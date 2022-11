Viele Kühe und viele Streitthemen

+ © Raczkowski Das zu kleine Feuerwehrhaus stört den Kükenmoorer Ortsvorsteher Fred Wischmann. Die Hoffnung auf einen Neubau hat er mittlerweile aufgegeben. © Raczkowski

Ortsvorsteher Fred Wischmann engagiert sich in Kükenmoor wie keine anderer. Er macht das seit 28 Jahren und liebt seine Heimat. Aber manchmal hat er das Gefühl, Kükenmoor wird von der Gemeinde Kirchlinteln übersehen.

Kükenmoor – „Wäre das hier ein Asterix-Comic, wären wir das kleine gallische Dorf“, sagt Fred Wischmann und lächelt schief. Er ist der Ortsvorsteher von Kükenmoor, und das seit 28 Jahren. Er liebt seine Heimat und auch sein Ehrenamt. Aber manchmal hat er das Gefühl, Kükenmoor wird in der Gemeindepolitik zu oft übersehen.

Für den 58-Jährigen gehört es dazu, sich zu engagieren. Und er übernimmt auch gerne Verantwortung. Als CDU-Mitglied saß er früher im Gemeinderat, ist seit Ewigkeiten Ortsbrandmeister, Vorsitzender der örtlichen Jagdgenossenschaft und im Job – Wischmann arbeitet bei der Agentur für Arbeit in Verden – ist er Personalratsvorsitzender. Er sei in Schulzeiten schon Klassensprecher gewesen, erzählt er lachend. „Ich diskutiere gerne und freue mich, wenn man am Ende eine Lösung findet, mit der alle einverstanden sind.“

Leider habe er für sein Dorf in den vergangenen 28 Jahren nicht so viel erreichen können, wie er sich das gewünscht hätte. Dass er es wahrscheinlich nicht mehr erleben wird, dass „sein Dorf“ endlich einen Radweg entlang der Kreisstraße 13 erhält, wurmt ihn. „Oder dass es so schwer ist, hier im Ort Bauplätze für den Nachwuchs zu realisieren. Das Dorf würde gerne wachsen, kann es aber nicht.“ Kükenmoor habe in den letzten Jahren gleich drei junge Leute verloren, die gerne im Ort geblieben wären, aber mangels Baumöglichkeiten abgewandert seien. „Die fehlen uns heute in der Feuerwehr.“

Apropos Feuerwehr. Die ist natürlich eine Herzensangelegenheit für Wischmann, der stolz darauf ist, dass in der ganzen Gemeinde kein anderer Ortsbrandmeister so lange im Amt ist wie er, nämlich 28 Jahre. „Wenn ich Glück habe, kriege ich die 30 noch voll. Wenn es uns dann noch gibt.“

Das Feuerwehrhaus in Kükenmoor müsste mal vergrößert werden

Die Gemeindepolitik betone zwar stets, sie stehe hinter jeder Ortsfeuerwehr und wolle sie auch unbedingt erhalten. „Auf der anderen Seite passiert aber nicht viel, um uns zu unterstützen.“ Er führt den Besuch durch das Feuerwehrhaus. Die Möbel – fast alle habe er selbst organisiert – sind alt und abgegriffen. Der Besprechungsraum: Zu klein, als dass alle Mitglieder hier hineinpassen würden. Zwei Stühle wurden umfunktioniert zu Kleiderständern für Einsatzkleidung, weil im Hauptraum kein Platz mehr ist. Ein zeitgemäßes neues Fahrzeug? Würde kaum hineinpassen in das lütte Gebäude, von den Unfallvorschriften einmal ganz abgesehen. Parken müssen die Kameraden direkt am Straßenrand der K 13, denn Parkplätze gibt es nicht. „Ich kann keine Werbung machen für neue Mitglieder, weil wir gar nicht genug Platz für sie hätten. Schon gar nicht für Frauen. So gerne wir sie in der Wehr hätten, wir können weder eine Umkleide noch eine Toilette für sie bieten.“ Platz für einen Anbau gebe es nicht. „Wir haben jahrelang auf einen Neubau gehofft“, so Wischmann. In der Nähe gebe es auch ein geeignetes gemeindeeigenes Grundstück. „Wir haben uns aber zurückgehalten und anderen Wehren erst einmal den Vortritt gewährt.“

Und nun? Ein Neubau für ein Kükenmoorer Feuerwehrhaus sei gar nicht mehr vorgesehen. „Und das, obwohl wir so engagiert sind. Wir haben gerade mal 220 Einwohner, davon sind 28 in der Feuerwehr, und darunter ist keine Karteileiche.“ Aufgrund der waldreichen Umgebung und des Moores seien die Feuerwehrleute und Landwirte immer für den Ernstfall vorbereitet: „Wir haben mehr als 220 Kubikmeter Wasser auf Güllefässern zur Verfügung, sollte es zu einem Moorbrand kommen.“ Wischmann ärgert sich, dass die Gemeinde die Kükenmoorer Wehr „vertrocknen lässt“.

Vieles im Dorf wird in Eigenleistung erledigt

Vor ein paar Wochen habe es eine Ortsversammlung gegeben, mit reichlich Themen auf der Tagesordnung. Da sei es zum Beispiel um die Sorge vor zusätzlichem Lkw-Verkehr wegen der geplanten Biogasanlage in Armsen gegangen, aber auch um die Wasserförderung im Werk Langenberg. „Da wurde heiß diskutiert und es waren 70 Einwohner da. Das hat mich sehr gefreut“, so Wischmann zufrieden.

Aus Wischmanns Sicht ist Kükenmoor weit mehr als nur „der Ort mit den meisten Kühen im Landkreis Verden.“ Was das Dorf auszeichne, sei das Engagement seiner Bewohner. „Hier wird ganz viel in Eigenleistung gemacht. Nicht zuletzt in Zusammenhang mit unserem wunderschönen Spielplatz, dem Moorkieker.“ Dorthin kämen regelmäßig Besucher auch von weit her. Wäre nur schön, wenn diese Besucher auch einen Radweg nutzen könnten.