Vom Pastor zum Landwirt auf Zeit

Von: Erika Wennhold

Probesitzen: Den Trecker darf Pastor Oswich nicht fahren, das übernimmt Landwirt Jörn Ehlers (r.). © wennhold

Dennis Oswich tauscht für eine Woche die Kleidung, um bei Jörn Ehlers auf dem Bauernhof in Holtum (Geest) mitzuhelfen. Der Pastor möchte in eine andere Welt eintauchen, um sie besser zu verstehen.

Holtum (Geest) – Der erste Kontakt mit den Schweinen war nicht ganz so wie Pastor Dennis Oswich sich das vorgestellt hatte: „Die sind ja größer als ich dachte.“ Schnell knabberten sie an seinen Stiefeln herum. „Wenn man sie lässt, dann hat man bald nicht mal mehr eine Hose an“, lacht Landwirt Jörn Ehlers, der den Pastor aus Kirchlinteln für den Rest der Woche zu Gast hat. Als Praktikanten sozusagen, dessen Einsatzmöglichkeiten am ersten Tag geprüft wurden. Einen alten Führerschein hat er nicht, also fällt das Treckerfahren auf öffentlichen Straßen weg. Irgendwie scheint es dem Neuen auf dem Hof ganz recht zu sein, denn er zeigt auf sein Auto, das auf dem Hof steht und vom Küchenfenster aus zu sehen ist – ein Kleinwagen, der mindestens zweimal in den Trecker passen würde.

Inzwischen gibt es das zweite Frühstück, die Familie ist um zehn Uhr vormittags schon lange wach, hat den ersten Teil des Arbeitstages bewältigt, die Schweine mussten gefüttert werden. Aber nicht nur das. Pastor Oswich: „Beim ersten Gang durch den Stall wird geguckt, ob es den Tieren gut geht und im Stall alles in Ordnung ist.“ Dafür war er am frühen Morgen mit Landwirt Ehlers zu einem Stall nach Scharnhorst gefahren, was vor Ort erst einmal bedeutete: umziehen. Oswich: „Vor jedem Besuch im Stall muss man andere Sachen anziehen, und er bemerkt nebenher: „Das ist auch gut so, die Sachen riechen schon heftig nach Stall.“ Der Grund ist aber ein anderer. Ehlers: „Damit vermeidet man, Krankheiten wie die Afrikanische Schweinepest in den Stall zu bringen.“ Hygiene ist also wichtig, obwohl man dieses Wort nicht unbedingt mit einem Schweinestall in Verbindung bringen würde. Pastor Oswich hatte am Vormittag schon einiges erlebt und gelernt. Auch, dass man sich die anhänglichen Schweine mit einem Treibepaddel vom Leib hält.

Passend zur Zeit des Erntedanks

Landwirt Ehlers musste am frühen Morgen seine Pläne für den Tag ändern. Es regnete und das sollte für den Rest des Tages so bleiben, also wurde die Maisernte abgesagt. „Wir machen Körnermais, da kommt es auf Trockenheit an.“ Die Maisernte hat er erst einmal auf Donnerstag verschoben, heute will er Dünger und Kalk aufbringen, dem interessierten Pastor ein Feld mit Winterraps zeigen und erklären, was man sonst noch so anbaut. Neben Mais und Winterraps gehört Getreide dazu und neuerdings auch Ackerbohnen. Eine neue Kultur für Ehlers, der relativ gelassen schaut, was davon wird, denn in erster Linie geht es auf dem Hof um die Schweinehaltung in ganz verschiedenen Ställen, die Pastor Oswich im Laufe der Woche alle noch besser kennenlernen wird.

Warum er das macht und nebenbei noch Aufgaben für die Kirchengemeinde erledigt, ist schnell erzählt: „Die Idee war schon da, ist aber bei der Visitation in der Kirchengemeinde konkreter geworden. Gerade zum Erntedank, einer wichtigen Zeit für die Landwirte, wollte ich mehr wissen über das Leben in der Landwirtschaft.“ Das ihm fremd ist, aber in seiner Kirchengemeinde eine große Rolle spielt. Eine besondere spielt dabei die Ortschaft Holtum (Geest), wo es jedes Jahr zum Erntedankfest einen Gottesdienst gibt. Vor Corona im Dorfgemeinschaftshaus, danach im Freien auf dem Platz davor. Das hat Jörn Ehlers und seiner Familie gut gefallen. Über die Jahre sind sich der Pastor und der Landwirt näher gekommen, man duzt sich schon länger und geht freundschaftlich miteinander um. „Das fängt damit an, dass man miteinander spricht, fragt, wie geht es euch, wie ist das Jahr für euch gelaufen, um dann zusammen Erntedank zu feiern. Reden, hören und da sein, sind für uns die wichtigsten Aufgaben“, sagt Oswich und Ehlers ergänzt: „Es ist nicht alles selbstverständlich. Erntedank- und Erntefeste sind für uns wichtige Termine, um das zu werten.“

Pastor mit Stiefeln im Schweinestall

Die Zeit für das zweite Frühstück ist um, die Kuschelkatze muss runter vom Schoß, jetzt soll die Drillmaschine zur Aussaat einer Blütenmischung vorbereitet werden. Dennis Oswich zieht seine nagelneuen Sicherheitsschuhe wieder an und ist gespannt, was jetzt auf ihn zukommt. Vielleicht darf er auf dem Feld auch selber einmal den Lenker des großen Treckers übernehmen. Am Ende der Woche wird er vermutlich auch wissen, wie das mit der Maisernte so vor sich geht, während der Besuch im Schweinestall zur morgendlichen Routine geworden sein dürfte. Was für ihn wichtiger ist. „Ich möchte einen tieferen Einblick in diese Welt bekommen und etwas darüber erfahren, wie das Leben in der Landwirtschaft in dieser wichtigen Jahreszeit ist.“