„Voll die tolle Truppe“: 75 Jahre Ortsfeuerwehr Hönisch-Hutbergen

Von: Katrin Preuß

Hönisch/Hutbergen – „Seit 75 Jahren Feuer und Flamme“, kündigt die Ortsfeuerwehr Hönisch-Hutbergen Großes an. Die Ehrenamtlichen um Ortsbrandmeister Jürgen Struß wollen das Jubiläum ihrer Wehr feiern, mit geladenen Gästen genauso wie mit der Bevölkerung (siehe Info-Kasten).

Mit 38 Aktiven, der Ehrenabteilung und dem Nachwuchs aus Jugend- und Kinderfeuerwehr ist die Hönisch-Hutberger Wehr gut aufgestellt. © Feuerwehr

Außerdem ist so ein Jubiläum immer Anlass, für Rückschau und Ausblick. Und so treffen sich an einem Vormittag im Feuerwehrhaus am Kohweidsweg mit Wolfgang Schmidt (71), Jürgen Struß (51) und Jennifer Halinger (25) drei Generationen, um von ihrem Ehrenamt zu berichten.

Schmidt ist seit 1967 dabei. „Da ist die Jugendfeuerwehr gegründet worden“, sagt der ehemalige Stadtbrandmeister und reagiert fast verwundert auf die Frage nach dem Grund für seinen Beitritt. „Weil’s mich interessiert hat.“

Jürgen Struß ist zwar waschechter Hönischer, „geboren im Heckenweg“. Zur Feuerwehr kam der Ingenieur aber erst, als er und seine Frau sich nach dem Studium wieder am Ort niederließen. Das war 2001. Als es um die Frage ging, welcher Verein denn geeignet sei, um Anschluss zu finden, habe sein Onkel, selbst ein langjähriger Aktiver, entschieden: „Du gehst zur Feuerwehr.“ „Passt das überhaupt?“, habe er sich dann bei seinem Quereinstieg gefragt, berichtet Jürgen Struß und liefert nun, 22 Jahre später, die Antwort: „Es hat gepasst, noch bin ich da.“

Zum einen sei da der Wunsch, als Ehrenamtler etwas zurückzugeben, nennt er einen Antrieb. Und dann ist da diese Kameradschaft, dieses Vertrauen untereinander, das eben besonders die Feuerwehren prägt. „Ich muss mich 150-prozentig auf meine Kameraden verlassen können“, erklärt Struß. „Ich vertraue ihnen ja mein Leben an.“

Die Jugendwehr Hönisch-Hutbergen hat zwölf Mitglieder, die Ehrenabteilung zählt aktuell vier, die Einsatzabteilung kann auf 38 Aktive zurückgreifen, darunter sieben Frauen. Eine von ihnen ist Jennifer Halinger, ebenfalls eine Quereinsteigerin.

Die 25-Jährige trat der Ortswehr im Januar 2022 bei. „Ich wollte etwas Neues ausprobieren“, berichtet die Angestellte bei der Agentur für Arbeit. Bei ihren Nachbarn, alles aktive Feuerwehr-Leute, habe sie dann angefragt, ob sie „mal gucken“ kommen könnte.

„Ich bin eigentlich superschüchtern“, sagt die junge Frau. Bei ihrem ersten Besuch sei sie aber sofort mitgenommen worden. „Jeder hat mir was erzählt und erklärt. Es war gar nicht fremd.“ Damit war ihre Entscheidung für die Feuerwehr Hönisch-Hutbergen gefallen. „Es ist voll die tolle Truppe“, befindet Jennifer Halinger nun strahlend.

Als die Wehr 1948 gegründet wurde, war Frauen die Mitwirkung noch nicht gestattet. Das änderte sich erst 30 Jahre später. 1980 traten dann auch in Hönisch-Hutbergen die ersten Frauen ein. „Wir waren dem gegenüber sehr aufgeschlossen“, berichtet Wolfgang Schmidt und führt als Beleg an, dass die Hönisch-Hutberger mit Christiane Makowski später sogar eine der ersten Ortsbrandmeisterinnen im Landkreis Verden stellten.

