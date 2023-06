Stadt Verden reagiert überraschend auf Kippenflut am Bahnhof und in Parks

Von: Heinrich Kracke

Auch am und im Böselagerschen Park an der Georgstraße finden sich die Glimmstängel-Rückstände. © Kracke

Kippen in den Blumenkübeln, Kippen an den Treppenstufen. Am Verdener Bahnhof zeichnet sich ein nächstes Problem ab. Die Stadt reagiert überraschend.

Verden – Es roch schon nach dem nächsten Verbot, zumal es wirklich riecht, oder zumindest zu riechen droht. Die Zigarettenkippen beispielsweise auf dem Verdener Bahnhof, viele Kippen, zuweilen in Blumenkübeln entsorgt, sie führten zu einer Anfrage im Verdener Stadtrat. Und das Ergebnis fällt einigermaßen überraschend aus. Ab sofort völliges Rauchverbot nicht nur an den Gleisen, wo es ja besteht, ab sofort ein Rauchverbot auf dem Vorplatz? So weit kommt es offenbar nicht. „Wir werden Boden-Aschenbecher bestellen“, nannte Bürgermeister Lutz Brockmann die unerwartete Lösung. Fünf an der Zahl seien sogar schon geordert, weitere sollen hinzukommen.

Die Behälter, die in Form und Größe ein bisschen den Wasserabflüssen an Straßenrändern ähneln, aber über einen Gitterdeckel verfügen, sie sollen noch andernorts in der Stadt das Kippen-Problem beheben. Brockmann kündigte an, die Variante aus verzinktem Stahl sei zudem für den Allerpark, für den Böselagerschen Garten zwischen Gaw und Georgstraße, für den Bürgerpark, für eine Reihe weiterer Parks und Wege angedacht.

Wer an blauem Dunst und Glimmstängel hängt, kennt die Not. Schnell noch vor der Zugabfahrt ein paar letzte Züge, ehe es für eine Weile in den Abteilen untersagt ist. Allerdings ist der Verdener Bahnhof nicht völlig unvorbereitet für solche Fälle, und die Parks der Stadt oftmals ebenfalls nicht. Zwischen Blumenkübel, wo ganze Kippenbeete wuchern, und dem tatsächlichen Aschenbecher oben auf dem Papierkorb, ein separater Aschenbecher, liegen höchstens fünf Meter Fußweg. Aber auch die sind offenbar manchem Zeitgenossen noch ein wenig zu weit. Er müsste aufstehen.

Ein Freifahrtschein für Raucher resultiert aus den kommenden Boden-Aschenbechern allerdings auch in Verden nicht. Einfach versuchen, die Kippen in den künftigen quadratischen Metallbehälter fallen zu lassen, und wenn’s nicht klappt, nach der städtischen Kehrmaschine zu rufen, dieser laxen Variante erteilte Brockmann eine klare Absage. „Die Verantwortung für das Entsorgen der Kippe liegt weiterhin bei den Rauchern.“

Und das heißt, wer nicht Gefahr laufen will, gleich die nächste Debatte um Rauchen und Sauberkeit und Kippen und alles anzustoßen, eine Debatte, die schon oft genug mit weiteren Vorschriften, häufig auch mit weiteren Verboten endete, wer das nicht will, der hinterlässt keine Glimmstängel auf Gehwegen, und schon gar nicht in Blumenkübeln.

Noch lässt das Rathaus allerdings Milde walten und appelliert allenfalls an das Gewissen der Umweltsünder. Andernorts sind längst Satzungen aufgestellt. In einem Bußgeldkatalog ist alles geregelt vom Hundekot, der nicht entfernt wird, bis zum Kaugummi, das auf dem Trottoir landet. In Bremen etwa oder in Nienburg kostet die weggeworfene Kippe zwischen 20 und 50 Euro, in Berlin sind 300 Euro fällig. Das Problem aber: Wirklich sauberer ist es auch dort nicht. Eine Erkenntnis, die sich bis in den Verdener Fachbereich für Sicherheit und Ordnung herumgesprochen hat. „Um jemanden wirklich mit einem Bußgeld zu belegen, müsste der Übeltäter schon auf frischer Tat erwischt werden. Schwierig“, sagt Niklas Haasner aus dem Rathaus.

Vom Tisch sind offenbar andere Lösungsansätze. Die Grünen, die die Anfrage abgesendet haben, brachten wie berichtet zusätzliche Mülleimer ins Spiel. „Das führt nicht zu mehr Erfolg, allenfalls zu mehr Gestank“, wie Brockmann erklärte. Fraktionsmitglied Janina Tessloff hatte ihrer Anfrage jedenfalls ein Foto beigelegt. Ein Blumenbeet mit wenig Grün und vielen gelben Stummeln ist darauf zu sehen. „Das ist wahrlich kein schöner Anblick“, befand sie.

Gleichzeitig bringt sie den Umweltgedanken ins Spiel. „Jede einzelne auf der Erde entsorgte Kippe verseucht bis zu 40 Liter Grundwasser.“ Deshalb sei es sinnvoll, neben einer Entsorgungsmöglichkeit auch ein Hinweisschild über die Folgen dieser unerlaubten Entsorgung aufzustellen. So weit gehen die Überlegungen der Stadtverwaltung offenbar (noch) nicht. Jedenfalls war davon in Brockmanns Ausführungen keine Rede.

Boden-Aschenbecher sind keine Sonderanfertigungen mehr. Sie sind in der Größe von 30 mal 30 Zentimetern erhältlich, ersetzen also eine komplette Standard-Straßenplatte, sind einfach zu entleeren, und ein Schlüssel zum Öffnen wird gleich mitgeliefert. „Eignet sich hervorragend für die Eingänge von öffentlichen Gebäuden wie zum Beispiel Schulen, Sporthallen, Krankenhäusern oder Betriebsgebäuden“, heißt es in der Werbung. Erhältlich sind sie ab etwa 190 Euro plus Mehrwertsteuer und Versand. Wer acht ordert, ist mit 160 Euro netto pro Stück dabei.

Wenig Grün, eine Reihe von Zigarettenkippen: eines der Beete am Verdener Bahnhof. © Kracke