Verkehr flüssiger – Ampel überflüssig

Von: Heinrich Kracke

An der Anschlussstelle Verden-Ost wurde die Verzögerungsspur schon verlängert. Dennoch kommt es weiterhin in der Rushhour zu nicht ungefährlichen Staus. © Kracke

Kann eine Doppel-Abfahrt an der Staufalle Verden-Ost die Verkehrssituation entlasten? Einiges spricht für diese Annahme. Die Verdener CDU hat die Diskussion entfacht. Gisela Schütt, Autobahn GmbH, sagt, dass es allerhand zu bedenken gibt.

Verden – Der Verdener CDU genügte ein kühner Pinselstrich, verbunden mit drei roten Pfeilen, um eines der Verkehrsprobleme der Allerstadt zu lösen. Bürgermeister Lutz Brockmann erklärte, wie berichtet, im Sommerinterview, er könne der Idee eine Menge abgewinnen. Es geht um die Autobahn-Abfahrt Verden-Ost und um die Ampelanlage, die mehrmals täglich zu Staus führt.

Die Christdemokraten hatten sozusagen einfach eine weitere Abfahrt ins Spiel gebracht, die den Verkehr flüssiger und eine Lichtzeichenanlage überflüssig macht. Völlig ausgeschlossen ist eine solche Lösung offenbar nicht. Allerdings droht die Stadt auf einem Großteil der nicht unerheblichen Kosten sitzenzubleiben.

Ihr sei das Problem nicht fremd, sagt auf Nachfrage Gisela Schütt, die Leiterin des Standorts Verden der neuen Autobahn GmbH. Schon in den vergangenen Jahren sei es immer wieder zu prekären Verkehrslagen an der Abfahrt Verden-Ost rund um die Abbiegespur aus Richtung Bremen gekommen. Die Blechlawine staute sich bis auf die rechte Hauptspur, waghalsige Überholmanöver waren die Folge. „Das haben wir aufgegriffen, damals noch als Landesstraßenbaubehörde. Der Verzögerungsstreifen wurde vor einiger Zeit verlängert“, so Schütt.

Unklar sei, ob die aktuellen Verkehrsverhältnisse einen nächsten Ausbauschritt rechtfertigten. Das müsse zunächst geprüft werden. Komme es tatsächlich unverhältnismäßig oft zu Staus mit einem Ende auf dem Standstreifen oder womöglich sogar der Hauptfahrbahn, müsse über Lösungen nachgedacht werden. Dass dabei aber gleich eine zweite Abfahrtsspur in Angriff genommen werde, gehöre aktuell noch in den Bereich der Spekulationen. „Dazu müssen erst alle Seiten gehört werden.“ Zwei Abbiegespuren an einer Ausfahrt, das gebe es bestimmt irgendwo in der Bundesrepublik, ein Regelfall könne daraus nicht abgeleitet werden.

Ausgeschlossen sei eine solche Lösung allerdings nicht. Die Frage eben nur, welchen Ausbaustandard sie vorweisen müsste, und wer es bezahlt. Gewiss komme die Autobahn GmbH für solche Umbauten auf, sofern sich ein Bedarf ergebe. Handele es sich nur um Verdener Wunschdenken, müsse die Stadt zur Kasse gebeten werden. Tatsächlich ist bereits ein hübsches Sümmchen für ein Verbessern der Lage rund um die Abfahrt Verden-Ost im städtischen Haushalt eingeplant. Schon seit Längerem treibt das Rathaus den Bau einer Fahrspur vom Osterkrug-Kreisel direkt zur Autobahn-Zufahrt voran. Dieses Vorhaben, so heißt es allerdings inzwischen, würde die Verkehrslage nicht ansatzweise entspannen, wie es eine zweite Abfahrt von der Autobahn zu gewährleisten in der Lage wäre. Die Finanzmittel könnten dann von der einen auf die nächste Fahrspur verlagert werden.

Vieles hängt allerdings auch vom tatsächlichen Verkehrsaufkommen auf der A 27 ab. „In Corona-Zeiten hat der Trend zum Homeoffice begonnen, auch jetzt arbeiten viele Menschen noch von zu Hause aus“, sagt Schütt.

Jüngste Zahlen belegen, dieser Trend schlägt sich bereits auf die Blechlawine der nach der A1 wichtigsten Verkehrsverbindung im Landkreis Verden nieder. Gab die Landesbehörde für Straßenbau den Abschnitt zwischen Verden-Nord und Verden-Ost vor acht Jahren noch mit 42 000 Fahrzeugen pro Tag an, so sind es laut Erhebung aus dem vergangenen Jahr nur noch 38 300. Der Wert ist sogar unter das Aufkommen von 2010 gefallen, als noch 40 000 Fahrzeuge die vier Kilometer lange Strecke passierten.

Andererseits ist die Belastung für den Einmündungsbereich auf die verlängerte Lindhooper Straße gewachsen. Ursache ist der erhebliche Zuwachs an Arbeitsplätzen in der Stadt Verden, und dies vor allem im Gewerbegebiet Finkenberg/Max-Planck-Straße in unmittelbarer Nähe zur Anschlussstelle. Dabei sind es nicht nur Arbeitnehmer, die aus größeren Entfernungen über die Autobahn anreisen, stetig gewachsen ist auch die Zahl der Einpendler aus Kirchlinteln. Rund 1 800 Menschen kommen allein aus der Verdener Nachbargemeinde, viele davon mit dem Auto, und dann landen sie vor der roten Ampel an der Abfahrt Verden-Ost.

Die Christdemokraten hatten den zusätzlichen Abfahrtsstreifen von der Autobahn allerdings nicht nur mit Problemen bei der Anreise der Pendler begründet. Im Antrag vom 10. Mai, der nach der Sommerpause in die Beratungen geht, wird auch auf die „langen Stauungen“ stadtauswärts hingewiesen. „Bei einer zusätzlichen Abbiegespur in Richtung Verden würde durch den reinen Rechtsabbiegerverkehr die Situation sich sehr entspannen und eine Ampel wahrscheinlich nicht mehr notwendig sein. Des Weiteren könnte auf die im Moment in Planung befindliche Verlängerung des Kreiselbypasses verzichtet werden“, schreibt Frank Medenwald.