Schmidt, 1. Hauptbrandmeister, ist so etwas wie der Archivar der Ortswehr Hönisch-Hutbergen. Akribisch hat er deren Geschichte recherchiert, die viel weiter zurückreicht als bis zum Gründungsjahr 1948. Sogar aus dem 19. Jahrhundert finden sich noch Aufzeichnungen zu „Löschhülfen und Feuergeschworenen“, den Vorläufern der heutigen Feuerwehr.

Seinerzeit hatten die Menschen einem Brand freilich nur wenig entgegenzusetzen. Und auch bei der Gründung ihrer Freiwilligen Feuerwehr fingen die Hönischer und die Hutberger erst einmal ganz klein an: mit einer Handdruckspritze.

Das „freiwillig“ im ersten Namen – mit der Gebietsreform 1972 wurde der Begriff Ortswehr eingeführt – betont Wolfgang Schmidt ganz besonders. Nur drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges sollte es kein Muss sein, wieder in eine Uniform zu schlüpfen. Gleichwohl brauchte es eine Feuerwehr am Ort. Und sei sie noch so spartanisch ausgestattet.

Erst zu Beginn der 1950er-Jahre wurde die mit Muskelkraft betriebene Handdruck- durch eine Motorspritze samt Tragkraftspritzenanhänger ersetzt. 1955 löste ein Behelfslöschfahrzeug dieses Gespann ab, das teilweise sogar von Hand zum Einsatz gezogen werden musste. Mit dem umgebauten Borgward-Lkw war die Wehr nun endlich motorisiert. Und fünf Jahre später stand mit einem genormten Tragkraftspritzenfahrzeug der erste „richtige“ Feuerwehrwagen auf dem Hof.

Der Ford Transit 1250 war auch noch im Dienst, als Wolfgang Schmidt 1967 bei der Jugendwehr eintrat. Seitdem habe sich die Technik sehr verändert, stellt der Senior in der Runde fest. „Es gab keinen Funk, auch nicht bei den Feuerwehren untereinander“, berichtet er.

Auch der Atemschutz war noch kein Thema. Und „wir sind ausgerückt in unseren normalen Uniformjacken“, erinnert sich Schmidt. Mehr verletzte Feuerwehrleute habe es trotz der geringeren Sicherheit aber nicht gegeben. „Man ist mit entsprechendem Respekt an das Feuer herangegangen.“

Ist heute Alarm, fahren die Hönischer und Hutberger, unter ihnen zahlreiche Atemschutzgeräteträger, mit einem Löschgruppenfahrzeug zum Einsatz. Und steht erst einmal der Neubau an der Nienburger Straße, soll die Wehr einen Gerätewagen Logistik 2 erhalten. „Mit Schlauchkomponente“, hebt Ortsbrandmeister Jürgen Struß hervor. Gerade die Beförderung von Löschwasser über lange Strecken sei eine Art Spezialität der Hönisch-Hutberger Wehr.

„Feuerwehren sind teurer geworden“, stellt Wolfgang Schmidt mit Blick auf die immer umfangreicher werdende Technik fest. Das wiederum ist eng verknüpft mit ihren gewachsenen Aufgaben.

„Nach dem Sturm bricht ein Baum ab. Dafür hat man 1948 keine Feuerwehr gerufen“, sagt Schmidt. Das hätten die Menschen damals selber erledigt. Auch habe es im Gründungsjahr der Wehr kaum Kraftverkehr gegeben, nennt er ein weiteres Beispiel. Inzwischen rufen Unfälle auf der vielbefahrenen Hönischer Kreuzung die Wehr ein ums andere Mal auf den Plan. Und sei es „nur“, um ausgelaufene Kraftstoffe mit Bindemittel abzustreuen.

