Klangerlebnis im „Kraftraum“ Dom

Von: Rebecca Göllner-Martin

Reinhard Cordes und Wolfgang Reichelt vom „Freundeskreis des Musikfestes Bremen“ und Intendant Thomas Albert freuen sich auf das Gastspiel im Verdener Dom. © Rebecca Göllner-Martin

Bremer Musikfest-Gastspiel am 27. August mit Vokalensemble Vox Luminis

Verden – Es soll sozusagen einen kulturellen Brückenschlag zwischen Bremen und dem Umland schaffen: das Konzert von Vox Luminis im Verdener Dom. Das Vokalensemble gastiert dort im Rahmen des 33. Bremer Musikfestes am Samstag, 27. August, um 20 Uhr. Die Initiative „Verdener Freunde des Bremer Musikfestes“ um Wolfgang Reichelt und Reinhard Cordes hat dafür gesorgt, dass die „Vokalpracht der Renaissance“ in der Allerstadt Gehör findet.

Es sei das zentrale Konzert in direkter Nachbarschaft zum Bundesland Bremen, sagte Intendant Thomas Albert in einem Pressegespräch. Die Atmosphäre im Verdener Dom sei „unfassbar schön“. Deshalb ergäben die Kombination Musikfest und Dom seit 2002 ein Erfolgskonzept, welches ein Aushängeschild für die Gastspiele in der Nordwest-Region sei.

Nachdem sich der langjährige Sponsor EWE 2020 zurückgezogen hatte, formierten sich im vergangenen Jahr die „Verdener Freunde des Musikfestes Bremen“, um die Veranstaltung weiterhin in der Allerstadt möglich zu machen. Nach der gelungenen Premiere der Zusammenarbeit in 2021 soll in knapp drei Wochen nun ein weiteres denkwürdiges Kapitel geschrieben werden. Das Ensemble Vox Luminis präsentiert dann Meisterwerke der Vokalpolyphonie. Im Mittelpunkt stehen laut Mitteilung der Veranstalter zwei einzigartige Kompositionen der Renaissance: die 40-stimmigen Vertonungen „Ecce beatam lucem“ von Alessandro Striggio sowie „Spem in alium“ von Thomas Tallis. Laut Thomas Albert sei Vox Luminis eines der besten Ensembles dieser Art. Besonders sei, dass Lionel Meunieur als Leiter des Ensembles nicht etwa als Dirigent an der Front stehe, sondern als Sänger ein Impulsgeber aus der Mitte heraus fungiere.

Konzertreisen auf drei Kontinenten

Die seit 2004 bestehende belgische Gruppierung sei international gefragt. Umfangreiche Konzertreisen durch Europa, Nordamerika und Asien sowie mehrere preisgekrönte Einspielungen belegen laut Pressemitteilung der Bremer Musiktage den Ausnahmerang von Vox Luminis.

Die Besonderheit in Verden erklärt Intendant Albert folgendermaßen: „Diese Chormusik hört man nicht oft, denn hierfür braucht es Spezialisten. Lionel Meunier gehört als Sänger und Ensembleleiter eindeutig dazu. Mit Vox Luminis gelingt ihm das Kunststück, dass die Musik stets transparent bleibt und eine einzelne Stimme ungewollt hervorsticht, sondern immer nach ihrer Passage schwerelos den Weg ins vokale Gesamte zurückfindet.“ Die Klangfarben der Sängerinnen und Sänger seien bestens aufeinander abgestimmt und von hoher Intensität. Thomas Albert verspricht dem Publikum deshalb ein „überwältigendes, raumgreifendes Klangerlebnis“.

Zuversicht durch Musik

Das Motto des Musikfestes Bremen sei es, durch Musik Zuversicht zu vermitteln und die Hoffnung als zentrales Element in Zeiten wie diesen zu verstehen, schilderte der Intendant weiter. Dass es ebendiesen Hoffnungsschimmer auch in der Reiterstadt gebe, verdanke die Region vor allem der Initiative um Reichelt und Cordes. Beide Geschäftsmänner fühlen sich mit der Region verbunden und sehen es laut eigener Aussage als Verpflichtung, etwas für diese zu tun. „Seit 2002 haben sich die Musikfest-Gastspiele zu einem jährlichen Höhepunkt im kulturellen Kalender von Verden entwickelt. Als nach dem Festival 2019 offen war, ob diese Kontinuität weitergeführt werden kann, war klar, dass Handlungsbedarf besteht. Daher war es für uns keine Frage, vor Ort potenzielle Sponsoren und Spender anzusprechen, um weiterhin die Förderung für ein Konzert aufbringen zu können“, schildern Wolfgang Reichelt und Reinhard Cordes ihre Motivation. Ihnen sei es wichtig, den kulturellen Schulterschluss in der Metropolregion Bremen/Oldenburg zu schaffen. Der „Kraftraum“ Dom sei dafür genau der richtige Ort, um Menschen zusammenzuführen, ergänzte Thomas Albert.

Vox Luminis gastiert am 27. August in Verden und präsentiert „Vokalpracht der Renaissance“. © David Samyn