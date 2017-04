Zweiter Anlauf nach Eklat

Verden - Seit gestern muss sich der ehemalige Verdener NPD-Ratsherr Rigolf Hennig erneut wegen Volksverhetzung vor dem Amtsgericht Verden verantworten. Ende November hatte es schon einen Prozess gegen den 81-Jährigen gegeben, doch das Verfahren war nach einem Eklat mit dem damaligen Pflichtverteidiger ausgesetzt worden.

Beim Outfit hatte Hennig gestern exakt die gleiche Wahl getroffen, wie beim Prozessauftakt. Dafür hatte er aber mit dem Chemnitzer Rechtsanwalt Martin Kohlmann einen neuen Pflichtverteidiger an seiner Seite. Dessen Vorgänger ist als Wahlverteidiger aber noch im Boot, war jedoch terminlich verhindert. Der Vorsitzende Richter Christoph Neelsen hatte darauf keine Rücksicht nehmen wollen und kassierte sogleich einen Befangenheitsantrag.

Hennig gab zunächst seine Personalien und damit seine Staatsangehörigkeit mit „Deutsches Reich“ an. „So wie die ganze Öffentlichkeit“, erklärte der 81-Jährige. Jeder Deutsche sei nach seiner Abstammung Reichsbürger, klärte Hennig seine Sichtweise. Später erklärte der Angeklagte, dass er die Anreden „Herr Vorsitzender“, „Frau Staatsanwältin“ und „hohes Gericht“ nicht verwenden werde. „Nicht wegen persönlicher Vorbehalte, sondern aus völkerrechtlichen Gründen.“ Schließlich sei die Bundesrepublik ein „Dauervölkerrechtsdelikt auf Reichsboden“.

Stellen muss er sich dennoch den Vorwürfen der Verdener Staatsanwaltschaft aus zwei Anklageschriften. Bei allen neun Taten geht es um eine Zeitschrift namens „Stimme des Reiches“ (Ausgaben aus 2014 und 2015) in der wiederholt der Holocaust geleugnet wurde. Beispielsweise durch die Behauptung, dass Auschwitz ein Arbeits- und kein Vernichtungslager gewesen sei. Entsprechende Inhalte hatten auch Briefe an die Justizminister des Landes und des Bundes sowie an den Zentralrat der Juden.

„Herausgegeben und selbst hergestellt im Eigendruck durch den Freistaat Preußen“, steht im Impressum. Die genannte Anschrift ist die des Angeklagten und sein Konto die Bankverbindung. Darüber seien Zahlungen abgewickelt worden, argumentiert die Staatsanwaltschaft. Hennig sei an der Verbreitung des Blattes über den Postweg und der Auftragsvergabe für Layout und Druck beteiligt gewesen und sei als Autor aufgetreten.

„Ich habe mich nie in irgendeiner Weise schuldig gemacht. Das Einzige, was man sagen kann: ich war an einer Zeitung beteiligt“, war Hennigs Antwort. Er habe „die Dinger“ zur Post gebracht. Mit der Veröffentlichung im Internet habe er nichts zu tun gehabt. Mails, die verlesen wurden, erweckten einen anderen Eindruck. Erst seit Beginn des Jahres 2017 sei er in Inhalte einbezogen worden. „Aber nur vorübergehend. Ich muss mich zurückziehen aus Altersgründen.“

Wenn es schlecht für Hennig läuft, wird ihn eine Inhaftierung von weiterer Mitarbeit abhalten. Denn im Falle einer Verurteilung droht eine Freiheitsstrafe. Der Prozess wird am 13. April um 9 Uhr fortgesetzt. - wb