„Bei der Feuerwehr weiß man, dass Leute da sind“, fasst der 71-Jährige zusammen und erinnert auch an den Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022. Es seien ebenfalls Ehrenamtliche der Feuerwehr gewesen, die mitanpackten, als es darum ging, eine Wohnung für Geflüchtete herzurichten.

„Was geblieben ist, ist die Einstellung der Leute“, stellt Schmidt dann mit großem Nachdruck fest. Jürgen Struß und Jennifer Halinger nicken entschieden. „Ich weiß, was Feuerwehr bedeutet“, so der ehemalige Stadtbrandmeister. Und wenn eine Alarmierung ihn nachts aus dem Schlaf riss, „dann wusste ich, dass ich nicht alleine aufstehe“.

Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit können Halinger und Struß nur bestätigen. Der Ortsbrandmeister nennt das den „Feuerwehr-Virus“. Dass sich von diesem Virus bislang kaum jemand aus dem Neubaugebiet rund um den Ziegeleiweg infizieren ließ, trotz Werbeaktion, enttäuscht die Ehrenamtlichen. Aber vielleicht fängt der eine oder andere Neubürger ja Feuer, wenn das Jubiläum gefeiert wird. Der Weg in den Kohweidsweg am 16. September lohnt sich allemal.

Drei Generationen in einer Wehr: Ortsbrandmeister Jürgen Struß (v.l.), Jennifer Halinger, noch Feuerwehrfrau-Anwärterin und der frühere Stadtbrandmeister Wolfgang Schmidt. © Preuß, Katrin

Unvergessen: Am 4. Juli 1984 brannte das Hönischer Wahrzeichen, die Mühle, ab. © Feuerwehr

Seit 75 Jahren Feuer und Flamme – und wieder brennt eine Mühle hr 75-jähriges Bestehen möchte die Ortsfeuerwehr Hönisch-Hutbergen zünftig feiern: am Freitag, 15. September, mit einem Festkommers für geladene Gäste im Gasthaus Zur Linde, am Sonnabend, 16. September, ab 14.30 Uhr, mit Groß und Klein auf dem Sportplatz am Kohweidsweg.

Wenn die Sirene oder der Funkmeldeempfänger geht, dann steht die Ortsfeuerwehr Hönisch-Hutbergen parat, ohne Wenn und Aber. „75 Jahre Ehrenamt, dazu die vielen Einsätze, die Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehr, da kann man wirklich stolz sein auf seine Truppe“, so Ortsbrandmeister Jürgen Struß. Für den 16. September 2023 wartet daher im Rahmen des Jubiläums ab 14.30 Uhr ein tolles Programm auf Jung und Alt. „Dabei ist es uns wichtig, nicht nur Feuerwehrleute und ihre Familien zu begrüßen.“, betont Struß. Jeder sei herzlich willkommen, um sich die Wettbewerbe anzuschauen, sich die ein oder andere Bratwurst schmecken zu lassen oder am Nachmittag die leckeren Kuchen zu probieren. Für die ganz Kleinen sei an einer Bastelstation gesorgt. „Das absolute Highlight wartet auf uns alle aber am Abend“, sagt Struß verschmitzt lächelnd. „Jeder Besucher, jede Besucherin, die einen Eimer mitbringt, kann Teil unserer großen historischen Löschübung werden, die um 19 Uhr startet.“ „Einsatzort“ wird ein viereinhalb Meter hohes Mühlenmodell sein, dass der Zimmermann – und aktive Feuerwehrmann – Marc Feldhusen gebaut hat. Wer das Modell entzünden möchte, kann zuvor im Zuge einer Versteigerung sein Gebot machen. Mit der Aktion erinnert die Wehr an einen ihrer spektakulärsten Einsätze. Am 4. Juli 1984 brannte die Hönischer Mühle. Die Ortschaft verlor damit ihr Wahrzeichen.