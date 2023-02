Verdenerin bietet wieder Lesestoff für den guten Zweck an

Von: Ronald Klee

Am Büchertisch: Ludmilla Engelmann (r.) mit Marktvertreterin Anja Holle. © Klee

Verden – Sie ist wieder da. Ludmilla Engelmann baut wieder ihren Tapeziertisch im Borsteler Rewe-Markt im Ohrt auf und verschenkt Bücher für den guten Zweck. Hinter den Bücherstapeln sitzend und ausgestattet mit Spendendosen, will die Seniorin jetzt wieder regelmäßig präsent sein, um das Interesse am Lesen zu unterstützen und Spenden für die Aktiven der Johanniter Unfallhilfe und für Futter in Tierheimen zu sammeln.

Eine Zeit lang war es ruhig geworden um die Verdener Seniorin. „Ich hatte einen Unfall und musste operiert werden“, deutet die 77-Jährige an. Ihr ist es ein wenig unangenehmen, davon zu erzählen, dabei war ihr nur ihre Tierliebe zum Verhängnis geworden. Sie hatte einen angefahrenen Vierbeiner von der Straße retten wollen und war dabei gestürzt.

Das hat die Seniorin jetzt überstanden, sie fühlt sich gut und sprüht wieder vor Unternehmungslust. Auch ihre Waldspaziergänge hat sie wieder aufnehmen können. Vor Jahren hatte die Seniorin viele Leser beeindruckt, weil sie regelmäßig Abfälle aufgesammelt hat, die Spaziergänger achtlos in den Stadtwald geworfen haben. Mit ihrer selbstlosen „Biotoppflege“ war sie Jugendlichen zu einem guten Beispiel geworden, die sich ihr bei ihren Waldspaziergängen mit Mülltüte anschlossen.

„Jetzt bin ich wieder regelmäßig jeden Monat einmal hier“, hat sich Ludmilla Engelmann vorgenommen. Sie blickt über ihre Bücherkisten und in den Eingangsbereich des Verbrauchermarktes. Bei Marktleiter Marco Marach und seinen Mitarbeiterinnen in Borstel ist sie willkommen und Kassiererin Anja Holle ist gerne bereit, für Engelmanns Hilfsaktion auch mal selbst die Spendendose in die Hand zu nehmen.

Auf die Idee mit dem Büchertisch war die Seniorin vor einigen Jahren gekommen, als sie feststellen musste, dass ihr Heim langsam, aber sicher überquoll von den Druckwerken, die sie da gesammelt hatte. Über Jahre hatte sie immer mehr erworben, aus Begeisterung für das gedruckte Wissen und die Geschichten. Irgendwann waren alle Wände in den drei Stockwerken ihres Hauses mit Regalen bestückt und die Bretter bogen sich unter der Last der Druckerzeugnisse, die Engelmann darin fein säuberlich geordnet hatte.

„Lesen ist so wichtig“, sagt die Seniorin, und deshalb geht es ihr mit der Spendenaktion nicht nur darum, die Johanniter und Tierasyle zu unterstützen. Wenn sie den Inhalt ihrer Bücherkisten auf dem Tapeziertisch ausbreitet, sind es meist druckfrische Exemplare. Die Besucher des Borsteler Marktes dürfen dann nach Herzenslust stöbern und ihre Lektüre nach Interesse zusammenstellen. Eine Bezahlung will die Verdenerin dafür nicht, aber sie lädt alle Lesefreunde ein, dafür einen Obolus in die Spendendosen zu stecken. Ein paar Mal, so berichtet sie, seien ihr auch schon Bücherpakete übergeben worden, damit sie genügend Stoff für ihre Spendenaktionen hat.

Die zweite Leidenschaft, die die Verdenerin umtreibt, ihre Tierliebe, kommt mit dem Inhalt der Spendendosen ins Spiel, der bei den Aktionen zusammenkommt. Ehrenamtliche Arbeit im Tierheim und anderen Einrichtungen hatte ihr auf Dauer nicht gereicht. Jetzt sammelt sie, um die Einrichtungen mit Futtergeld versorgen zu können. „Ich denke an die vielen Tiere, die die Leute sich in der Corona-Zeit angeschafft haben, jetzt aber nicht mehr gebrauchen können und beim Tierheim abgeben.“ Eine einzelne Einrichtung hat Ludmilla Engelmann dabei nicht im Sinn. „Ich denke an Tiertafeln und kleine Asyle, wie die in der Drakenburger Heide.“ Der Verein hatte in der Vergangenheit schon mehrfach von Engelmanns Aktionen profitiert. kle