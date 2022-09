Borsteler Weg drei Monate dicht

Von: Markus Wienken

Teilen

Ab Montag dicht: Im Borsteler Weg wird mit Beginn der Einmündung ein Trennkanal verlegt. © Markus Wienken

Ein Auto nach dem anderen biegt in den Borsteler Weg. Ab Montag ist die Straße dicht. Es wird gebaut...unter- und oberirdisch...drei Monate

Verden – Da heißt es, sich in Geduld zu üben, den einen oder anderen Umweg in Kauf zu nehmen: Im Borsteler Weg rückt am Montag, 26. September, ein Bautrupp an. Austausch von Abwasserkanal und eine neue Asphaltdecke stehen auf dem Plan. Insgesamt zwölf Wochen sind dafür angesetzt. Die Straße bleibt dafür zwischen Einmündung Lindhooper Straße bis zur Einmündung Alter Borsteler Weg auf circa 140 Metern voll gesperrt.

Gebuddelt wird, um den Kanal in der Erde auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Bislang fließen Abwasser und Regenwasser gemeinsam durch den sogenannten Mischwasserkanal. Nach dem Umbau geht’s für das Abwasser der Haushalte weiterhin in Richtung Klärwerk. „Das Regenwasser aus den Straßen läuft dann über eine eigene Leitung in Richtung Rückhaltebecken am Brunnenweg/Stadtwald“, erklärt Ulrich Reuter vom Eigenbetrieb Abwasser.

Boresteler Weg in Verden: Asphalt runter und Trennkanal in die Erde

Aufgerissen werden muss für den Einbau des Trennkanals das Teilstück ab Lindhooper Straße bis zum Alten Borsteler Weg. Knapp sieben Wochen braucht die Baufirma dafür. Liegt der Kanal in der Erde, kommen oben drauf Sand, Kies und neuer Asphalt. Dafür sind noch mal fünf Wochen eingeplant.

Für die Arbeiten muss die Straße zwischen den Bordsteinen komplett aufgenommen werden. „Deshalb brauchen wir dafür drei Monate“, so Reuter. Denn nicht nur Asphalt, auch Gosse und Schächte werden auf den neuesten Stand gebracht. Da hatte es zuletzt Lieferengpässe gegeben, die beim Baubeginn zu Verzögerungen führte. „Ursprünglich wollten wir schon im August anfangen, mussten den Termin dann aber verschieben“, so Reuter. Nun solle alles, so ein Versprechen der zuständigen Baufirma, zügig über die Bühne gehen. „Wir hoffen, das Wetter spielt mit, dann sind wir Weihnachten durch“, so Reuter. Circa 590 .000 Euro, so die Kalkulation, werde die Abwicklung des Bauabschnitts kosten.

Borsteler Weg: 590.000 Euro werden investiert

Während der gesamten Bauzeit ist die Einfahrt in den Borsteler Weg aus Richtung Lindhooper Straße für den allgemeinen Verkehr gesperrt. Die Zufahrt ist dann nur aus Richtung Berliner Ring möglich.

Blick vom Borsteler Weg in die Route „Lüneburger Weg“. Die Einmündung wird farblich markiert. © Wienken, Markus

Die Anlieger der Baustelle sollen dennoch, soweit möglich, ihre Grundstückszufahrten nutzen können. Für Fußgänger werden eigene Wege angelegt.

Borsteler Weg in Verden: Busse und Autos kommen nicht durch

Neben Autos kommen auch Busse nicht durch die Baustelle. Für die Dauer der Sperrung wird daher die Allerbuslinie 714 verlegt, biegt der Bus nicht in den Borsteler Weg, sondern bleibt auf der Lindhooper Straße. Als Ersatzhaltestellen werden Arbeitsamt und Anna-Wöbse-Straße angesteuert. Der Bus fährt dann über den Berliner Ring.

Ein weiterer Bautrupp rückt im Auftrag der Stadt ein wenig abseits des Borsteler Wegs an. Zeitgleich zum Fahrbahnneubau wird die Radroute „Lüneburger Weg“, die Verbindung von der Wilhelmstraße bis in den Alten Borsteler Weg, verbreitert. Auch die Einmündung in den Borsteler Weg soll aufgewertet und farbig markiert werden. Knapp 50 .000 Euro sind dafür angesetzt. Allerdings kann die Stadt im Rahmen eines Förderprogramms mit Zuschüssen rechnen.