Fotowettbewerb „Vielfältiges Kirchlinteln“ läuft über zwölf Monate

Von: Reike Raczkowski

Dichte Wälder, große Hofanlagen, engagierte Menschen – die Gemeinde Kirchlinteln hat viele Motive zu bieten. © Raczkowski

Was ist typisch Kirchlinteln? Was macht Kirchlinteln aus? Was ist prägend? Ist es der Lindhoop oder die Luthereiche, die Geest, die Bauernhöfe oder die Lehrde? Der Rübenmarkt oder das Vereinsleben? Das sieht bestimmt jeder anders und das soll auch so sein. Beim Fotowettbewerb der Gemeinde unter dem diesjährigen Motto „Vielfältiges Kirchlinteln“ ist bei der Motivwahl eigentlich alles erlaubt.

Kirchlinteln – „Diesmal läuft manches anders als gewohnt“, erzählt Petra Lindhorst-Köster, die Tourismusbeauftragte der Gemeinde, die den Wettbewerb Jahr für Jahr organisiert. „Zum einen läuft das Ganze diesmal über ein Jahr.“ In früheren Zeiten konnten die Teilnehmer immer nur über einige Monate hinweg Beiträge einreichen, diesmal haben sie vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024 Zeit dazu. „Auf diese Weise können wir alle Jahreszeiten abdecken. In den Vorjahren haben wir zum Beispiel nur sehr selten Winterfotos eingereicht bekommen, was ich schade finde.“

Pro Person können nur noch zwei Fotografien abgegeben werden. „Alle Fotos müssen sowohl digital als auch als Fotodruck eingereicht werden“, so Lindhorst-Köster, die für weitere Wettbewerbskriterien und Teilnahmebedingungen auf die Homepage verweist: https://www.kirchlinteln.de/rathaus-politik/leben-in-der-gemeinde/fotowettbewerb/. Die Fotos können bei der Touristinformation, Hauptstraße 11, oder Am Rathaus 1, abgegeben werden, die digitalen Bilder sollten an eine der folgenden E-Mail-Adressen geschickt werden: tourismus@kirchlinteln.de oder gemeinde@kirchlinteln.de.

„Das Thema ist diesmal sehr weit gefasst und kann alle möglichen Motive mit einschließen“, so die Tourismusbeauftragte. „Sehr gerne dürfen auch Menschen abgebildet sein.“ Sie könne sich tolle Fotos von einem Erntepaar vorstellen oder von Feuerwehrleuten im Einsatz. „Es gibt so vieles, was die Gemeinde Kirchlinteln einzigartig macht.“ Sie wisse, dass viele davor zurückschreckten, Motive mit Menschen zu wählen, weil es dafür einer Einverständniserklärung der abgebildeten Personen bedarf. „Aber dafür haben wir auf der Homepage einen Vordruck, den man sich ganz unkompliziert runterladen kann.“

Es sei einfach schade: Die heutigen modernen Smartphones machten hervorragende Bilder, ständig seien Menschen am Knipsen. „Aber die Ergebnisse, die bekommt oft gar keiner mehr zu Gesicht. So ein Fotowettbewerb ist auch eine Wertschätzung für die vielen herausragenden Bilder, die ganz bestimmt jeden Tag in der Gemeinde entstehen.“ Denn alle eingereichten Bilder werden im Oktober 2024 in einer Ausstellung gezeigt. Und für die besten 15 Einsendungen gibt es auch wieder Geldpreise im Wert von 15 bis 50 Euro.

Im vergangenen Jahr hatte es eine ganz schlechte Beteiligung gegeben. Das Thema „50 Jahre Kirchlinteln“ hat kaum jemanden dazu inspiriert, mitzumachen. Die beste Beteiligung war 2020, im ersten Corona-Jahr. Mit 126 Aufnahmen, eingereicht von 41 Fotografen, kam das Thema „Ihr schönstes Foto“ wahrscheinlich auch deswegen so gut bei den Kirchlintlern an, weil es so weit gefasst war und so viele Möglichkeiten ließ, kreativ zu werden. „Deswegen hoffe ich, dass wir auch diesmal wieder viele Einsendungen bekommen“, so Lindhorst-Köster.