Das Solar-Potenzial auf Verdener Dächern ist wegen Denkmalschutz kaum nutzbar

Von: Katrin Preuß

Teilen

Der Solaratlas der Klimaagentur „kleVer“ weist in der Verdener Altstadt zahlreiche, für Photovoltaik gut oder sehr gut geeignete Dachflächen aus. Die Anlagen kollidieren allerdings mit der Gestaltungssatzung der Stadt. Die roten Dächer seien ein Markenzeichen, hieß es im Ausschuss für Stadtentwicklung. © Kracke

Verden – Stehen sich Denkmalschutz und Klimaschutz im Wege? Oder lässt sich beides miteinander vereinbaren? Fragen, mit denen sich jüngst der Ausschuss für Stadtentwicklung auseinander zu setzen hatte.

Anlass für die Diskussion war ein Antrag der Grünen-Fraktion auf die „Zulässigkeit marktüblicher Photovoltaik-anlagen (PV-Anlagen) in Standardfarben in der Verdener Altstadt“. Am Ende der Aussprache spielte der Ausschuss den Ball zurück zur Verwaltung und zum Fachbereich Stadtentwicklung. Dieser muss nun eine Beschlussvorlage erarbeiten, die die unterschiedlichen Interessen möglichst unter einen Hut bekommt. Oder besser unter ein Dach.

Die Auflagen des Denkmalschutzes lassen sich damit nicht ändern. Dieser ist nicht Sache der Stadt. Die Einflussnahme beschränkt sich auf mögliche Änderungen in der Gestaltungssatzung.

Der „Solaratlas“ der Klimaschutz- und Energieagentur Landkreis Verden („kleVer“) weist im Bereich zwischen Wall, Grüner Straße, Aller und B 215 zahlreiche Dächer aus, die gut oder auch sehr gut geeignet sind, um auf ihnen eine PV-Anlage zu betreiben. Allerdings ist gerade in diesen Straßenzügen auch der Anteil der denkmalgeschützen Häuser mit einer „großen Homogenität bei den Dachflächen“ hoch.

Die Gestaltungssatzung der Stadt erlaubt daher hier nur eine einheitliche Eindeckung mit Dachsteinen oder Hohlpfannen in Rot. „Die roten Dächer sind unsere Marke“, verdeutlichte Fachbereichsleiterin Birgit Koröde dem Ausschuss. Diese „Schokoladenseite“, diese Stadtansicht solle erhalten bleiben.

In jüngster Vergangenheit ist die Satzung zwar ein wenig aufgeweicht worden. So konnten Eigentümer die eine oder andere nicht einsehbare Dachfläche mit einer Solaranlage bestücken. Für sichtbare Dächer aber sei geplant, im Einzelfall lediglich rot eingefärbte Module zuzulassen.

Dass es ausschließlich rote Anlagen sein sollen, monieren die Grünen in ihrem Antrag. „In der Praxis verhindert diese Auflage die Realisierung von Photovoltaikanlagen“, schreibt Johanna König und begründet dies unter anderem mit dem Anschaffungspreis, der beim Dreifachen liege von dem für Module in Standardfarben. Zudem seien die roten Paneele kaum zu bekommen und ihr Energiegewinn sei geringer, was einem wirtschaftlichen Betrieb entgegenstehe.

Grundsätzlich sei dem Denkmalschutz ein hoher Stellenwert einzuräumen. Für die Altstadt mit ihrem „riesengroßen Potenzial an Dachflächen“ fordern die Grünen jedoch „eine untergeordnete Rolle des Denkmalschutzes, denn jede installierte Photovoltaikanlage leistet einen Baustein hin zur treibhausgasaneutralen Energieversorgung“.

„Es muss Möglichkeiten geben, auch im Altstadtbereich etwas zu tun“, verlieh Grünen-Ratsherr Rasmus Grobe der Forderung seiner Fraktion im Ausschuss Nachdruck. Dabei gehe es nicht darum, den Denkmalschutz abzuschaffen. „Wir leben im Jahr 2023“, deutete Grobe jedoch an, dass es an der Zeit ist, den Schutz des Klimas über den von Baudenkmälern zu stellen. Von Fall zu Fall zu entscheiden, lehnte Frank Medenwald (CDU) allerdings ab. Das sei für die Verwaltung nicht lösbar, sagte er. „Eine klare Richtschnur durch den Satzungsgeber“ müsse her.

Anfreunden konnte Medenwald sich mit dem Vorschlag von Carsten Hauschild (SPD), Bürgersolaranlagen auf freien Flächen zu schaffen. Eine konstruktive Idee, lobte auch Bürgermeister Lutz Brockmann die Anregung, böte dies doch auch denen die Möglichkeit, in Sonnenenergie zu investieren, die kein Haus oder kein geeignetes Dach hätten.

Hier war es nun Rasmus Grobe, der den Kopf schüttelte. „Überall sitzen Leute, die die Anlagen nicht haben wollen“, erinnert er an Debatten um die Freiflächen-Anlagen, wie sie vielerorts geführt werden. Er wünsche sich mehr Flexibilität im Umgang mit der Photovoltaik. Schließlich gehe es dabei auch um das Thema Eigenversorgung. „Dann muss man auch Wege eröffnen.“