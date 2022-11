Verwell Verden hebt Eintritt für Sauna und Schwimmen an

Von: Katrin Preuß

„So lange es eben geht“, soll das Verwell trotz Energiekrise geöffnet bleiben. Die Anhebung der Eintrittspreise sei der Versuch, den Verlust zumindest etwas zu minimieren, so Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Weiland. Archi © Adolph

Warm soll‘s sein in Schwimmbad und Sauna. Doch die Energie ist immens teuer. Und so erwartet das Verwell Mehrkosten vom deutlich mehr als einer halben Million Euro.

Verden – Die rapide gestiegenen Energiekosten machen auch dem Verwell zu schaffen. Das Freizeitbad hat darauf reagiert. Mit Beginn des Oktobers wurden die Raum- und die Wassertemperatur um ein Grad gesenkt und das sogenannte Warmaußenbecken geschlossen. Außerdem bleibt die Saunalandschaft an den weniger frequentieren Montagen und Dienstagen zu.

Zum 16. November werden nun die Sauna-Preise erhöht. Erwachsene zahlen dann 21 statt wie bisher 17,50 Euro für eine Tageskarte, für Kinder kostet der Sauna-Besuch ab dem kommenden Mittwoch 15 Euro. Jetzt sind es hier noch 12 Euro.

Ab dem 1. Januar steigen die Eintrittspreise fürs Schwimmbad

Zum neuen Jahr werden auch die Badegäste mehr entrichten müssen, wollen sie Erlebnis-, Sport- und Babybecken nutzen, über „Tortuga“ ins erfrischende Nass rutschen oder an einem der Kurse teilnehmen.

Ab dem 1. Januar 2023 müssen Erwachsene für eine Tageskarte 8,50 Euro und Kinder 5 Euro entrichten. Eineinhalb Stunden Badevergnügen kosten dann 5 (3) Euro, die die 20-Stunden-Karte schlägt mit 80 (40) Euro zu Buche.

Die Gebühr für Aquafitness-Kurse wird von 7,90 auf 8,50 Euro pro Kursstunde und Person erhöht. Für die sogenannte Wasserflächenmiete für externe Nutzer werden ab Januar 85 Euro fällig.

Aufsichtsrat und Ausschuss stimmen Anhebung zu

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke, die Betreiberin des Verwell, stimmte der Preiserhöhung bereits Mitte Oktober zu. Am Mittwochabend nahm der städtische Ausschuss für Schule und Sport die Anhebung zustimmend zur Kenntnis. Sie sei „unerlässlich, weil wir das Bad geöffnet halten möchten“, zudem erfolge sie in einem „erträglichen Maß“, so Angela Günther-Sogorski. Die SPD-Ratsfrau redete damit – unwissentlich – Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Weiland das Wort. „Solange es eben geht“, solle das Bad geöffnet bleiben, sagte er auf Nachfrage. Zu einer Abschaltung des Betriebes käme es erst, wenn der Gasmangel auch zur Schließung größerer Unternehmen führe. Diese „dritte Eskalationsstufe“ erwarte er aber nicht, erklärte der Geschäftsführer.

Angesichts einer kalkulierten Kostensteigerung im Verwell von deutlich mehr als einer halben Millionen Euro durch die Energiekrise sei die Erhöhung jetzt der Versuch, den Verlust zumindest etwas zu minimieren.

Bad grundsätzlich nicht wirtschaftlich

Grundsätzlich sei das Verwell, wie andere Bäder auch, nicht wirtschaftlich zu betreiben, betonte Weiland. Wolle man eine schwarze Null schreiben, dann müssten die Eintrittspreise mindestens um das Zweieinhalbfache angehoben werden. Das wolle und könne aber niemand mehr bezahlen.

Und so sorgt das Verwell jedes Jahr dafür, dass die über den Verkauf von Strom, Gas und Wasser erwirtschafteten Gewinne, die die Stadtwerke an ihre „Mutter“, die Stadt Verden, abführen, geringer ausfallen. „Wir subventionieren mit Strom und Gas nicht das Schwimmbad“, stellte Weiland klar.

Er wolle nicht so weit gehen, im Zusammenhang mit dem Freizeitbad von einer Daseinsvorsorge zu sprechen. „Aber es zu schließen wäre ein enormer Verlust für die Bevölkerung“, so Weiland Das Verständnis für die Maßnahme sei denn auch bei den Bürgern entsprechend groß.

Hohe Akzeptanz bei den Besuchern

Badleiter Klaus Jürries bestätigte das. Es werde nicht gemurrt über Temperaturabsenkungen und die kommenden Preisanhebungen. „90 Prozent zeigen volle Akzeptanz“, so der Betriebsleiter. Diese Situation sei sicher nicht schön, weder für die Besucher noch für die Mitarbeitenden, aber sie sei eben auch alternativlos.