann man damit immer, egal wie alt man ist“, schwärmt er.

Sebastian Richter ist Harry- Potter-Fan. Das Schloss Hogwarts und weitere bekannte Locations aus der Welt des Zauberers hat er zur Ausstellung beigetragen. Zu Hause hat er sogar ein eigenes Lego-Zimmer für die Harry-Potter-Exponate reserviert. Das Schloss wird dort aktuell um Wald und See ergänzt. Auch das Zaubereiministerium und ein großes Quidditchfeld soll noch entstehen. „Harry- Potter-Fan bin ich von Anfang an. 2018 habe ich festgestellt, dass es die Reihe auch als Lego gibt, seitdem habe ich alles, was davon angeboten wird“, erzählt er. 20 Kilo Legosteine, sortiert in mehreren Kästen, warten darauf, von ihm verbaut zu werden.

Vom Roboterarm bis zum „Brickfilm“

Die Stationen mit den einzelnen Aktionen waren über das gesamte Museum verteilt. In der Bauecke im Innenhof konnte man aus einer Fülle von Legosteinen schöpfen und der eigenen Phantasie freien Lauf lassen. So hatten zum Beispiel die legobegeisterte Familie Smith und Christian Wöltjen mit Tochter Lilly an dem großen Tisch Platz genommen und nach Herzenslust drauflosgebaut. Der Vielfalt waren keine Grenzen gesetzt, vom Haus mit Swimmingpool bis zum Roboterarm war alles dabei.

An einer weiteren Station versuchen Matilda und Hedi, Legofahrzeuge mit den Füßen zu steuern. Das ist gar nicht so einfach, klappte aber später ganz gut. Die Schwestern spielen auch zu Hause gern mit Lego, Matilda hat sogar einen Lego-Roboter. Noch etwas anspruchsvoller ist es, Lego-Robotern per Computer Befehle zu erteilen. Dieses konnte man im Programmier-Workshop erlernen.

Wenige wissen, dass es auch viele Gesellschaftsspiele in der Lego-Version gibt. Verschiedene davon konnten die Gäste ebenfalls ausprobieren. „Besonders beliebt ist die Rennstrecke. Hier haben sich die Familien heiße Rennen geliefert“, berichtet Andreas Alischer vom Steineland.

In der obersten Etage gab es die Möglichkeit, Regie zu führen und mit Legofiguren kurze Filme zu drehen. Betreut wurde diese Station von der Filmer-Community „Brickboard“. Alexandra Schierholz hat sich zum ersten Mal als „Brickfilmerin“ versucht und es hat gleich gut geklappt. Nach einer spontanen Idee ist ein Film über Tiere entstanden.