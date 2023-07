Geschichte und Geschichten: Platz nehmen am Verdener Dom

Von: Markus Wienken

Ein schattiges Plätzchen mit viel Geschichte. © Markus Wienken

Viele Geschichten ranken sich um den Verdener Dom...früher wurde mal davor Fußball gespielt...war verboten...und im Krieg fielen Bomben...

Verden – Ein Päuschen vor geschichtsträchtigen Mauern, dazu gibt es Gelegenheit im Schatten des mächtigen Verdener Doms „St. Maria und Cäcilia“. Ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs, die Bänke laden zum Verweilen ein. Der Dom war zunächst Kathedrale des ehemaligen römisch-katholischen Bistums Verden und nach Einführung der Reformation 1568 bis zum Westfälischen Frieden 1648 Sitz der lutherischen Fürstbischöfe. Heute beherbergt er die evangelisch-lutherische Domgemeinde in Verden.

Aber nicht nur hinter den Mauern verbergen sich Geschichte und Geschichten, auch wer auf der Bank sitzt, dessen Füße berühren historischen Boden. Zu sehen ist davon so gut wie gar nichts. Rund um den Dom wurde um das Jahr 800 ein Kirchhof angelegt. Der damalige Sachsenkönig und spätere Kaiser Karl der Große verfügte per Statut, dass seine christlichen Krieger auf Friedhöfen ihre letzte Ruhe finden sollten. Verdens Stadthistoriker Jürgen Siemers hat dazu schon vor Jahrzehnten in Erfahrung gebracht, dass auf dem Gelände auch die Mitglieder von Dom- und Andreasgemeinde beerdigt wurden. Im Jahr 1798 schloss der Kirchhof, Gebeine wurde umgebettet.. Der Platz sollte sich, wenn auch begrenzt, nach außen hin öffnen. Die Kirchhofsmauer wurde abgerissen, auf den früheren Gräbern wuchs Rasen, in der Mitte der Anlage bekamen Gebeine, gefunden bei der Domrenovierung im Jahr 1830, erneut ihre Ruhestätte. Die Kirchengemeinde legte zwar Wege an, der Rasen durfte aber nicht betreten werden. Das änderte sich auch nicht, als im Jahr 1906 der Domplatz aus kirchlichem in städtischen Besitz wechselte. Spielen vor dem Dom blieb verboten.

Das Bild rund um den Dom wandelte sich unter den Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges. Mit den ersten Bombenangriffen wurden Splitterschutzgräben gezogen. Nach Kriegsende, als das britische Militär nach Verden einrückte, parkten ab dem Jahr 1945 Militärfahrzeuge vor dem Dom.

Erst im Jahr 1953 kümmerte sich die Stadtgärtnerei um eine grundlegende Begrünung des Platzes, die Stadt stellte, weil immer wieder gekickt wurde, das Fußballspielen unter Strafe. Stacheldraht und Polizei hinderten die Fußballer, den Rasen zu betreten.

Fußball wird seit Jahren woanders gespielt, aber Domfestspiele und Konzerte gibt es bis heute auf der Fläche. Der Grund und Boden bleibt allerdings unberührt, weil dort nach wie vor Gebeine ruhen. Auch könnte es bei Grabungen Probleme mit Rückständen von Kampfmitteln aus dem Krieg geben.