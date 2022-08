Baustelle in Verden: Verzweiflung in der Sackgasse

Von: Markus Wienken

Zum Scheitern verurteilt: Ein Lkw hat sich in die Obere Straße verirrt und versucht, in der Sackgasse zu wenden. © Markus Wienken

Die pure Verzweiflung packt den Lkw-Fahrer. Wenden in der engen Oberen Straße, vor der Baustelle? Unmöglich! Mit Google wäre das nicht passiert- aber geht das überhaupt?

Verden – Der Mann am Lenkrad wirkt ordentlich genervt. Irgendwie ist es ihm, trotz Hinweisschildern und entsprechender Warnungen gelungen, in die Obere Straße zu kommen. Ein Fehler, denn kurz darauf steht er an der Kreuzung Ostertorstraße/Herrlichkeit. Kein Durchkommen, weil wegen Sanierung und Umbau geschlossen. Also auf enger Piste wenden und zurück. Doch wie an das gewünschte Ziel auf der anderen Seite kommen? FDP-Ratsherr Henning Wittboldt-Müller hat eine Idee. Der Vorschlag seiner Fraktion: „Jede Baustelle in der Stadt sollte, abrufbar für Autofahrer, bei Google gemeldet werden!“ Nun soll die Verwaltung prüfen, was da machbar ist.

Jede Baustelle in Verden sollte, abrufbar für Autofahrer, bei Google gemeldet werden

Als Ratsherr kennt sich Wittboldt-Müller in Verden aus, spart nicht mit bissigen Kommentaren, wenn’s mal nicht passt, und legt den Finger in die Wunde, wo er Ungemach fürchtet. Viel Lob hingegen findet der Umbau der Ostertorstraße, schon allein deshalb, weil Wittboldt-Müller selbst gerne aufs Rad steigt. „Das neue Straßenpflaster ist super, der Umbau passt, zudem nutzt die Stadt die Sommerpause und legt Baustellen an neuralgischen Verkehrspunkten in die Ferienzeit. Das ist lobenswert“, sagt Wittboldt-Müller. Die Verdener Bevölkerung wurde zudem ausführlich über die Baustelle im Kreuzungsbereich Marienstraße/Zollstraße/Holzmarkt/Ostertorstraße informiert. Auch darüber, wie der Bahnhof während der umfangreichen Arbeiten zu erreichen war, sei immer wieder geschrieben worden.

Rechtzeitig abgebogen, sonst wird’s eng. © Wienken, Markus

Der FDP-Chef denkt aber noch einen Schritt weiter und guckt über den Tellerrand. „Wie ist es mit Fremden, die nach Verden kommen? Oder wenn jemand nur Fahrgäste vom Zug oder Busbahnhof abholen will und dafür das Navigationssystem seines Autos nutzt?“ Wittboldt-Müller weiß aus eigener Erfahrung, dass Staus auf Autobahnen und überregionalen Straßen den Fahrer vorwarnen, auf eine Alternativroute verweisen und ihn trotzdem, wenn auch über Umwege, in der Regel punktgenau ans Ziel bringen.

Endstation an der Kreuzung Ostertorstraße/Herrlichkeit. © Wienken, Markus

Der Google-Routenplaner zeigt diese Baustelle nicht an

Ein Service, der allerdings nicht auf kommunalen Verbindungen in der Stadt zum Einsatz kommt. Zurück aus dem Urlaub, musste Wittboldt-Müller einen großen Bogen fahren, um – wegen einer Baustelle – zu seiner Apotheke am Holzmarkt zu kommen. Weil Wittboldt-Müller ortskundig ist, für ihn kein Problem, aber: „Der Google-Routenplaner zeigt diese Baustelle nicht an und trotz der Umleitungsbeschilderung ist das Auffinden dann in diesem Fall wegen der vielen Einbahnstraßen wirklich schwierig. Unnötiger Suchverkehr ist die Folge.“

Gibt’s einen Weg, die Sucherei zu beenden, die Baustelle bei Google zu melden und den Autofahrer zu warnen? Die entsprechende Anfrage der FDP-Fraktion liegt nun im Rathaus, beim Fachbereich Sicherheit und Ordnung. „Ist angekommen“, sagt Fachbereichsleiter Philipp Rohlfing. Eine verbindliche Antwort gibt’s in der Ratssitzung im September. Viel Hoffnung mag Rohlfing den Autofahrern indes nicht machen. „Wir als Stadt haben eher geringfügig Möglichkeiten, auf Google entsprechend Einfluss nehmen zu können. Werden das aber prüfen.“

Stadt Verden: Haben kaum Chancen über Google zu warnen

Zurück auf der Baustelle, an der Kreuzung Ostertorstraße/Herrlichkeit. Der Mann mit dem Kleinwagen (siehe oben) hat mühsam gewendet und sich mit hochrotem Kopf aus dem Staub gemacht. Keine fünf Minuten später, gleiche Stelle, die Kreuzung in der Oberen Straße, ein Lkw mit Hannoveraner Kennzeichen hat sich offensichtlich verirrt, kein vor kein zurück. Warnblinklicht an, dann doch der Versuch der Umkehr. Das Wendemanöver droht an einer Hauswand zu scheitern, ein Nachbar schaut besorgt aus dem Fenster. Der Fahrer des tonnenschweren Lkw gibt auf, rückwärts und im Schritttempo geht’s die Obere Straße wieder zurück, minutenlang und ein paar hundert Meter gegen den nachfolgenden Verkehr, Stau inklusive. Mit einem Routenplaner wäre das wohl nicht passiert. Wittboldt-Müller ist sich sicher: „Ich werde da weiter den Finger in die Wunde legen.“