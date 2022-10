Ehrenamtliche halten Spielplatz „Moorkieker“ in Kükenmoor in Schuss

Von: Reike Raczkowski

Sitzprobe: Ursula und Toni Hahn mit den neuen Bänken. © Raczkowski, Mareike

Der Waldspielplatz in Kirchlinteln ist – zu recht – überregional bekannt und bei Kindern und Eltern ausgesprochen beliebt. Jetzt, in den Herbstferien, werden sicher wieder viele Familien einen Ausflug mit einem Besuch des schönen Ortes verbinden. Dass es in der Gemeinde Kirchlinteln aber noch einen weiteren naturnahen Spielplatz gibt, wissen längst nicht alle. Dabei hat der „Moorkieker“ für die Kleinen viel zu bieten – und noch dazu liegt er in einer einzigartigen Landschaft, die jetzt, wenn sich das Laub verfärbt, besonders schön ist. Das gefällt auch den Großen.

Kükenmoor – Das Herbstlicht bricht durch die Birkenblätter, um diese Uhrzeit liegt noch ein leichter Bodennebel zwischen den Bäumen. Das Moor glitzert vom Tau und es duftet nach frisch geschlagenem Holz. Als eine leichte Brise geht, segeln goldene Blätter durch die Luft. Dazwischen locken zahlreiche Spielgeräte aus Holz, laden zum Matschen mit Wasser ein und Schilder informieren über das Moor.

Dass sie sich ehrenamtlich um den „Moorkieker“ kümmert, sei für Ursula Hahn Ehrensache, sagt sie, während sie den Besen schwingt. „Die Gemeinde hat damals, der Spielplatz wurde ja vor elf Jahren eingeweiht, die Erwartung geäußert, dass sich die Dorfbewohner hier einbringen. Und das machen wir jetzt auch.“ Gemeinsam mit anderen Freiwilligen im „Arbeitskreis Moorkieker“ sorgt sie zum Beispiel dafür, dass die Schutzhütte in einem gepflegten Zustand ist.

Die Spielzeuge in der Sandkiste seien allesamt gespendet. „Das kommt bei den Besuchern immer gut an, dass hier immer schon Spielzeug wartet und es nicht mitgebracht werden muss“, so Hahn, die den zusammengefegten Haufen unglücklich anschaut. „Schauen Sie mal, wie viele Zigarettenkippen hier zusammenkommen.“

Dass Erwachsene gerne die Schutzhütte besuchen, finde sie zwar gut. Denn auch bei Radfahrern sei der Moorkieker ein beliebter Ort, um eine Pause einzulegen. „Aber rauchen auf einem Spielplatz? Im Moor? Das halte ich für keine gute Idee“, sagt sie und weist auf die Brandgefahr hin. Und wenn man schon rauche, könne man dann nicht die Kippen mitnehmen? „Es gibt hier zwar einen Mülleimer, aber bei manchem Abfall wäre ich froh, wenn die Besucher ihn wieder mitnehmen würden.“ Neben Zigarettenkippen seien das benutzte Windeln oder Bierflaschen.

Acht neue Bänke gespendet

In den vergangenen elf Jahren hätten etliche Schulklassen und Kindergartengruppen den idyllischen Platz für Ausflüge genutzt. „Erst kürzlich hat eine 7. Klasse aus der Schule Kirchlinteln einen ganzen Vormittag hier verbracht“, erzählt Ursula Hahn und gerät ins Schwärmen. „Dabei war die Schwengelpumpe der Matschstation ein zentraler Punkt.“ Die Kinder hätten begeistert einen Wasserlauf aus Rindenstücken konstruiert.

Ein Transporter kommt angefahren. „Das ist mein Sohn Toni“, sagt Ursula Hahn. „Der bringt die neuen Bänke.“ Schnell sind acht nagelneue Sitzgelegenheiten aus Akazien- und Eichenholz abgeladen und aufgestellt. „Nach elf Jahren waren die alten Bänke schon marode, und natürlich werden sie hier auch sehr beansprucht.“ Weil „Natur pur“ das Motto auf dem Moorkieker sei, würden für die Bänke keine Holzschutzmittel verwendet. Toni Hahns Garten- und Landschaftsbaubetrieb aus Verdenermoor hat die Materialien gespendet und sein Team hat die Sitzmöbel hergestellt.

Für heute ist Ursula Hahn zufrieden, der Moorkieker sieht wieder einladend aus. „Na ja, bis auf die Schilder vielleicht“, sagt sie. „Wir putzen sie regelmäßig, aber bei einigen ist es damit nicht getan, sie sind abgängig.“ Sie hoffe, dass die Gemeinde sich dazu durchringen könne, diese zu ersetzen. „Denn die Informationen über das Moor sind ein wichtiger Teil des Konzeptes.“

Grundsätzlich würde sich der Arbeitskreis über Spenden aus der Bevölkerung oder von Firmen für die Instandhaltung des Moorkiekers freuen. Wer dies tun wolle, wende sich am besten direkt an die Gemeinde.