Verden soll Stadtteilbeiräte erhalten

Von: Katrin Preuß

Teilen

Die Einwohner der Verdener Stadtteile Am Stadtwald, Plattenberg, Flüsseviertel und Verden-Ost sollen ab dem kommenden Jahr über Beiräte politisch mitwirken können. © Preuß, Katrin

Das Flüsseviertel, das Gebiet am Stadtwald, Verden-Ost und der Bereich rund um den Plattenberg sollen im kommenden Jahr Stadtteilbeiräte erhalten. So entschied es die Mehrheit des Verdener Rates am Dienstagabend. Bis zur tatsächlichen Umsetzung des Grundsatzbeschlusses sind aber noch einige Fragen zu klären.

Verden – Die Ortschaften der Stadt Verden können über die Ortsräte bis zu einem gewissen Teil ihre Geschicke mitbestimmen. Sie haben Budgets, die sogenannten Verfügungsmittel, die sie nach eigenem Dafürhalten einsetzen. Laubsammelaktionen, Veranstaltungen oder auch kleinere Anschaffungen sind in der Vergangenheit daraus finanziert worden. Und die sieben Ortschaften verfügen über Ansprechpartner in Person der Ortsbürgermeisterinnen und -bürgermeister. So ist es vor 50 Jahren beschlossen worden, als die Stadt Verden in ihrer jetzigen Form entstand.

Prinzip der Ortsräte hat sich in den vergangenen 50 Jahren bewährt

Ein Prinzip, das sich nach Meinung vieler in den zurückliegenden fünf Jahrzehnten bewährt hat. „Das Engagement und Miteinander in den Ortschaften hat sich in den letzten 50 Jahren trotz starker Veränderungen in der Substanz erhalten und lebendig weiterentwickelt“, heißt es dazu in einer Beschlussvorlage des Rates. Der befasste sich am Dienstag mit dem Thema Stadtteilbeiräte.

Verden, ohne die Ortschaften, hat immerhin 16 000 Einwohner. Es findet eine intensive Gemeinwesenarbeit statt, zum Beispiel in den Bürger- und Gemeindehäusern. Politische Themen wurden aber, die Kernstadt betreffend, in den Fachausschüssen oder im Rat besprochen.

Beiräte erhalten Jahresbudgets von jeweils 30000 Euro

Um die Einwohner darüber hinaus zu erreichen, ihnen Gehör zu verschaffen, sollen im kommenden Jahr für die Stadtteile Flüsseviertel, Am Stadtwald, Verden-Ost und Plattenberg sogenannte Stadtteilbeiräte eingerichtet und mit Jahresbudgets von jeweils 30 000 Euro ausgestattet werden. So entschied es die Mehrheit des Rates mit dem Ziel, das Engagement in den Stadtteilen zu fördern.

Die weitere Umsetzung dieses Grundsatzbeschlusses liegt nun in den Händen eines noch zu bildenden Arbeitskreises, bestehend aus Vertretern des Rates und der jeweiligen Stadtteile. Jens Richter (CDU) gab am Dienstag schon einmal vor, was der Arbeitskreis vorrangig klären sollte: „Wer wird entsandt in den Beirat? Wer entscheidet darüber? Wer kann Vorschläge machen?“ Denn anders als bei den Ortsräten wird bei Stadtteilbeiräten nicht im Zuge der Kommunalwahlen über die Besetzung entschieden.

FDP-Ratsherr befürchtet zu hohe Erwartungen

„Beim Beirat ahne ich sehr viel Frust“, mochte Hennig Wittboldt-Müller sich nicht der Mehrheit im Rat anschließen. Als Mitglied eines Ortrates habe er oft schon die Erfahrung gemacht, dass vor Ort eine Empfehlung, ein Wunsch ausgesprochen wurde „und es passiert jahrelang nichts“, so der Liberale.

Er befürchtete, dass mit der Gründung von Beiräten bei den Beteiligten Erwartungen geweckt werden, die nicht zu erfüllen sind. Denn die Beiräte sollen den Charakter von Arbeitsgruppen haben. Mit politischer Mitbestimmung ist hier eher die Bündelung von Meinungen gemeint.

Carsten Hauschild, SPD-Ratsherr aus dem Flüsse-Viertel, hielt dagegen. „Als Bewohner eines Stadtteils weiß ich, dass absoluter Redebedarf besteht“, erklärte der SPD-Mann. „Es kommen immer wieder Themen auf, die nirgendwo verankert werden können.“

Den Zusammenhalt in den Stadtteile fördern

Auch Fraktionskollegin Karin Hanschmann sprach sich für die Beiräte aus. Hanschmann sitzt auch im Dauelser Ortsrat, lobte dessen Veranstaltungen, wie das Seniorenkaffeetrinken, und zog daraus den Schluss, dass es eben auch derlei Aktivitäten seien, die den Zusammenhalt in der und das Engagement für die Ortschaft förderten.

Es gehe bei den Beiräten nicht um das Organisieren von Veranstaltungen, betonte Janina Tessloff (Grüne). Die dezentralen Strukturen dienten vielmehr der Meinungsbildung. Ähnlich drückte sich Anja König (CDU) aus. „Es ist keine Gemeinwesenarbeit“, betonte sie. Es gehe vielmehr darum, „die Stimmen aus dem Stadtteil zu hören für politische Entscheidungen“.

„Wir sollten es versuchen“, plädierte König dann für eine vorläufige Einführung der Beiräte als „Gremien, wo Meinungen aus den Stadtteilen heraus gebündelt werden können“. Vorab gelte es jedoch, eine gute Grundlage zu bilden. „Kein Schnellschuss“, warnte sie.

Bei drei Enthaltungen aus den Reihen von CDU und FDP sowie einem Nein von Henning Wittboldt-Müller fasste der Rat dann den Grundsatzbeschluss.