Verkehr ist in Kirchlinteln Zukunftsthema

Von: Reike Raczkowski

Die Fahrbahn der Speckener Straße wird bis zur Abzweigung Waldkindergarten erneuert. © Raczkowski

Das Thema Verkehr beschäftigt die Gemeinde Kirchlinteln derzeit auf vielen Ebenen. Von einer geplanten Straßensanierung über den Wunsch nach Temporeduzierung bis hin zur Teilnahme am E-Carsharing stehen künftig viele Aufgaben an. Der noch relativ neue Ausschuss für Mobilität, Kultur, Wirtschaft und sanften Tourismus hat sich jetzt mit gleich mehreren dieser Verkehrsfragen befasst.

Kirchlinteln – Die Politiker stehen auf dem Heidberg und blicken in die Ferne. Gewitterwolken ziehen auf, deswegen müssen die Fachleute aus der Verwaltung schnell erklären, warum die Speckener Straße vom Ortsausgang bis zur Abzweigung Waldkindergarten auf circa 600 Metern Länge dringend eine Fahrbahnerneuerung benötigt. „Der Unterbau ist in einem solch schlechten Zustand, dass wir mit der Unterhaltung der Straße nicht mehr hinterherkommen würden“, erklärt Volker Behrmann aus dem Amt für Gemeindeentwicklung und Bauen den Lokalpolitikern und weist auf die großen Risse in der Straßenoberfläche. „Die werden immer größer, wenn wir jetzt nichts tun.“

Weil bei einem Ausbau die Synergieeffekte des zeitgleich laufenden Endausbaus des Heideringes, der direkt an der Speckener Straße liegt, genutzt werden, wirkt sich das kostensparend aus. Derzeit geht man in der Verwaltung von einer Bausumme von circa 170 000 Euro aus. Weil wegen des Flurbereinigungsverfahrens in Holtum (Geest) erhebliche Kosten bei der Unterhaltung der Straße „Am Bauernholze“ eingespart werden, werden diese nun in den Ausbau der Speckener Straße gesteckt, der noch in diesem Jahr erfolgen soll.

Beitritt zu einer „Tempo-30-Initiative“

Bei dem Vor-Ort-Termin wird erneut der Wunsch nach Tempo 30 im Bereich der neuen Baugebiete Heidering und Auf dem Breck sowie auf dem unteren Teilstück der Kükenmoorer Straße thematisiert. „Wir werden jetzt intensive Gespräche mit der Verkehrskommission führen, mit dem erklärten Ziel, in diesem Wohnbereich Tempo 30 durchzusetzen. Das ist aber leider nicht so einfach“, informierte Amtsleiter Manuel Rampelmann.

Die Gruppe SPD, Grüne und Freie beantragte bei der anschließenden Sitzung im Lintler Krug einen Beitritt zur Initiative „Lebenswerte Städte, Gemeinden und Landkreise für mehr Entscheidungsfreiheit bei der Anordnung von Tempolimits“. Diese fordert vom Bund, die Voraussetzungen zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig halten. Der Antrag wurde mehrheitlich empfohlen.

Nachdem die CDU-Fraktion kürzlich eine Anfrage zum Thema E-Carsharing gestellt hatte, informierte Bürgermeister Arne Jacobs jetzt darüber, dass es möglich sei, dass sich die Gemeinde am E-Carsharing Projekt der Allerbus und Cambio beteiligt, das in Verden bereits seit einem Jahr läuft. „Wir könnten da tatsächlich noch nachträglich einsteigen und von Fördermitteln profitieren“, berichtete der Verwaltungschef aus den Verhandlungen mit dem Projektträger und dem Dienstleister.

Einen „Ankermieter“ für das E-Fahrzeug gebe es schon jetzt: die Verwaltung. Das derzeit genutzte Poolfahrzeug für Dienstfahrten der Rathausbeschäftigten ist geleast – und der Leasingvertrag endet im August. Das passt natürlich. Das E-Auto bräuchte noch einen Stellplatz mit Ladesäule am Rathaus, in den ungefähr 10 000 Euro investiert werden müssten. Über die Dauer einer Vertragslaufzeit von 48 Monaten würde eine Teilnahme an dem Projekt der Gemeinde Mehrkosten von nur circa 2750 Euro pro Jahr bescheren. Da mussten die Ausschussmitglieder nicht lange überlegen: Sie empfahlen, sich an dem Projekt zu beteiligen. „Es ist eine gute Möglichkeit, um Erfahrungen zu sammeln, wie E-Carsharing in einer ländlichen Kommune laufen kann“, so Steffen Lühning (CDU).

Zuschuss für Geschwindigkeitstafeln

Wo Auto gefahren wird, wird oft zu schnell gefahren. Das wurde zuletzt bei den Ortschaftsversammlungen deutlich: Fast überall waren zu hohe Geschwindigkeiten des motorisierten Verkehrs ein Thema. Die Gruppe SPD, Grüne und Freie hat deshalb den Antrag gestellt, dass die Gemeinde die Ortschaften bei der Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln unterstützt. Die bei der Gemeindeverwaltung vorhandenen mobilen Tafeln seien regelmäßig ausgebucht und angesichts der großen Nachfrage aus den Ortschaften dauere es aktuell lange, um sie für einen Einsatz in der eigenen Ortschaft zu bekommen.

Ortschaften, die sich selbst eine Anzeigetafel beschaffen wollen, sollen künftig die Hälfte der Kosten (maximal 500 Euro) erstattet bekommen, die andere Hälfte müssten sie aus ihrem Ortschaftsbudget bezahlen. Ortschaften, die bereits auf eigene Kosten eine Tafel angeschafft haben, sollen den Zuschuss nachträglich bekommen. Der Ausschuss konnte sich auf dieses Vorgehen einigen.