Zweifacher Stromausfall in Verden

Avacon benennt Erdschlusswischer als mögliche Ursache

+ Stromausfall in Verden: Einmal vier und einmal acht Minuten lang ging plötzlich gar nichts mehr. Foto: Imago

Verden – Vier Minuten, so lange dauerte der Stromausfall, der am Sonntagabend, um 19.50 Uhr, unter anderem die Lichter in Verden, im Industriegebiet, in Eitze sowie in Scharnhorst ausgehen ließ. Das „Blackout“ vom Sonntag zuvor, am 11. August, dauerte zwar doppelt so lang und somit acht Minuten, passierte aber frühmorgens, um 0.37 Uhr.