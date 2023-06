Dörverdener Verwaltung will Personal aufstocken

Von: Reike Raczkowski

Das Leitungsteam des Dörverdener Rathauses stellt den Haushaltsentwurf 2023 vor: Bürgermeister Alexander von Seggern und die Fachbereichsleiter Jonas Giering, Mathias Klug und Razvan Büntig (v.l.). © Raczkowski

Die Gemeindeverwaltung Dörverden hat ihren Entwurf zum Haushalt 2023 vorgelegt, mit einem Defizit von 2,5 Millionen Euro. Investiert werden muss trotzdem kräftig.

Dörverden – Er kommt spät und er sieht nicht besonders gut aus. Was das angeht, ist der Dörverdener Haushalt 2023 eher traditionell. So viel in aller Kürze zum Verwaltungsentwurf, der ein Defizit von 2,5 Millionen Euro aufweist, und den Bürgermeister Alexander von Seggern gestern der Öffentlichkeit vorstellte. Dabei war er nicht allein. Unterstützung bekam der Verwaltungschef von seinen drei Fachbereichsleitern. Und das ist dann aber eine gute Nachricht: Der Personalnotstand im Dörverdener Rathaus ist, zumindest was die Leitungsebene angeht, nach langer Vakanz und Fluktuation endlich Geschichte. Razvan Büntig, Leiter des Fachbereiches Finanzen, erläuterte den Entwurf. Ergänzt wurde seine Präsentation von Mathias Klug, Fachbereichsleiter Bürgerservice und interne Dienste, sowie Jonas Diering, Leiter Fachbereich Bauen.

Im Haushaltsentwurf stünden Erträgen in Höhe von 15,87 Millionen Euro Aufwendungen in Höhe von 18,37 Millionen Euro gegenüber, so Büntig. „Die Höhe der Aufwendungen stellt einen Rekordwert dar, und das hat drei Hauptursachen“, erklärte der neue Kämmerer.

Zum einen sei von einer Steigerung der Kreisumlage auszugehen: Lag sie im vergangenen Jahr bei 4,9 Millionen, so würden jetzt 5,1 Millionen Euro erwartet.

Gestiegene Energiekosten und Sanierungsbedarf

Die erheblichen Mehraufwendungen (1,4 Millionen Euro) im Bereich der Gebäudeunterhaltung hingen zum einen mit den gestiegenen Energiekosten zusammen, die insbesondere bei den Schulen und Kitas zu Buche schlagen würden. Zum anderen bestünde bei den Seniorenwohnungen und anderen eigenen Mietobjekten erheblicher Sanierungsbedarf.

Und drittens muss die Gemeinde künftig bei den Personalaufwendungen tiefer in die Tasche greifen. Hintergrund sind etwa Tarifabschlüsse, Inflationsausgleiche, die Krippenerweiterung am Hesterberg sowie vor allem auch eine Vergrößerung des Stellenplanes im Rathaus. „Wir planen, den den Personalkörper deutlich aufzustocken und neue Stellen zu schaffen“, so Fachbereichsleiter Klug. So solle etwa ein Mitarbeiter für die IT eingestellt werden sowie ein Sachbearbeiter, der sich auf das Thema Schulen fokussieren soll. In diesem Bereich erwartet die Gemeinde nicht zuletzt wegen der Umstellung auf Ganztagsschulen deutliche Mehrarbeit.

Maßnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung

Die Gemeinde plant Investitionen in Höhe von insgesamt 2,24 Millionen Euro. An erheblichen Baumaßnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung führe kein Weg vorbei, erklärte Fachbereichsleiter Giering. „763 000 Euro werden benötigt für Maßnahmen in der Kläranlage, an den Pumpwerken sowie im Kanalnetz.“

Das geplante Feuerwehrgerätehaus Dörverden-Stedorf wird mit Gesamtkosten von 2,5 Millionen Euro weiterhin eine Rolle in der Dörverdener Finanzplanung spielen, dazu kommen in diesem Haushalt weitere 125 000 Euro, um auch für die übrigen Feuerwehrstandorte in der Gemeinde in die Planungen einsteigen zu können. Auch für mehrere neue Feuerwehrfahrzeuge werden Mittel bereitgestellt.

Hallenbad bekommt neues Dach

In Angriff genommen werden soll unbedingt eine Erneuerung des Hallenbad-Daches, das seit Anfang 2021 lediglich mit einer Plane abgedichtet ist. „Wir werden jetzt die gesamte Konstruktion erneuern. Flicken macht hier keinen Sinn mehr“, so Diering. Sobald der Haushalt verabschiedet sei, könne man dafür ein Planungsbüro beauftragen. Frühestens im Frühjahr 2024 könne man mit den Maßnahmen, die nach derzeitiger Schätzung insgesamt 840 000 Euro kosten könnten, starten.

Keine Rolle spielt in diesem Haushalt der Gewerbe- und Industriepark Barme. „Für die anstehenden Erschließungsmaßnahmen im GIP ist ein Baubeginn in 2023 schlicht nicht realistisch“, so Diering. In der Vorschau für die Folgejahre seien aber wieder entsprechende Mittel vorgesehen.

Verglichen mit den Vorjahren gebe es eine Besonderheit im Haushalt 2023, sagte Kämmerer Büntig. „Wir werden Kredite aufnehmen müssen.“ Der Schuldenstand der Gemeinde hätte sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich verringert, derzeit liege er bei nur noch 1,2 Millionen Euro. Im Haushaltsentwurf 2023 seien Kreditaufnahmen in Höhe von 2,4 Millionen Euro vorgesehen.

Bürgermeister von Seggern bewertet das Zahlenwerk sehr schlicht: „Der Haushalt im Entwurf zeichnet eine realistische Situation der Gemeinde Dörverden.“