Vom Bauernhof zum Mehrfamilienhaus in Stedebergen

Teilen

Das neue Wohnhaus, erbaut um 1934, wurde 1999 von Erika Bohlmann erworben und zu einem attraktiven Mehrfamilienhaus ausgebaut. © Werner Rengstorf

Ein Überblick über die wechselvolle Geschichte des Gebäudes „Holtorf“.

Stedebergen – Das bäuerliche Anwesen Nr. 8 in Stedebergen trug im Dorf im Laufe der Jahre mehrere Namen und hatte verschiedene Besitzer. Zuletzt war in Stedebergen der Name „Kolkmanns-Meyer“ geläufig. Das ging auf die letzten bäuerlichen Besitzer, Familie Meyer, zurück, die vom Kolkmann-Hof am Kolk in Wahnebergen stammte.

Erstmals erwähnt wurde der Hof Nr. 8 Im Viehschatzregister des Amtes Verden im Jahre 1600. Der damalige Besitzer war Dittmar Olveke, er musste für fünf Pferde, sieben Rinder und zwei Schweine zwei Taler und vier Schilling Abgaben zahlen. Er starb 1660 kurz nach seiner Hochzeit mit Dibke Plaß vom Diers-Hof Nr. 12 in Stedebergen. Johann Holtorf aus Stedebergen heiratete nur ein Jahr später die junge Witwe und wurde damit neuer Hofbesitzer.

Doch der neue Eigentümer hatte kein Glück mit seinem Besitz, denn im Münsterschen Krieg (1675 - 1679) wurde der Hof völlig zerstört. Ein enger Verwandter, Reineke Grefe aus Langwedel, baute den Hof bis 1694 wieder auf. Der Name und diese Jahreszahl waren noch über die Toreinfahrt des abgerissenen alten Fachwerkhauses zu entziffern. Schon 1695 übergab er den Hof an Hinrich Holtorf, geboren 1674, dem Sohn seines Patenonkels Johann Holtorf.

Der Hofname Holtorf blieb auch noch nach dem Jahr 1847 als Bedingung erhalten, als die Tochter von Harm Hinrich Holtorf, Ilse Marie Sophie, im Alter von 22 Jahren, Friedrich Heinrich Wöbse aus Neumühlen heiratete.

Dies änderte sich erst 1905 durch den neuen Hofbesitzer, das war Friedrich Meyer vom Kolkmannshof aus Wahnebergen, durch Einheirat. Sein Sohn Friedrich Meyer übernahm den Hof 1936, er heiratete Ilse Wilkens aus Wahnebergen.

Hoferbe war Hans Meyer, geboren 1930, der zweite Sohn von Johann Meyer, der ältere Bruder von Friedrich Meyer. Kolkmanns-Hans wie er in Stedebergen immer genannt wurde, bezeichnete den Abriss des alten Strohdach-Fachwerkhauses aus dem Jahr 1694 später als einen großen Fehler. Es wurde 1959 von Bundeswehr-Pionieren der Niedersachsenkaserne in Barme abgerissen.

Das Storchennest war zuvor noch auf das benachbarte Bauernhaus der Familie Wendt versetzt worden und war von den Störchen auch sofort angenommen worden. Im August 1975 fegte ein gewaltiger Gewittersturm das Nest vom Dach des Hauses, dabei kamen alle drei Jungstörche ums Leben. Nach dem man das Nest wieder auf das Dach gebracht hatte, wurde es von den Störchen nicht mehr angenommen. Vielleicht hängt das auch mit der fast gleichzeitigen Umsetzung der Feuerwarnsirene vom ehemaligen Schulgebäude in die Nähe des Storchennestes zusammen.

Da Hans Meyer unverheiratet war und keine Erben hatte, ihn auch ein sehr gutes persönliches Verhältnis mit dem damaligen hiesigen Bundestagsabgeordneten Karl Ravens verband, vermachte er seinen Hof mit den Ländereien der Bundesrepublik Deutschland. Das Bundesvermögensamt verkaufte die Ländereien an verschiedene Landwirte, auf einem Teil wurde auch das Neubaugebiet „Auf dem Esch“ in Stedebergen erschlossen. Die Hofstelle erwarb 1999 Erika Bohlmann und baute das Wohnhaus an der Straße Weiddor in ein ansehnliches Mehrfamilienhaus mit schöner Grünanlage um.