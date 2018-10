Zwischenapplaus erlaubt

Nachtflüsterer überzeugen mit ihren Klostergeschichten im Dom

+ Novizin Stefania und Schafferin Schwester Agatha (v.l.) grübeln, wie es mit dem Kloster weitergehen könnte.

Verden - Auf vielen Fakten basieren die Klostergeschichten, mit denen die Theatergruppe Nachtflüsterer im Rahmen von „Verden aufgeschlossen“ am Freitagabend eine gelungene Premiere feierte. So hat es das Kloster „Mariengarten“ tatsächlich in Verden gegeben. Genauso die Priorin Mater Beate, die in dem historischen Schauspiel die Schließung des Klosters befürchtet, und sich insbesondere um die Zukunft der Ordensschwestern sorgt.