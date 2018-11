Zwischen Bilderflut und Bewertungsdruck

Verein für psychomotorische Entwicklungsförderung (Kips) bietet kreisweit Kindergruppen

+ Christiane Friedrich und Dominik Bohlmann engagieren sich fachkundig im kreisweiten Verein „Kips“. - Foto: Duncan

landkreis - Von Lisa Duncan. Wenn Dominik Bohlmann in der Lahofhalle in Baden seine Kindergruppe begrüßt, hat er bereits Matten und Geräte zu Bewegungslandschaften aufgebaut, die die Teilnehmer gemeinsam erkunden. „Wir wollen Kindern und Jugendlichen Bewegungs- und Sozialerfahrungen bieten und ihnen ermöglichen, sich in einem geschützten Raum auszuprobieren“, erklärt der angehende Sonder- und Rehabilitationspädagoge aus Kirchlinteln. Diesen Ansatz verfolgt der kreisweit agierende Verein Kips (Elternverein für psychomotorische Entwicklungsförderung), in dem Bohlmann seit 2011 aktiv ist. Dessen Klientel sind Kinder, die Auffälligkeiten in der Wahrnehmung, Bewegung, Sprache oder im Verhalten zeigen.